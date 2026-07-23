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ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:58 น.
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) จัดพิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายและหญิง ในมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยได้ลุ้นทั้งสองรายการ โดยฟุตบอลชายไปอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ส่วนฟุตบอลหญิงเจอสายหินยิ่งกว่า

ผลจับสลากฟุตบอลชาย

  • กลุ่ม A: ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไทย, คีร์กีซสถาน, ฮ่องกง กลุ่ม
  • B: จีน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ กลุ่ม
  • C: เวียดนาม, อุซเบกิสถาน, ฟิลิปปินส์, คูเวต กลุ่ม D: เกาหลีใต้, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์

ช้างศึกชุดยู-23 ต้องเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นตั้งแต่รอบแรก แต่ยังพอมีลุ้น เพราะคีร์กีซสถานและฮ่องกงถือเป็นคู่แข่งที่พอสู้ได้ ขณะที่กลุ่ม C กลายเป็นสายที่หลายฝ่ายมองว่าเบาที่สุด เวียดนามได้เจออุซเบกิสถาน ฟิลิปปินส์ และคูเวต

รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชาย

ฟุตบอลชายมี 15 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยมีกลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 3 ทีมอีก 1 กลุ่ม แข่งแบบพบกันหมด นำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย เดิมมี 16 ชาติได้สิทธิ์ แต่อิรักยื่นถอนตัวก่อนยืนยันสิทธิ์ ทำให้เหลือ 15 ทีม

การจัดโถวางอันดับใช้ผลงานจากศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ปี 2026 โดยญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และเกาหลีใต้ อยู่โถ 1 ส่วนไทยอยู่โถ 2 ร่วมกับอุซเบกิสถาน ยูเออี และซาอุดีอาระเบีย

ผลจับสลากฟุตบอลหญิง

  • กลุ่ม E: ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไชนีส ไทเป, เวียดนาม, ไทย กลุ่ม
  • F: จีน, ฟิลิปปินส์, อุซเบกิสถาน, ฮ่องกง กลุ่ม
  • G: เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, บังกลาเทศ, เมียนมา

ชบาแก้วเจองานหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ต้องดวลทั้งญี่ปุ่นเจ้าภาพ เวียดนามคู่ปรับสำคัญในอาเซียน และไชนีส ไทเป แต่ยังพอมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่

รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลหญิง

ฟุตบอลหญิงมี 12 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งแบบพบกันหมด นำแชมป์กลุ่ม รองแชมป์กลุ่ม และอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีม เข้าสู่รอบน็อกเอาต์

การคัดเลือกทีมเข้าร่วมใช้ผลงานจากศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย โดยไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมหลังออสเตรเลียถอนตัว และเนปาลซึ่งเป็นทีมถัดไปถูกฟีฟ่าสั่งแบนสมาคมฟุตบอล ทำให้สิทธิ์ตกมาถึงทีมหญิงไทย

โปรแกรมและสนามแข่ง

ฟุตบอลชายแข่งขันระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569 ใน 4 เมือง ได้แก่ โอซากา โตโยตะ นาโกยา และคาริยะ โดยนัดชิงชนะเลิศจัดที่โตโยตะ สเตเดียม และเกาหลีใต้เป็นแชมป์เก่า

ฟุตบอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2569 ใน 5 เมือง ได้แก่ ฟุกุโรอิ โอซากา กิฟุ นาโกยา และคาริยะ โดยนัดชิงชนะเลิศจัดที่ชิซูโอกะ สเตเดียม และญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่า

สำหรับกติกาผู้เล่นฟุตบอลชาย แต่ละชาติส่งรายชื่อได้ 18 ถึง 22 คน ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป และเติมผู้เล่นเกินอายุได้ไม่เกิน 3 คน

ส่วนมหกรรมเอเชียนเกมส์ 2026 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:58 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:58 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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