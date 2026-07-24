แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก
แม่ใจเหี้ยม ต้มน้ำร้อนราดหลังลูกสาวในไส้ ก่อนจับขังลืมห้ามรักษาจนแผลเหวอะ ชาวบ้านโร่แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยพ้นขุมนรก-รวบตัวแม่ดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพลเมืองดีว่ามีเด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้น้ำร้อนราดใส่แผ่นหลังจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกขังไว้ในบ้านไม่พาไปรักษา เจ้าหน้าที่จึงรีบนำกำลังพร้อมรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิอย่างเร่งด่วน
ลการตรวจรักษาของแพทย์พบว่า แผ่นหลังของเด็กหญิงมีแผลพุพองและผิวหนังลอกจากการถูกน้ำร้อนลวกอย่างรุนแรง แพทย์ต้องรีบให้การรักษาแผลพร้อมให้ยาระงับอาการปวด
จากการสอบถามข้อมูลของกำนันและชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า “แม่ของเด็กซึ่งเป็นชาวเมียนมา มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายลูกมาโดยตลอด มีหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งตบตี ใช้เท้าถีบตกบันได ใช้ไม้และด้ามมีดทุบตีหัวและร่างกายจนเป็นแผลหลายครั้ง แต่ตัวเด็กไม่กล้าบอกใครเพราะไม่อยากให้แม่ถูกดำเนินคดี
เดิมทีเด็กอาศัยอยู่กับยาย แต่หลังยายเสียชีวิตจึงถูกย้ายมาอยู่กับแม่ที่แต่งงานใหม่และมีลูกอีก 2 คน ตั้งแต่นั้นมาก็ตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด จนกระทั่งชาวบ้านทนพฤติกรรมโหดร้ายไม่ไหวต้องโทรแจ้งกู้ภัย”
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าพูดคุย จนเด็กหญิงยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟัง
ด้านตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ ควบคุมตัวแม่รายดังกล่าวมาดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและทารุณกรรมเด็กแล้ว ส่วนน้องอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
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อ้างอิงจาก : honekrasae, FB กาญจน์ Update
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