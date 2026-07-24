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เผยกระบะหวิดชนลูก “กาย-ฮารุ” ขณะเที่ยวตลาดร่มหุบ เสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 07:25 น.

เผยกระบะหวิดชนลูก “กาย-ฮารุ” ขณะเที่ยวตลาดร่มหุบ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตั้งแต่พฤษภาคม โดยคลิปที่เผยแพร่นั้นตั้งแต่ช่วงเมษายน

จากกรณีเหตุการณ์สุดระทึกกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง หลัง กาย รัชชานนท์ พร้อมด้วย ฮารุ สุประกอบ พาลูกๆ เดินทางไปท่องเที่ยวที่ตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม แต่กลับเจออุบัติเหตุ เมื่อมีรถยนต์คันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วและเกือบพุ่งชนเด็กๆ ขณะกำลังเดินข้ามถนนจนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุด พ.ต.ท.สงัด เบ้าแบบดี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ทราบเรื่องนี้จากสื่อสังคมออนไลน์ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด จนช่วงค่ำวันนี้ (23 ก.ค. 69) มีผู้แสดงตัวว่าเป็นหลานติดต่อมาว่า คนขับรถกระบะเป็นน้าเขย พร้อมระบุ เหตุการณ์เกิดตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยน้าเขยอายุ 40 ปีเศษ เป็นผู้พิการที่ต้องใส่ขาเทียมหนึ่งข้าง

หลานเล่าว่า วันเกิดเหตุ น้าเขยกำลังขับรถเพื่อไปรับภรรยาและลูกน้อยที่เพิ่งคลอดจาก รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง 100 เมตร เพื่อรับภรรยาและลูกน้อยกลับบ้าน แต่เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นเนิน จึงต้องเลี้ยงคลัตช์ไว้ทำให้รถเกิดอาการไหลเข้าใกล้กลุ่มเด็กๆ โดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะพุ่งชน

น้าเขยเสียชีวิตแล้ว จากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์บริเวณโค้งวัดแก้วฟ้า ในพื้นที่อัมพวา ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ภรรยาอาศัยกับลูกน้อยวัย 3 เดือน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 07:25 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 07:25 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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