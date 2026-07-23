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แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:40 น.
แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป

แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ สมาคมฯ ยังไร้ความเคลื่อนไหว

ผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) @theeUKfights โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติอังกฤษ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (U-16) รายหนึ่งจับเพื่อนร่วมทีมผิวสีทุ่มลงบนเตียงอย่างแรง ก่อนจะรัวหมัดใส่ลำตัวแบบไม่ยั้ง จนกลายเป็นการตะลุมบอนกันอุตลุดในห้องพักของโรงแรม

แต่ทว่า เพื่อนร่วมทีมคนอื่น ๆ ที่อยู่ในห้องกลับไม่มีใครเข้าไปห้าม แถมยังยืนดูและหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปอย่างสนุกสนาน

นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ U-16 ตะลุมบอนในห้องพักโรงแรม
X/ @theeUKfights

หลังจากคลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเพื่อนร่วมทีมแทนที่จะเข้าห้ามปรามกลับยืนถ่ายคลิปเพื่อเป็นคอนเทนต์

ขณะที่ชาวเน็ตได้ตามสืบจนเจอว่าชายนักเตะที่เป็นผู้ลงมือมีชื่อว่า “จาค็อบ ดีน-ฟอร์ด” ส่วนด้านสมาคมฟุตบอลของอังกฤษ (FA) ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวต่อประเด็นดังกล่าว

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 17:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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