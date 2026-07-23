คุณหนูแอลลี่ ยืนยัน ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ยังต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น
คุณหนูแอลลี่ ยืนยันคำเดิม ไม่ลดมาตรฐานสเปกแฟนในอนาคต รายได้ต้อง 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น ยอมขึ้นคานหาเงินเสริมความสุขให้ตัวเองถ้าหาไม่เจอจริงๆ
จากประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ กรณี “คุณหนูแอลลี่” อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจสาว ที่ตกเป็นเป้าความสนใจของคนไทยทั้งประเทศที่ลุกฮือขึ้นมาวิจารณ์เรื่องสเป็กคู่ครองต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือนที่ทางคุณหนูโพสต์คลิปลงโซเชียล
ล่าสุด (23 ก.ค. 69) ในรายการโหนกระแส เจ้าตัวได้เดินทางมาพร้อมทนายความส่วนตัว เพื่อเคลียร์ใจและชี้แจงทุกข้อสงสัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยในช่วงท้ายรายการ ทนายตุ๋ย ได้สอบถามถึงมาตรฐานแฟนในอนาคตยังคงสเปกเดิมตามที่บอกในคลิปไวรัลหรือไม่
ทางด้าน คุณหนูแอลลี่ ตอบด้วยความแน่วแน่พร้อมอธิบายว่า “ไม่เปลี่ยน ไม่ลด เพราะเคยเจอผู้ชายมาหลายรูปแบบ และเคยคบคนอายุ 40-50 ปีมาแล้วด้วย ซึ่งแม้แต่คนอายุขนาดนี้ยังเคยมาให้ช่วยจ่ายค่าห้องให้ ให้ซื้อของเข้าบ้าน แถมยืมเงินอีกหลายแสน
หากหลังจากนี้ไม่มี หรือไม่เจอคนที่ต้องการตามมาตรฐานที่ตั้งไว้จริง ๆ ก็ขอเอาเวลามาพัฒนาตัวเองให้มีความสุขกับการอยู่คนเดียว หาเงินเยอะ ๆ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ตัวเองดีกว่า เพราะสุดท้ายแล้วเงินเป็นหนึ่งในปัจจัย จะเอาเรื่องเงินมาเป็นทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ แต่ยุคนี้เป็นยุคข้าวยากหมากแพง ก็ปฏิเสธไม่ได้จริง ๆ ว่าเงินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟน”
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส
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