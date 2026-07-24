ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 08:40 น.

สีหศักดิ์ มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังทางการไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย ชี้ทุกประเทศยังใช้คำว่า “จีนเดียว”

จากกรณีเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศจีนและพบกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2569

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนหนักแน่นในการยึดถือนโยบายจีนเดียว ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ พร้อมระบุว่าฝ่ายไทยสนับสนุนภารกิจการรวมชาติอย่างสันติของจีน และไม่สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของไต้หวันในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังสนับสนุนหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีนด้วย

ก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน โดยหลิน เจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่าไต้หวันต่อต้านการที่จีนใช้การประชุมระหว่างประเทศเพื่อลดทอนสถานะบนเวทีโลกของไต้หวัน พร้อมแสดงความเสียใจที่ไทยยอมรับจุดยืนดังกล่าวของจีนนั้น

ล่าสุด นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่ เพราะตนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับจีน ขณะที่นโยบายจีนเดียว เป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอด และ ไม่ใช่แค่ไทย ทุกประเทศ ก็ยึดนโยบายจีนเดียว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศ ย้ำว่า โดยสันติ และ เป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอด เข้าใจว่า ฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษ

ยืนยันได้ว่า ท่าทีของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกประเทศ ก็ยังใช้คำว่า “จีนเดียว” สามารถถามจากประเทศไหนก็ได้ เว้นแต่บางประเทศ ที่ให้การรับรองไต้หวัน แล้วไม่รับรองจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้ มีน้อยมาก ดังนั้น เรื่องนี้จึงไม่น่าจะมีประเด็นอะไร ส่วนตัว มองว่า การที่ไต้หวันออกแถลงการณ์มา เพราะอาจเป็นเรื่องภายใน แต่ไม่ได้บอกว่า จะมีปฏิบัติการโต้ตอบอะไร เพราะว่า อะไรเป็นอะไร แต่บางครั้งอาจมีประชาชน กังวล เรื่องต่างๆ จึงทำให้ไต้หวัน ต้องออกมาแสดงท่าที แต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไทยก็มีความสัมพันธ์กับ ไต้หวัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม ที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม

เมื่อถามว่า มีคนไทยบางส่วน กังวลว่า การออกแถลงการณ์ของไต้หวัน อาจส่งผลกระทบกับฟรีวีซ่า ของคนไทยที่จะเดินทางเข้าไต้หวัน นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ฝ่ายไต้หวันยังไม่ได้พูดเลย เพราะรู้อยู่แล้วว่า ไต้หวันกับไทย มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันบ้าง และการที่คนไทย เดินทางไปไต้หวัน ก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของไต้หวัน ขณะที่ภาคเอกชนของไต้หวัน ก็ยังมาลงทุนในไทย ซึ่งมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทย

เมื่อถามว่า ฝ่ายไทยต้องทำความเข้าใจกับไต้หวันอีกหรือไม่ หลังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงจะมีการติดต่อกลับมา และ ยืนยันได้ว่า เราสามารถชี้แจงได้ ถ้าต้องการให้ชี้แจง ไทยก็ไม่มีปัญหา และ การเจรจาเพื่อออกแถลงการณ์ร่วมกับฝ่ายจีน ก็มีการพิจารณาถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสม และ การที่กระทรวงการต่างประเทศจะเจรจาอะไรก็ตาม ต้องยึดมั่นถ้อยคำที่เคยใช้กันมา และ เป็นที่ยอมรับ หากมีคำใหม่เกิดขึ้นต้องถามทันที ว่า คำนั้น มีความหมายว่าอย่างไร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน บันเทิง

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

46 วินาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง ข่าว

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รอมฎอน” จี้ “อนุทิน” คุยสันติแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ หลังกราดยิงทหารพรานดับ 5

28 นาที ที่แล้ว
กุศลใหญ่ &quot;น้องน้ำหนึ่ง&quot; วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย ข่าว

กุศลใหญ่ “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย

32 นาที ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส ข่าว

คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า “บิทคับถูกแฮก 1,700 ล้าน” ความลับ 5 ปี จน กลต. กล่าวโทษ

45 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตสวดยับ! สาวไทยสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง ข่าว

