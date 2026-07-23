การเงินเศรษฐกิจ

วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 19:25 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 19:25 น.
วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI

จากกรณีข่าวการลาออกของ “ติ่งข่าว” ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์ รวมถึง ปอเปี๊ยะ กาลเวลา ท่ามกลางสถานการณ์ลดขนาดองค์กรของช่องใหญ่ เวิร์คพอยท์ ตอกย้ำถึงภาพความน่ากลัวอันไม่มั่นคง ของคนทำงานสื่อข่าว ที่รายได้ลดลงต่อเนื่อง จากเศรษฐกิจหดตัว เม็ดเงินโฆษณาหาย AI เข้ามาแทนที่

ไม่ใช่แค่ไทย ห้องข่าวทั่วโลกกำลังหดตัว

ทีมข่าวไทยเกอร์พบว่า วิกฤตแรงงานสื่อเกิดขึ้นระดับโลก ข้อมูลจาก Press Gazette ณ วันที่ 14 กรกฎาคม ระบุว่าครึ่งแรกของปี 2026 อุตสาหกรรมข่าวในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเลิกจ้างไปแล้วมากกว่า 2,300 ตำแหน่ง หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป จะสูงกว่ายอดรวมทั้งปี 2025 เกือบ 34% โดยตำแหน่งที่หายไปส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสถานีโทรทัศน์สาธารณะและสำนักข่าวต่างประเทศ รวมถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อดิจิทัล

ตัวเลขสะสมย้อนหลังยิ่งชัดเจน ปี 2025 มีการเลิกจ้างอย่างน้อย 3,434 ตำแหน่ง ปี 2024 อย่างน้อย 3,875 ตำแหน่ง แม้ผู้ประกอบการหลายรายจะเรียกการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการปรับโครงสร้างห้องข่าวมากกว่าการลดต้นทุน แต่แรงกดดันที่แท้จริงยังมองเห็นได้ชัด เมื่อผู้ชมย้ายไปหาวิดีโอ โซเชียลมีเดีย และการค้นหาผ่าน AI ทำให้องค์กรข่าวต้องโยกทรัพยากรไปสู่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและช่องทางเผยแพร่ใหม่

รายได้โฆษณาทีวีหด ทราฟฟิกเว็บข่าวทรุด

ปัญหาของสื่อไทยและสื่อโลกมีรากเดียวกัน คือรายได้แบบเดิมกำลังหาย ฝั่งทีวีไทยเผชิญโฆษณาหดตัวมาต่อเนื่อง เวิร์คพอยท์เองเคยคาดการณ์รายได้จากการขายโฆษณาปี 2568 ไว้ที่ 1,100 ถึง 1,150 ล้านบาท ลดลง 5 ถึง 10% จากปีก่อนหน้า และต้องปรับตัวครั้งใหญ่ด้วยการยุติการผลิตละคร ปิดแผนกธุรกิจละคร และเลิกจ้างพนักงานส่วนนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายราว 100 ถึง 150 ล้านบาทต่อปี

ฝั่งสื่อออนไลน์ทั่วโลกโดนซ้ำจาก AI ข้อมูล Chartbeat ที่อ้างในรายงานของ Reuters Institute พบว่าทราฟฟิกจาก Google search ไปยังเว็บไซต์กว่า 2,500 แห่งทั่วโลกลดลงถึง 1 ใน 3 ในปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการสื่อหลายรายเปิดเผยว่าสูญเสียทราฟฟิกและรายได้ตั้งแต่ 20% ไปจนถึง 90% ภายในปีเดียว และสำนักพิมพ์ขนาดเล็กบางแห่งต้องปิดตัวไปแล้ว รุนแรงถึงขั้นที่ ซีอีโอของ Condé Nast บริษัทแม่ของ Vogue สั่งให้ทีมงานวางแผนรับมืออนาคตที่ Google อาจไม่ส่งทราฟฟิกมาเลย หรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์ Google Zero

AI เหตุผลหลักของการปรับโครงสร้าง

การเลิกจ้างระลอกนี้ไม่ได้จำกัดแค่วงการสื่อ ข้อมูลจาก Layoffs.fyi ระบุว่า 6 เดือนแรกของปี 2569 มีพนักงานสายเทคโนโลยีทั่วโลกถูกเลิกจ้างไปแล้วราว 120,000 ตำแหน่ง นับเป็นคลื่นเลิกจ้างระลอกใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี โดย AI ขึ้นแท่นเหตุผลหลักของการปรับโครงสร้างองค์กร

อย่างไรก็ตาม ภาพในห้องข่าวยังมีแง่บวกอยู่บ้าง ผลสำรวจผู้บริหารสื่อทั่วโลกของ Reuters Institute พบว่า 67% ระบุว่ายังไม่มีการลดตำแหน่งงานอันเป็นผลจาก AI โดยตรง และ 9% ระบุว่ามีการเพิ่มตำแหน่งงานด้วยซ้ำ สะท้อนว่าแรงกดดันหลักในระยะสั้นยังมาจากเศรษฐกิจและรายได้โฆษณา ขณะที่ AI คือแรงกดดันระยะยาวที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งระบบ

รายการดาวอังคารของจอมขวัญ ทางช่อง Jomqua สัมภาษณ์นายสมภพ รัตนวลี ผู้อำนวยการข่าวเวิร์คพอยท์ทีวี และพิธีกรรายการติ่งข่าว อธิบายเหตุผลการลาออกว่า เป็นเรื่องการบริหารจัดการองค์กรในภาวะเศรษฐกิจที่ทุกช่องต้องเผชิญ จึงจำเป็นต้องลดขนาดองค์กรลงเพื่อความคล่องตัว พร้อมเปิดใจว่าไม่อยากมองตาลูกน้องในวันที่ต้องให้เขาออก โดยลาออกพร้อมกับปอเปี๊ยะ

สมภพทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้มายาวนานกว่า 10 ปี 7 เดือน การยุติบทบาทจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยาก แต่เข้าใจว่าโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งยังขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจโลกธุรกิจ ไม่อยากให้เกิดดราม่า และเชื่อว่าทีวีไม่ตาย แต่ต้องปรับตัว

ท่าทีดังกล่าวได้รับความเห็นใจจากคนในวงการ กฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 แสดงความเห็นว่าได้ยินข่าวแล้วใจหาย พร้อมชี้ว่าไม่ใช่การปลด แต่เป็นการลาออกเองเพื่อให้คนอื่นในทีมข่าวได้ไปต่อ

คำพูดของสมภพที่ว่าทีวีไม่ตายแต่ต้องปรับตัว จึงอาจเป็นบทสรุปที่ตรงที่สุดของสถานการณ์นี้ ทั้งสำหรับเวิร์คพอยท์ และสำหรับคนทำข่าวทั่วโลก

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 19:25 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 19:25 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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