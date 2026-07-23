ซ้อเปาลั่น ถ้าตร.ละเลย ต่อไปใส่เสื้อลายธงชาติกระทืบใครก็รอด จี้เร่งสอบด่วน
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์วอนเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบคดีแก๊งอ้างคนดีคุมตัวชายหมิ่นสถาบันฯ เตือนบรรทัดฐานอันตรายหากตำรวจไม่ดำเนินการ
เฟซบุ๊ก เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ โพสต์อัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีคลิปกลุ่มบุคคลเข้าคุมตัวชายที่ถูกกล่าวหาว่าพาดพิงสถาบันฯ หลังกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 พร้อมออกมาเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจัง
ตามที่ The Thaiger เคยรายงานไปก่อนหน้านี้ คลิปดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลล้อมชายคนหนึ่ง ใช้กำลังจับล็อกและบังคับให้นั่งลง พร้อมตะโกนถามว่าเหตุใดจึงโพสต์ข้อความหรือคลิปพาดพิงสถาบันฯ ระหว่างนั้นเกิดการขัดขืนและความชุลมุนขึ้น
ก่อนที่ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก จะออกมาแชร์โพสต์และตั้งคำถามว่า “มีสิทธิ์อะไรไปทำแบบนี้กับคนอื่น” ทำให้กระแสขยายวงกว้างขึ้นอีก
สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง
ล่าสุด เพจซ้อเปาโพสต์อัปเดตตั้งคำถามต่อสังคมว่า หากมีคนบุกไปรุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงที่พักโดยไม่เกรงกลัวข้อกฎหมาย สังคมควรรู้สึกอย่างไร และตั้งข้อสังเกตว่า การใส่เสื้อลายธงชาติแล้วอ้างว่าทำเพื่อปกป้องสถาบันฯ ไม่ได้ทำให้การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมย้ำว่านี่คือบรรทัดฐานที่อันตราย
ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าว เพจซ้อเปายังฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างตรงไปตรงมาว่า หากคดีนี้ถูกปล่อยผ่านโดยไม่มีการดำเนินการ อาจกลายเป็นบรรทัดฐานที่อันตรายในอนาคต โดยระบุว่า “ถ้าเคสนี้ตำรวจละเลย จากนี้ขอให้รู้ไว้ว่า ต่อไปถ้าอยากจะกระทืบใคร ให้ใส่เสื้อลายธงชาติ ตำรวจจะไม่จับ”
ขณะที่รายการข่าวของช่อง 3 ได้นำคลิปเหตุการณ์นี้ไปรายงานผ่านช่อง YouTube ของรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ แล้วเช่นกัน แต่การที่สื่อกระแสหลักหยิบไปรายงานไม่ได้เป็นการยืนยันว่าชายในคลิปกระทำความผิดจริง หรือกลุ่มในคลิปมีอำนาจจับกุมตามกฎหมาย ยังต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากตำรวจถึงสถานที่เกิดเหตุ ข้อหาที่เกี่ยวข้อง และสถานะของแต่ละฝ่ายต่อไป
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