ชาวเน็ตสวดยับ! สาวสุดทน เตือนแก๊งฝรั่ง คุยเสียงดังลั่นรถไฟฟ้า เจอสวนกลับแรง

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตามคาด! ที่ประชุม สว.สหรัฐฯ ตีตกมติจำกัดอำนาจ “ทรัมป์” ทำสงครามกับอิหร่าน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบแล้ว 2 แรงงานกัมพูชาหื่น ดักฉุดสาวไทย ย่องงัดบ้านสาวข้าวสาร 2 รอบ

54 นาที ที่แล้ว
รู้จัก &quot;เชย์&quot; หนุ่มไทย บนสนามนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต ข่าว

รู้จัก “เชย์” หนุ่มไทย บนสนามนัดชิง ฟุตบอลโลก 2026 เรซูเม่ใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขสมก. ชี้แจงปมรถเมล์สาย 204 จอดติดคร่อมรางรถไฟราชปรารภ ข่าว

คลิปนาที รถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ ขสมก. แจงสาเหตุ สั่งลงโทษคนขับแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก ข่าว

แม่ใจเหี้ยม ราดน้ำร้อนใส่หลังลูกในไส้ แผลเหวอะ-จับขังลืม ชาวบ้านแจ้งจนท.ช่วยพ้นขุมนรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ขึ้นภาษี 60 ประเทศ อ้างล้มเหลวในการสกัดแรงงาน ไทยโดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 700 บาท ทองแท่งขายออก 64,800 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 ก.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 700 บาท ทองแท่งขายออก 64,800 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมปั๊ม ปตท. บางแห่งมีเซเว่น แต่บางแห่งเป็น Jiffy เบื้องหลังยาวนานมาก เศรษฐกิจ

ทำไมปั๊ม ปตท. บางแห่งมีเซเว่น แต่บางแห่งเป็น Jiffy เบื้องหลังยาวนานมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮืฮอา บริษัทประปารัสเซียจัดแข่งดื่มน้ำจากโถส้วม แย่งเงินแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว กระบะชนแล้วหนี หลังซิ่งชนเด็กชายอายุ 13 ดับ ไม่มีแม้แต่ลงมาดู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบำนาญ ส.ค. 69 เข้าวันไหน เช็กวันโอนข้าราชการ-ประกันสังคมให้ชัด เศรษฐกิจ

เงินบำนาญ ส.ค. 69 เข้าวันไหน เช็กวันโอนข้าราชการ-ประกันสังคมให้ชัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กดุลย์” ขออย่าใช้คำว่า “ไล่ล่า” เหตุยิงทหารพรานตาย 5 นาย ชี้เป็นคนไทยที่เห็นต่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยกระบะหวิดชนลูก “กาย-ฮารุ” ขณะเที่ยวตลาดร่มหุบ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยอง อ.มหาลัย จ้วงแทงคอน้องเขยคาโรงเรียน 50 แผล ปมโหดมรดก ข่าวต่างประเทศ

สยอง อ.มหาลัย จ้วงแทงคอน้องเขยคาโรงเรียน 50 แผล ปมโหดมรดก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 08:40 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 08:40 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

ติณติณ เคลียร์ข่าวรีเทิร์นรัก ฟารีดา ย้ำไม่มีคุยส่วนตัว ยันวันคลอดลูกไปแน่นอน

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

ศาลยกฟ้อง ร้านเค้กชื่อดัง จ.ภูเก็ต ฟ้องลูกค้ารีวิว 1 ดาว วิจารณ์ไม่อร่อย-ราคาแพง

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
กุศลใหญ่ &quot;น้องน้ำหนึ่ง&quot; วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย

กุศลใหญ่ “น้องน้ำหนึ่ง” วัย 5 ขวบพลัดตกแม่น้ำยม บริจาคดวงตา ส่งต่อแสงสว่างให้ผู้ป่วย

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
คุณหนูแอลลี่ เตรียมรับงานหลังออกรายการโหนกระแส

คุณหนูแอลลี่ โพสต์รับงานรีวิวรัว ๆ มูฟออนดราม่า หลังแจงโหนกระแส

เผยแพร่: 24 กรกฎาคม 2569
Back to top button