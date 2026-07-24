ทำไมปั๊ม ปตท. บางแห่งมีเซเว่น แต่บางแห่งเป็น Jiffy เบื้องหลังยาวนานมาก
ใครที่ขับรถต่างจังหวัดบ่อย ๆ น่าจะเคยสังเกตว่า ปั๊ม ปตท. ส่วนใหญ่มีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แต่บางปั๊มกลับเป็นร้าน Jiffy แทน คำตอบไม่ได้อยู่ที่ทำเลหรือความนิยมของแต่ละพื้นที่ แต่อยู่ที่ประวัติการซื้อกิจการและสัญญาทางธุรกิจของ ปตท. เอง
Jiffy มาจากไหน
Jiffy ไม่ใช่แบรนด์ที่ ปตท. สร้างขึ้นเอง จุดเริ่มต้นมาจาก ConocoPhillips บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่จากสหรัฐฯ ที่เข้ามาลงทุนในไทยช่วงต้นทศวรรษ 2530 เปิดปั๊มน้ำมัน Jet พร้อมร้านสะดวกซื้อชื่อ Jiffy ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่ใหม่มากในยุคนั้น ปั๊ม Jet จึงกลายเป็นปั๊มยอดนิยม เพราะสะอาด ทันสมัย และมีร้านสะดวกซื้อครบวงจรในตัว
ต่อมา ConocoPhillips ตัดสินใจถอนการลงทุนจากไทย ปี 2550 ปตท. จึงลงนามซื้อธุรกิจค้าปลีกน้ำมันทั้งหมด ประกอบด้วยสถานีบริการ JET 147 แห่งทั่วประเทศ พร้อมร้าน Jiffy ในทุกสาขา ด้วยมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 9,600 ล้านบาท โดยยังใช้ชื่อ JET และ Jiffy ต่อได้อีก 2 ปีตามเงื่อนไขสัญญา ก่อนจะรีแบรนด์ปั๊ม Jet ทั้งหมดเป็นปั๊ม ปตท. แต่เก็บแบรนด์ Jiffy ไว้ทำต่อ
ปั๊ม ปตท. ที่มีร้าน Jiffy ในวันนี้ ส่วนใหญ่จึงคือปั๊ม Jet เดิมนั่นเอง
แล้วเซเว่นเข้ามาได้อย่างไร
เซเว่นในปั๊ม ปตท. มาคนละเส้นทางกัน ปตท. ทำสัญญากับซีพี ออลล์ เพื่อเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในปั๊มน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2546 และต่อสัญญามาแล้ว 3 รอบ รอบละ 10 ปี การต่อสัญญาครั้งล่าสุดครอบคลุมถึงปี 2576 ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นก่อนที่ ปตท. จะซื้อปั๊ม Jet เสียอีก
โครงสร้างการบริหารก็แยกกันชัดเจน ร้าน Jiffy รวมถึงตัวสถานีบริหารงานโดย PTTRM ส่วนเซเว่นบริหารร่วมกันระหว่างซีพี ออลล์กับ ปตท. ซึ่งเป็นคนละบริษัทกัน พูดง่าย ๆ คือ Jiffy เป็นร้านของ ปตท. เอง ส่วนเซเว่นเป็นร้านของพันธมิตรที่มาเช่าพื้นที่และทำธุรกิจร่วมกัน
ทำไม Jiffy ไม่ขยายเท่าเซเว่น
น่าสนใจว่าเงื่อนไขในสัญญามีผลต่อจำนวนสาขาด้วย มีรายงานเมื่อปี 2560 ว่าสัญญากับเซเว่น อีเลฟเว่นมีเงื่อนไขห้าม ปตท. ขยายสาขา Jiffy เพิ่มจากที่มีอยู่ราว 149 สาขานับตั้งแต่ซื้อกิจการจาก ConocoPhillips ซึ่งช่วงนั้นเคยมีข่าวว่า ปตท. ต้องการปลดล็อกเงื่อนไขนี้ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะออกแถลงร่วมกันว่ายังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเห็นเซเว่นในปั๊ม ปตท. เกือบทุกแห่ง แต่ Jiffy มีอยู่จำกัดเฉพาะบางสาขา
แม้จะมีสาขาน้อยกว่ามาก แต่ Jiffy ไม่ได้หายไปไหน ปัจจุบันยังมีบางปั๊มที่เปิดร้าน Jiffy ให้บริการอยู่ แถมมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น ชนิดที่ว่าเห็นป้าย Jiffy เมื่อไหร่ต้องเลี้ยวเข้าปั๊มทันที จุดขายคืออาหารและเบเกอรี่ที่แตกต่างจากร้านสะดวกซื้อทั่วไป
สรุปสั้น ๆ ปั๊มที่มีเซเว่นคือปั๊มที่อยู่ภายใต้สัญญาความร่วมมือระหว่าง ปตท. กับซีพี ออลล์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2546 ส่วนปั๊มที่มี Jiffy คือมรดกจากการซื้อปั๊ม Jet เมื่อปี 2550 ที่ ปตท. เก็บแบรนด์ไว้บริหารเอง ทั้งสองร้านจึงอยู่คู่กันในเครือเดียวกัน แต่มาจากคนละเส้นทางประวัติศาสตร์
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