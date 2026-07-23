สยอง อ.มหาลัย จ้วงแทงคอน้องเขยคาโรงเรียน 50 แผล ปมโหดมรดก
เปิดหอพักสยองอาจารย์ดังไต้หวัน ฟอยล์ปิดทึบทั้งห้อง หลังบุกฟันน้องเขยดับคาโรงเรียนดนตรี
คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่เมืองซินจู๋ ไต้หวัน มีปมใหม่ให้สังคมขนลุก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่โรงเรียนดนตรีชื่อดังย่านถนนซานหมิน ใจกลางเมืองซินจู๋ อาจารย์แซ่หลิน วัย 43 ปี สัญชาติอเมริกัน ซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหยางหมิงเจียวทงมานานกว่า 10 ปี บุกเข้าไปในโรงเรียนดนตรี แล้วชักมีดแรมโบ้ที่ซ่อนมาฟันนายจี้ น้องเขยวัย 48 ปี เสียชีวิตคาที่ ก่อนถูกตำรวจที่รุดมาถึงจับกุมตัวได้
พยานหญิงซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเล่าว่า ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาอย่างใจเย็น เอ่ยชื่อขอพบผู้จัดการร้าน พอนายจี้ออกมา ทั้งคู่คุยกันได้ไม่กี่ประโยค ผู้ก่อเหตุก็ชักมีดจ้วงแทงที่ลำคอทันที ระหว่างเผชิญหน้า ตำรวจตัดสินใจยิง 4 นัดเข้าที่ขา จึงกดตัวจับกุมได้
ความโหดของคดีชัดขึ้นเมื่อผลชันสูตรออกมา อัยการและตำรวจใช้เครื่อง 3D CT สแกนสร้างแบบจำลองร่างผู้เสียชีวิต พบบาดแผลถูกฟันแทงทั่วร่างกว่า 50 แผล ทั้งศีรษะ คอ อก และท้อง เส้นเลือดใหญ่ที่คอถูกตัดขาดจนเสียเลือดมากถึงแก่ชีวิต บ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจเอาชีวิตแบบไม่ให้รอด
รายงานอีกชิ้นของ ETtoday ระบุด้วยว่า มีดแรมโบ้เล่มดังกล่าวถูกสั่งซื้อทางออนไลน์ก่อนลงมือเพียงวันเดียว ด้านเกา ต้าเฉิง นิติเวชชื่อดัง ชี้ว่ามีดชนิดนี้ใบยาว หนา และมีฟันเลื่อยที่สันมีด การเลือกฟันอวัยวะสำคัญเหนืออกขึ้นไปซ้ำหลายสิบครั้ง แสดงเจตนาฆ่าอย่างชัดเจน
ปมสังหาร มรดกโรงเรียนดนตรี
ครอบครัวฝ่ายภรรยาของอาจารย์หลินคือตระกูลหวัง เป็นตระกูลนักดนตรีที่เปิดโรงเรียนดนตรีมานานกว่าสิบปีจนมีชื่อเสียงในท้องถิ่น เมื่อผู้เป็นพ่อสุขภาพทรุด จึงแบ่งกิจการให้ลูกสาว 3 คนดูแล อาจารย์หลินแต่งงานกับพี่สาวคนโต ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นสามีของน้องสาวคนรอง และเป็นผู้บริหารตัวจริงของโรงเรียน ทั้งสองฝ่ายเคยทะเลาะกันเรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์ และไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปี
จังหวะเวลาลงมือยิ่งน่าขนลุก ตำรวจเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุเป็นวันแรกที่การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทเสร็จสมบูรณ์ และนายจี้เพิ่งขึ้นเป็นผู้รับผิดชอบกิจการอย่างเป็นทางการ
หอพักมืดสนิท ฟอยล์ปิดทุกบาน
หลังเกิดเหตุ ภรรยาของอาจารย์หลินขาดการติดต่อไปช่วงหนึ่ง กระทั่งตำรวจไปตามหาที่หอพักบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงพบตัว พร้อมพบว่ามีสุขภาพย่ำแย่ ต้องมีคนดูแลในชีวิตประจำวัน และกระจกห้องของสามีภรรยาคู่นี้ถูกปิดทับด้วยกระดาษฟอยล์ทั้งหมดเพื่อกันแสง ภายในมืดทึบวังเวง แ
หล่งข่าวในมหาวิทยาลัยเสริมว่า อาจารย์หลินสอนแบบทางไกลมาราว 2 ปี ห้องพักไม่ได้จัดเก็บมานาน ข้าวของกองสุมเต็มห้อง ผนังขึ้นราบางส่วน จิตแพทย์หยาง ชงไฉ ให้ความเห็นว่า การอยู่ในที่ปิดทึบ ขาดแสงธรรมชาติ และตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลานาน อาจซ้ำเติมสุขภาพกายและใจให้ทรุดลง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสภาพห้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาการป่วยของภรรยาหรือกับคดี
เรื่องนี้สร้างความตกตะลึงในแวดวงการศึกษาไต้หวันไม่น้อย เพราะในเว็บไซต์รีวิววิชาเรียน นักศึกษาจำนวนมากเคยให้คะแนนอาจารย์หลินว่าเป็น “อาจารย์ใจดี”
ล่าสุดเมื่อ 17 กรกฎาคม ภรรยาม่ายของผู้เสียชีวิตออกแถลงการณ์ ระบุว่าครอบครัวเจ็บปวดแสนสาหัส และข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงจำนวนมากกำลังซ้ำเติมพวกเธอ จึงขอวิงวอนสื่อและสังคมให้พื้นที่หายใจแก่เธอกับลูก เพื่อให้สามีไปสู่สุคติ และครอบครัวได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบ
ทั้งนี้ ตัวเลขบาดแผลมีรายงานต่างกันในแต่ละสำนัก บางแห่งระบุ 20 ถึง 30 แผล ขณะที่ ETtoday อ้างผลสแกน 3D CT ว่าเกิน 50 แผล คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาแรงจูงใจที่แท้จริง
ที่มา: ETtoday, UDN, SETN, ฉืออิงต่าล่าว (Next Apple), Yahoo News Taiwan
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