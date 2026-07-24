“สีหศักดิ์” มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย
สีหศักดิ์ มั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่า หลังทางการไต้หวันแสดงความผิดหวัง จุดยืนประเทศไทย ชี้ทุกประเทศยังใช้คำว่า “จีนเดียว”
จากกรณีเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ภายหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนประเทศจีนและพบกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2569
แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนหนักแน่นในการยึดถือนโยบายจีนเดียว ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ พร้อมระบุว่าฝ่ายไทยสนับสนุนภารกิจการรวมชาติอย่างสันติของจีน และไม่สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของไต้หวันในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังสนับสนุนหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ของจีนด้วย
ก่อนที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน โดยหลิน เจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุว่าไต้หวันต่อต้านการที่จีนใช้การประชุมระหว่างประเทศเพื่อลดทอนสถานะบนเวทีโลกของไต้หวัน พร้อมแสดงความเสียใจที่ไทยยอมรับจุดยืนดังกล่าวของจีนนั้น
ล่าสุด นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่ เพราะตนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับจีน ขณะที่นโยบายจีนเดียว เป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอด และ ไม่ใช่แค่ไทย ทุกประเทศ ก็ยึดนโยบายจีนเดียว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวมประเทศ ย้ำว่า โดยสันติ และ เป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอด เข้าใจว่า ฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษ
ยืนยันได้ว่า ท่าทีของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกประเทศ ก็ยังใช้คำว่า “จีนเดียว” สามารถถามจากประเทศไหนก็ได้ เว้นแต่บางประเทศ ที่ให้การรับรองไต้หวัน แล้วไม่รับรองจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้ มีน้อยมาก ดังนั้น เรื่องนี้จึงไม่น่าจะมีประเด็นอะไร ส่วนตัว มองว่า การที่ไต้หวันออกแถลงการณ์มา เพราะอาจเป็นเรื่องภายใน แต่ไม่ได้บอกว่า จะมีปฏิบัติการโต้ตอบอะไร เพราะว่า อะไรเป็นอะไร แต่บางครั้งอาจมีประชาชน กังวล เรื่องต่างๆ จึงทำให้ไต้หวัน ต้องออกมาแสดงท่าที แต่ฝ่ายไทยรู้อยู่แล้วว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไทยก็มีความสัมพันธ์กับ ไต้หวัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม ที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
เมื่อถามว่า มีคนไทยบางส่วน กังวลว่า การออกแถลงการณ์ของไต้หวัน อาจส่งผลกระทบกับฟรีวีซ่า ของคนไทยที่จะเดินทางเข้าไต้หวัน นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ฝ่ายไต้หวันยังไม่ได้พูดเลย เพราะรู้อยู่แล้วว่า ไต้หวันกับไทย มีอะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันบ้าง และการที่คนไทย เดินทางไปไต้หวัน ก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของไต้หวัน ขณะที่ภาคเอกชนของไต้หวัน ก็ยังมาลงทุนในไทย ซึ่งมีส่วนช่วยเศรษฐกิจไทย
เมื่อถามว่า ฝ่ายไทยต้องทำความเข้าใจกับไต้หวันอีกหรือไม่ หลังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงจะมีการติดต่อกลับมา และ ยืนยันได้ว่า เราสามารถชี้แจงได้ ถ้าต้องการให้ชี้แจง ไทยก็ไม่มีปัญหา และ การเจรจาเพื่อออกแถลงการณ์ร่วมกับฝ่ายจีน ก็มีการพิจารณาถ้อยคำ ให้มีความเหมาะสม และ การที่กระทรวงการต่างประเทศจะเจรจาอะไรก็ตาม ต้องยึดมั่นถ้อยคำที่เคยใช้กันมา และ เป็นที่ยอมรับ หากมีคำใหม่เกิดขึ้นต้องถามทันที ว่า คำนั้น มีความหมายว่าอย่างไร
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