สหรัฐฯ ขึ้นภาษี 60 ประเทศ อ้างล้มเหลวในการสกัดแรงงาน ไทยโดนด้วย
ทางการสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นภาษี 60 ประเทศ อ้างล้มเหลวในการสกัดแรงงาน ประเทศไทยโดนด้วย มีผลบังคับใช้ในวันนี้
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม เว็บไซต์ของทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงขึ้นภาษี 60 ประเทศคู่ค้า โดยให้เหตุผลว่า เหตุผลว่าคู่ค้าเหล่านี้ล้มเหลวในการสกัดกั้นการใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในรายชื่อ 60 ประเทศนั้นมีประเทศไทย, สหราชอาณาจักร, บราซิล, แคนาดา, อินเดีย, ญี่ปุ่น, อิสราเอล, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน เป็นต้น
ซึ่งประเทศไทยถูกตั้งภาษีในอัตราร้อยละ 10 หรือ 12.5 ซึ่งในกลุ่มนี้นอกจากไทยแล้วยังมีคู่ค้าคนสำคัญอย่าง สหราชอาณาจักร, จีน, แคนาดา, ญี่ปุ่น รวมอยู่ด้วย เป็นกลุ่มทีรัฐบาลสหรัฐฯให้นิยามว่า ว่า ล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุว่านโยบายดังกล่าวจะเริ่มใช้ในวันที่ 24 ก.ค.
ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวถูกใช้ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ชี้ว่าภาษีนำเข้าหลายรายการที่เรียกเก็บทั่วโลกภายใต้อำนาจฉุกเฉินนั้น ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่งผลให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯจึงได้แสวงหาช่องทางทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อดำเนินนโยบายการค้าหลักของเขาต่อไป
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