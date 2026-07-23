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เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:30 น.
เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ

ว่าที่ ผบ.ตร. คนที่ 16 อายุ 53 ปี เริ่มชีวิตตำรวจปี 2540 มีกำหนดเกษียณ 30 กันยายน 2576 ถือว่ามีอายุราชการเหลือมากที่สุดในกลุ่มผู้เข้าชิง

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. มีมติเอกฉันท์ 12 ต่อ 0 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เห็นชอบให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 16 ต่อจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้

พล.ต.อ.สำราญ เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ปัจจุบันอายุ 53 ปี และมีกำหนดเกษียณราชการวันที่ 30 กันยายน 2576 หลังมีอายุครบ 60 ปีในปีดังกล่าว หากเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อจากวันที่ 1 ตุลาคม 2569 จะเหลืออายุราชการตามปฏิทินงบประมาณอีกครบ 7 ปี ทำให้ถือเป็นผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ที่มีอายุราชการเหลือยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา

สำหรับเส้นทางราชการ พล.ต.อ.สำราญ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สน.พระโขนง เมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ผบ.ตร. ในเดือนตุลาคม 2569 จะผ่านงานตำรวจมาเกือบ 29 ปี และหากรับราชการจนถึงวันเกษียณ จะมีเวลาราชการรวมเกือบ 36 ปี

เลขเด็ด ผบ.ตร.คนที่ 16 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา คอหวยจับตาเลขอายุลุ้นรวยงวด 1/8/69

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังต้องใช้คำว่า “ว่าที่ ผบ.ตร.” เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 กำหนดให้ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อน

ทั้งนี้ ตัวเลข 7 ปี หมายถึงอายุราชการที่เหลือจนถึงวันเกษียณเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันว่าจะดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ครบวาระ 7 ปีเต็ม เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอาจพ้นจากตำแหน่งก่อนกำหนดได้ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวควรรอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการก่อนเรียกตำแหน่งเต็มรูปแบบ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:29 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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