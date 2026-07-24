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“บิ๊กดุลย์” ขออย่าใช้คำว่า “ไล่ล่า” เหตุยิงทหารพรานตาย 5 นาย ชี้เป็นคนไทยที่เห็นต่าง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 07:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 07:49 น.

บิ๊กดุลย์ ขออย่าใช้คำว่าไล่ล่า เหตุยิงทหารพรานตาย 5 นาย ชี้เป็นคนไทยที่เห็นต่าง จะต้องมีการพูดคุยกัน เร่งหารือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

จากกรณีคนร้ายลอบโจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 กลุ่มผู้ก่อเหตุประมาณ 10 คนสวมชุดดำและหมวกปีก ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์มายังจุดเกิดเหตุ ใช้ปืนสงครามยิงและขว้างไปป์บอมบ์ใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4509 ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 คน

ล่าสุด พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า ได้มีการหารือถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก

เมื่อถามว่าถึงเวลาที่เราต้องไล่ล่าคนร้ายแล้วใช่หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า “อย่าเรียกว่าไล่ล่า คนไทยที่มีความเห็นแตกต่าง จะต้องมาพูดคุยกัน” เพราะเรามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้ว มี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต. ที่จะเป็นเครื่องมือ ให้เราใช้ในการทำงาน ว่ามีข้อบกพร่องอย่างไร เดี๋ยวเราก็จะมาหารือกัน ซึ่งตนก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อเก้าอี้แม่ทัพภาคที่ 4 หรือไม่ เพราะถึงวงรอบในการแต่งตั้งโยกย้ายพอดี พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปดึงประเด็น ขอให้แม่ทัพภาคที่ 4 มีสมาธิในการทำงาน ติดตามผู้ก่อการ หลังเกิดความสูญเสียขึ้น อย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้น เพราะว่าแม่ทัพภาคที่ 4 และ ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้มีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 07:49 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 07:49 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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