ข่าวดาราบันเทิง

3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 18:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 18:16 น.
3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา "หนิง ปัทมา" หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท จ่อโดนอีกเพียบ

อุทาหรณ์ชาวเน็ต 3 ราย ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” ถึงบ้าน หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท ขณะล็อต 2 จ่อฟันอีก 41 ราย

กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย หลังมีการเผยแพร่ภาพขณะชาวเน็ต 3 ราย เดินทางเข้าพบ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ถึงบ้านพัก เพื่อกล่าวคำขอโทษและทำพิธีขอขมาอย่างเป็นทางการ หลังถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความรุนแรงบนโลกออนไลน์

ทั้ง 3 รายนำพานธูปเทียนแพ พวงมาลัย พร้อมกระเช้าผลไม้และของขวัญมามอบให้ ก่อนยกมือไหว้ขอขมาด้วยท่าทีสำนึกผิด หลังเคยเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะสร้างความเสียหายและใช้ถ้อยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท จนนำไปสู่การถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

ต้นเรื่องมาจากกระแสในโลกออนไลน์ที่พาดพิงหนิง ปัทมา ในเชิงชู้สาว กล่าวหาว่าเกิ๊กกับ เป๊ก สัณณ์ชัย ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หนิง ปัทมา พร้อมทีมทนายความ เดินทางไปยังศาลอาญาธนบุรี เพื่อยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก 5 ราย ว่าโพสต์ข้อความบิดเบือนข้อเท็จจริงและพาดพิงในเชิงชู้สาว เรียกค่าเสียหายรวมหลายล้านบาท แบ่งเป็นรายละ 2 ล้านบาท จำนวน 2 ราย และรายละ 1 ล้านบาท จำนวน 3 ราย ตามความหนักเบาของพฤติการณ์

ก่อนหน้านั้น หนิงยังเคยมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจอุดมสุข เพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หลังถูกตัดต่อภาพและคลิปวิดีโอสร้างเรื่องราวเท็จ

ก่อนหน้านี้ หนิง ปัทมา เคยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านโซเชียลมีเดียว่า จะไม่มีการเจรจายอมความกับผู้ที่กระทำผิด ผู้ที่มีรายชื่อถูกดำเนินคดีให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาล พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถึงที่สุด

นอกจากนี้ยังเผยว่า หากได้รับเงินค่าเสียหายจากการชนะคดี จะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้มูลนิธิผู้ยากไร้และผู้พิการ จะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่บาทเดียว

ล่าสุดนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า นอกจากล็อตแรกที่ดำเนินคดีไปแล้ว 5 ราย ขณะนี้มีการดำเนินการเพิ่มอีก 41 ราย กับกลุ่มที่ใช้บัญชีอวตารและเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์คุกคามและสร้างความเสียหาย

นายณวัฒน์ระบุว่า สิ่งที่หนิงต้องการไม่ใช่เงิน แต่คือคำขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำว่าเจ้าตัวไม่ได้เดือดร้อนเรื่องฐานะ แต่ต้องการรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง และมองว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้เห็นว่านางงามก็สู้คนเช่นกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ ตรวจหวย

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

3 นาที ที่แล้ว
ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน ข่าวต่างประเทศ

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

33 นาที ที่แล้ว
3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา &quot;หนิง ปัทมา&quot; หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท จ่อโดนอีกเพียบ บันเทิง

3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

48 นาที ที่แล้ว
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าว

สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1 ส.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/8/69 เทียบเลขเด่นชน 3 สำนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป ข่าวกีฬา

แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ ยืนยันคำเดิม ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ยืนยัน ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ยังต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซ้อเปาลั่น ถ้าตร.ละเลย ต่อไปใส่เสื้อลายธงชาติกระทืบใครก็รอด จี้เร่งสอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เคลื่อนไหวหลังแม่ถอนฟ้อง เผย 2 สัปดาห์ยังไร้การติดต่อ ข่าว

ทราย สมุทร เผยแม่ถอนฟ้อง 2 สัปดาห์แล้ว แต่ไร้คนติดต่อขอคุยแก้ปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ ข่าว

ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ อพยพผู้ป่วยวุ่น ควันดำลอยปกคลุม ยืนยันไร้คนเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง ข่าว

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย วอลเลย์บอล

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล ข่าว

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ข่าว

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น ถูกครอบครัวสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ ตั้งแต่เพิ่งสอบติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง ดูดวง

โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก ข่าว

หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในอำเภอบันนังสตา ข่าว

ด่วน! โจรใต้สวมไอ้โม่ง ประกบยิงหัวหน้าคนงานดับคาที่ จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว ที่มาฉายา &quot;คุณหนูแอลลี่&quot; พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส ข่าว

รู้แล้ว ที่มาฉายา “คุณหนูแอลลี่” พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 18:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 18:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button