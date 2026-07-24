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คลิปนาที รถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ ขสมก. แจงสาเหตุ สั่งลงโทษคนขับแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 09:21 น.
ขสมก. ชี้แจงปมรถเมล์สาย 204 จอดติดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ
ภาพจาก Facebook : รถไฟ กับ นายเบิร์ด

คลิปนาทีรถเมล์สาย 204 จอดติดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ ล่าสุด ขสมก. แจงแล้วเกิดจากจราจรหยุดนิ่งกะทันหันขณะไฟเขียว สั่งลงโทษพนักงานขับรถตามระเบียบ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แถลงการณ์เรื่องรถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 กรณี รถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 (2-52) หมายเลขข้างรถ 8-55128 จอดหยุดรอสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภนั้น

ขสมก. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS และได้เชิญพนักงานขับรถ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวมาสอบสวนแล้ว โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. ขณะมุ่งหน้าสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ มาถึงจุดตัดถนนราชปรารภ ซึ่งเป็นสัญญาณไฟเขียว รถโดยสารได้วิ่งไปตามสัญญาณไฟปกติ แต่เมื่อกำลังจะผ่านเส้นทางรถไฟ ปรากฏว่าการจราจรกลับหยุดนิ่งกะทันหัน ทำให้รถติดค้างคร่อมรางรถไฟ โดยในระหว่างเกิดเหตุมีนายตรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่บนรถ จึงได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ทันที ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อช่วยกันอำนวยความสะดวกและจัดการจราจร จนรถสามารถเคลื่อนผ่านไปได้

ทั้งนี้ พนักงานขับรถคันดังกล่าวได้รับโทษตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และใช้ความระมัดระวังในการประเมินสภาพการจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2569

ชมคลิป

รถเมล์จอดคร่อมราง
ภาพจาก Facebook : รถไฟ กับ นายเบิร์ด
รถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟบริเวณจุดตัดถนนราชปรารภ
ภาพจาก Facebook : ขสมก. พร้อมบวก

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sukanlaya s.

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