ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม
ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม ขณะที่ลูกชายโดนคุก 8 ปี ไปก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม สำนักข่าว NovayaGazeta รายงานว่า ศาลในประเทศรัสเซียได้พิพากษาจำคุกนายอเล็กเซ่ ซาอิทเซฟ ชายชาวรัสเซียวัย 63 ปี เป็นระยะเวลา 20 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต ขณะที่เขาพยายามจะจับกุมลูกชายของเขาซึ่งหนีทหารมา
โดยจากรายงานระบุว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา นายตำรวจได้เดินทางมายังบ้านของนายซาอิทเซฟ หลังจากที่ลูกชายของเขาหนีสงครามมา โดยยลูกชายได้มอบอาวุธปืนให้กับพ่อ ซึ่งผู้เป็นพ่อได้มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่ร่นถอยกลับไปที่รถ นายซาอิทเซฟก็ได้ยิงใส่หลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ตำรวจนายดังกล่าวเสียชีวิต
จากปากคำของนายซาอิทเซฟระบุว่า ลูกชายของเขาเข้ารับการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 1 ปีครึ่งจนครบสัญญา และได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แต่เขาถูกรังแกและกดดันให้กลับไปรับราชการทหารต่อ จนเกิดเหตุดังกล่าวในที่สุด ด้านเพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุสูญเสียภรรยาไป เขาก็กลายเป็นคนเก็บตัว และลูกชายเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่
ทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ลูกชายถูกพิพากษาจำคุก 8 ปี ฐานหนีทหารและขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในระหว่างการเคลื่องกำลังพล
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