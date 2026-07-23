ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) จัดพิธีจับสลากแบ่งสายฟุตบอลชายและหญิง ในมหกรรมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยได้ลุ้นทั้งสองรายการ โดยฟุตบอลชายไปอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ส่วนฟุตบอลหญิงเจอสายหินยิ่งกว่า
ผลจับสลากฟุตบอลชาย
- กลุ่ม A: ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไทย, คีร์กีซสถาน, ฮ่องกง กลุ่ม
- B: จีน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ กลุ่ม
- C: เวียดนาม, อุซเบกิสถาน, ฟิลิปปินส์, คูเวต กลุ่ม D: เกาหลีใต้, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์
ช้างศึกชุดยู-23 ต้องเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นตั้งแต่รอบแรก แต่ยังพอมีลุ้น เพราะคีร์กีซสถานและฮ่องกงถือเป็นคู่แข่งที่พอสู้ได้ ขณะที่กลุ่ม C กลายเป็นสายที่หลายฝ่ายมองว่าเบาที่สุด เวียดนามได้เจออุซเบกิสถาน ฟิลิปปินส์ และคูเวต
รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลชาย
ฟุตบอลชายมี 15 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยมีกลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 3 ทีมอีก 1 กลุ่ม แข่งแบบพบกันหมด นำสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย เดิมมี 16 ชาติได้สิทธิ์ แต่อิรักยื่นถอนตัวก่อนยืนยันสิทธิ์ ทำให้เหลือ 15 ทีม
การจัดโถวางอันดับใช้ผลงานจากศึกชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ปี 2026 โดยญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และเกาหลีใต้ อยู่โถ 1 ส่วนไทยอยู่โถ 2 ร่วมกับอุซเบกิสถาน ยูเออี และซาอุดีอาระเบีย
ผลจับสลากฟุตบอลหญิง
- กลุ่ม E: ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไชนีส ไทเป, เวียดนาม, ไทย กลุ่ม
- F: จีน, ฟิลิปปินส์, อุซเบกิสถาน, ฮ่องกง กลุ่ม
- G: เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, บังกลาเทศ, เมียนมา
ชบาแก้วเจองานหนักตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม ต้องดวลทั้งญี่ปุ่นเจ้าภาพ เวียดนามคู่ปรับสำคัญในอาเซียน และไชนีส ไทเป แต่ยังพอมีโอกาสลุ้นเข้ารอบอยู่
รูปแบบการแข่งขันฟุตบอลหญิง
ฟุตบอลหญิงมี 12 ทีมเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งแบบพบกันหมด นำแชมป์กลุ่ม รองแชมป์กลุ่ม และอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 ทีม เข้าสู่รอบน็อกเอาต์
การคัดเลือกทีมเข้าร่วมใช้ผลงานจากศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย โดยไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมหลังออสเตรเลียถอนตัว และเนปาลซึ่งเป็นทีมถัดไปถูกฟีฟ่าสั่งแบนสมาคมฟุตบอล ทำให้สิทธิ์ตกมาถึงทีมหญิงไทย
โปรแกรมและสนามแข่ง
ฟุตบอลชายแข่งขันระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569 ใน 4 เมือง ได้แก่ โอซากา โตโยตะ นาโกยา และคาริยะ โดยนัดชิงชนะเลิศจัดที่โตโยตะ สเตเดียม และเกาหลีใต้เป็นแชมป์เก่า
ฟุตบอลหญิงแข่งขันระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2569 ใน 5 เมือง ได้แก่ ฟุกุโรอิ โอซากา กิฟุ นาโกยา และคาริยะ โดยนัดชิงชนะเลิศจัดที่ชิซูโอกะ สเตเดียม และญี่ปุ่นเป็นแชมป์เก่า
สำหรับกติกาผู้เล่นฟุตบอลชาย แต่ละชาติส่งรายชื่อได้ 18 ถึง 22 คน ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป และเติมผู้เล่นเกินอายุได้ไม่เกิน 3 คน
ส่วนมหกรรมเอเชียนเกมส์ 2026 จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกยา ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส่องค่าตัว ลิซ่า ฟุตบอลโลก 2026 ดารา-คนดัง ได้คนละกี่ล้าน
- “เควิน คีแกน” ตำนานนักฟุตบอล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง
- UNICEF ยืนยันเองรูปจริง “เมสซี่” อาบน้ำให้ทารก “ยามาล” ก่อนโคจรมาเจอกันรอบชิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: