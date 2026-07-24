รวบแล้ว กระบะชนแล้วหนี หลังซิ่งชนเด็กชายอายุ 13 ดับ ไม่มีแม้แต่ลงมาดู
สลด เด็กชายอายุ 13 ถูกชนดับริมถนนเลียบน้ำปิง กระบะชิ่งหนี ไม่ลงมาดู แม่เล่าทั้งน้ำตา ลูกกำลังกลับบ้าน จะเอาเรื่องถึงที่สุด
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนคนเดินเท้า บนถนนเลียบน้ำปิง เส้นทางบ้านวังตาล มุ่งหน้าตลาดดอนชัยป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. วันที่ 23 ก.ค. 69 เบื้องต้นมีรายงานว่ามีเยาวชนชายได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินได้เร่งทำ CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตามเด็กชายคนดังกล่าวทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงบันทึกภาพ รถกระบะ สีเทา ซึ่งเป็นของคู่กรณี โดยหลังเกิดเหตุได้ขับออกจากจุดเกิดเหตุทันที ไม่มีการจอดรถลงมาตรวจสอบหรือให้การช่วยเหลือแต่อย่างใด
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ พร้อมตรวจพบร่องรอยการเฉี่ยวชนที่ตัวรถอย่างชัดเจน และผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พบว่า สูงถึง 178 มิลลิกรัมเปอร์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ต้องหาจึงจำนนต่อหลักฐาน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้ง 3 ข้อหาหนัก และยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว พร้อมเตรียมนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อศาลตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
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