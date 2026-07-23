คู่รักนัวเนียดูดดื่ม บนเตียง IKEA ไม่สนคนเดินผ่าน จ่อโดนโทษคดีอาญา
ไร้ยางอาย! คู่รักหนุ่ม-สาว นอนกอดนัวเนีย บนเตียง IKEA ไม่สนสายตาคนเดินผ่าน ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ จ่อโดนโทษคดีอาญา
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ หลังจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Threads เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ภายในร้านอิเกีย (IKEA) สาขาไต้หวัน เผยให้เห็นคู่รักนอนคลอเคลียกันอย่างดูดดื่มบนเตียงนอนในโซนจัดแสดงสินค้า ของ IKEA ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่เดินเลือกซื้อของไปมาโดยไม่แคร์ถึงความเหมาะสม
คู่รักคู่นี้ขึ้นไปนอนกอดรัดฟัดเหวี่ยงบนเตียง โดยฝ่ายหญิงคอยลูบไล้ด้วยความเคลิบเคลิ้ม ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกรายแอบถ่ายมุมอื่นเพิ่มเติม พบว่าฝ่ายชายวางมือบริเวณอวัยวะเพศของฝ่ายหญิง แถมยังถอดรองเท้าไปวางไว้บนเตียงอีกหลังที่อยู่ติดกันอย่างไร้มารยาท
เจ้าของคลิป เล่าว่า ลูกของเธอเห็นพฤติกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ลูกถึงกับอุทานออกมาว่า “น่าขยะแขยง” เธอจึงนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกวิดีโอเอาไว้ ก่อนโพสต์ลงโซเชียล พร้อมระบุข้อความว่า “หากอยากสวีทกันควรกลับบ้านไปเปิดห้องพัก ไม่ควรมาทำในพื้นที่สาธารณะ”
ขณะที่ชาวเน็ตต่างรุมประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนักหน่วง ทั้งวิจารณ์เรื่องการแยกแยะระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะไม่ออก และตั้งคำถามถึงความสะอาดว่ากล้าเอาหน้าไปแนบหมอนและนอนได้อย่างไร เนื่องจากมีผู้คนขึ้นมาทดลองนอนนับร้อยคน
สำหรับข้อกฎหมายของไต้หวัน ระบุเอาไว้ว่า การกระทำลามกอนาจารในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 234 ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี กักขัง หรือปรับไม่เกิน 9,000 ดอลลาร์ไต้หวัน หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำลามกที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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อ้างอิงจาก : hk01
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