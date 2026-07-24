ชาวเน็ตฮืฮอา บริษัทประปารัสเซียจัดแข่งดื่มน้ำจากโถส้วม แย่งเงินแสน
ชาวเน็ตฮืฮอา บริษัทรัสเซียจัดแข่งขัน Game of Thrones หรือแข่งดื่มน้ำจากโถส้วม ใครดื่มหมดเร็วสุดเข้ารอบ ผู้ชนะคว้าเงินแสน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล ได้รายงานเหตุไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีการจัดการแข่งขัน “Game of Thrones” โดยบริษัทแบรนด์อุปกรณ์ประปา ในสตัฟโรปอล ประเทศรัสเซีย โดยเป็นการแข่งขันดื่มน้ำจากโถส้วม
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ให้ผู้เข้าแข่งขันดื่มน้ำจากโถส้วมใหม่ด้วยหลอด ซึ่งใครดื่มหมดก่อนจะเป็นผู้ชนะ และคว้าเงินรางวัล 43,000 บาท (1 แสนรูเบิล)
โดยการแข่งขันแบ่งเป็นสองช่วง ซึ่งช่วงแรกผู้เข้าแข่งขันจาก 7 กลุ่มจะแข่งกันดื่มน้ำจากโถสุขภัณฑ์ จากนั้นผู้ชนะจาก 7 กลุ่มจะแข่งกันนั่งบนโถส้วมและใครนั่งได้นานสุดจะเป็นผู้ชนะไป เบื้องต้นไม่มีรายงานว่าใครเป็นผู้ชนะ แต่อ้างอิงจากผู้จัดระบุว่าตลอดการแข่งขัน 10 ชั่วโมง มีแค่ผู้เข้าแข่งขันสองคนเท่านั้นที่ขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน
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