สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สะท้อนรัฐตกหล่นคนจากระบบ ถามระบบทอดทิ้งใครหรือไม่?
ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก Goi Rapeepron โพสต์ข้อความพร้อมภาพชายสูงวัยรายหนึ่งขณะนั่งพิงแผงขายของในตลาดแห่งหนึ่งใน จ.น่าน พร้อมกับถือถ้วยพลาสติกขอเงินผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยความน่าสงสาร ว่า
“คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน…แต่ระบบกำลังทอดทิ้งใครหรือเปล่า ลุงนั่งขอข้าว ขอเงินอยู่ในตลาด บอกว่าอยู่บ้านธงน้อยกับภรรยาเพียงสองคน…ยากจนและหิว คนไทยใจดี ยื่นข้าว ยื่นน้ำ ส่งเงิน 5 บาท 10 บาท ให้พอประทังชีวิต แต่คำถามที่เจ็บกว่าความหิวคือ… “#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ…ลุงได้ไหม” คำตอบ…คือ “คืออะไร..”
นี่ไม่ใช่แค่เรื่อง…ของชายชราคนหนึ่ง แต่คือภาพสะท้อนของคนที่ยัง #ตกหล่นจากระบบ ทั้งที่ควรได้รับการดูแล ประเทศไทยไม่ควรมีผู้สูงอายุคนไหน ต้องนั่งขอทานเพื่อแลกกับข้าวหนึ่งมื้อ ความเมตตาของผู้คน ช่วยต่อลมหายใจได้… แต่ #สวัสดิการของรัฐ ควรเป็นศักดิ์ศรีที่คนไทยผู้ยากไร้ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่ปล่อย…ให้ใครต้องนั่งรอความสงสารอยู่ข้างถนน”
สำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 จากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน พบว่า มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 216,666 ราย ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 97,800 ราย และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 118,866 ราย
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