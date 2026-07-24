ข่าวต่างประเทศ

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 08:28 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 08:28 น.

ศาลสั่งจำคุก 20 ปี พ่อชาวรัสเซียยิงตำรวจดับ ขณะกำลังจับกุมลูกชายหนีสงคราม ขณะที่ลูกชายโดนคุก 8 ปี ไปก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม สำนักข่าว NovayaGazeta รายงานว่า ศาลในประเทศรัสเซียได้พิพากษาจำคุกนายอเล็กเซ่ ซาอิทเซฟ ชายชาวรัสเซียวัย 63 ปี เป็นระยะเวลา 20 ปี ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต ขณะที่เขาพยายามจะจับกุมลูกชายของเขาซึ่งหนีทหารมา

โดยจากรายงานระบุว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา นายตำรวจได้เดินทางมายังบ้านของนายซาอิทเซฟ หลังจากที่ลูกชายของเขาหนีสงครามมา โดยยลูกชายได้มอบอาวุธปืนให้กับพ่อ ซึ่งผู้เป็นพ่อได้มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่ร่นถอยกลับไปที่รถ นายซาอิทเซฟก็ได้ยิงใส่หลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ตำรวจนายดังกล่าวเสียชีวิต

จากปากคำของนายซาอิทเซฟระบุว่า ลูกชายของเขาเข้ารับการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 1 ปีครึ่งจนครบสัญญา และได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แต่เขาถูกรังแกและกดดันให้กลับไปรับราชการทหารต่อ จนเกิดเหตุดังกล่าวในที่สุด ด้านเพื่อนบ้านบอกว่าหลังจากที่ผู้ก่อเหตุสูญเสียภรรยาไป เขาก็กลายเป็นคนเก็บตัว และลูกชายเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่

ทั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ลูกชายถูกพิพากษาจำคุก 8 ปี ฐานหนีทหารและขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชาในระหว่างการเคลื่องกำลังพล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 08:28 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 08:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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