ทราย สมุทร เผยแม่ถอนฟ้อง 2 สัปดาห์แล้ว แต่ไร้คนติดต่อขอคุยแก้ปัญหา
ทราย สมุทร เคลื่อนไหวหลังแม่ถอนฟ้อง เผย 2 สัปดาห์ไร้การติดต่อนัดเจรจาหาทางออก ไม่มีอะไรคืบหน้า เผยสาเหตุทุกฝั่งรอคุณแม่กลับมาจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี แม่ของ สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย สมุทร ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีความที่ดำเนินการฟ้องร้องลูกชายในข้อหาเพิกถอนการให้ต่อศาลแพ่งพระโขนง ให้สาเหตุว่าการพึ่งกระบวนการศาลเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางครอบครัวพยายามหาทางออกร่วมกันแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้
กระทั่งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ศาลแนะนำให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยหาทางออกร่วมกัน เห็นว่าสายใยของครอบครัวเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ต่อมา 14 กรกฎาคม 2569 อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เผยว่า คดีความแพ่งที่ ทราย สมุทร ถูกฟ้องในข้อหาเนรคุณถูกถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้สภาครอบครัวภิรมย์ภักดีจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อหาความยุติธรรมให้
ล่าสุด ทราย สมุทร เคลื่อนไหวล่าสุด 23 กรกฎาคม 2569 ผ่านเฟซบุ๊ก ทราย สมุทร – Psi Samut Ψ เผยหลังจากคุณแม่ดำเนินการถอนฟ้อง ระบุว่า “ในสองอาทิตย์ที่ผ่านหลังคุณแม่ถอนฟ้อง ยังไม่ได้มีการติดต่อมาทางทีมเพื่อทำนัดคุย/แก้ปัญหา…และหลังที่ทรายเจอตัวแทนในตระกูลก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะทุกฝั่งรอให้คุณแม่กลับมาจากต่างประเทศ”
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