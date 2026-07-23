3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

อุทาหรณ์ชาวเน็ต 3 ราย ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” ถึงบ้าน หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท ขณะล็อต 2 จ่อฟันอีก 41 ราย
กลายเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย หลังมีการเผยแพร่ภาพขณะชาวเน็ต 3 ราย เดินทางเข้าพบ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ถึงบ้านพัก เพื่อกล่าวคำขอโทษและทำพิธีขอขมาอย่างเป็นทางการ หลังถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความรุนแรงบนโลกออนไลน์
ทั้ง 3 รายนำพานธูปเทียนแพ พวงมาลัย พร้อมกระเช้าผลไม้และของขวัญมามอบให้ ก่อนยกมือไหว้ขอขมาด้วยท่าทีสำนึกผิด หลังเคยเข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะสร้างความเสียหายและใช้ถ้อยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท จนนำไปสู่การถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ต้นเรื่องมาจากกระแสในโลกออนไลน์ที่พาดพิงหนิง ปัทมา ในเชิงชู้สาว กล่าวหาว่าเกิ๊กกับ เป๊ก สัณณ์ชัย ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 หนิง ปัทมา พร้อมทีมทนายความ เดินทางไปยังศาลอาญาธนบุรี เพื่อยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก 5 ราย ว่าโพสต์ข้อความบิดเบือนข้อเท็จจริงและพาดพิงในเชิงชู้สาว เรียกค่าเสียหายรวมหลายล้านบาท แบ่งเป็นรายละ 2 ล้านบาท จำนวน 2 ราย และรายละ 1 ล้านบาท จำนวน 3 ราย ตามความหนักเบาของพฤติการณ์
ก่อนหน้านั้น หนิงยังเคยมอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจอุดมสุข เพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หลังถูกตัดต่อภาพและคลิปวิดีโอสร้างเรื่องราวเท็จ
ก่อนหน้านี้ หนิง ปัทมา เคยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนผ่านโซเชียลมีเดียว่า จะไม่มีการเจรจายอมความกับผู้ที่กระทำผิด ผู้ที่มีรายชื่อถูกดำเนินคดีให้ไปต่อสู้กันในชั้นศาล พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมายอย่างถึงที่สุด
นอกจากนี้ยังเผยว่า หากได้รับเงินค่าเสียหายจากการชนะคดี จะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้มูลนิธิผู้ยากไร้และผู้พิการ จะไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่บาทเดียว
ล่าสุดนายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า นอกจากล็อตแรกที่ดำเนินคดีไปแล้ว 5 ราย ขณะนี้มีการดำเนินการเพิ่มอีก 41 ราย กับกลุ่มที่ใช้บัญชีอวตารและเกรียนคีย์บอร์ดที่คอมเมนต์คุกคามและสร้างความเสียหาย
นายณวัฒน์ระบุว่า สิ่งที่หนิงต้องการไม่ใช่เงิน แต่คือคำขอโทษอย่างเป็นทางการ พร้อมย้ำว่าเจ้าตัวไม่ได้เดือดร้อนเรื่องฐานะ แต่ต้องการรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง และมองว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้เห็นว่านางงามก็สู้คนเช่นกัน
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