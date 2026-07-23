ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน
ไฟป่าฝรั่งเศสลามใกล้อ่าวอาร์กาชง เริ่มจากเมืองซอโมสก่อนลุกลามเข้าใกล้แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ง นักดับเพลิง 500 คนเร่งควบคุม หลังป่าเสียหายประมาณ 2,000 เฮกตาร์
ไฟป่าครั้งใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสลุกลามเข้าใกล้อ่าวอาร์กาชง แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้เมืองบอร์โดซ์ บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวมากกว่า 10,000 คนออกจากพื้นที่
เหตุไฟป่าเริ่มขึ้นช่วงกลางวันของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 บริเวณเมืองซอโมสในจังหวัดฌีรงด์ ก่อนลุกลามเข้าเขตเลอ ปอร์ฌ และเคลื่อนเข้าใกล้เลฌ กัป แฟร์เรต์ ทางตอนเหนือของอ่าวอาร์กาชง การอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดคืนวันที่ 22 จนถึงเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม
ข้อมูลล่าสุดช่วงเช้าวันที่ 23 กรกฎาคมระบุว่า ไฟเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วประมาณ 2,000 เฮกตาร์ หรือราว 12,500 ไร่ นักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 คนถูกอพยพออกจากศูนย์พักตากอากาศ 8 แห่งและลานตั้งแคมป์ 3 แห่ง ขณะที่ประชาชนในพื้นที่อีกราว 1,000 คนต้องออกจากบ้านเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรวมยังเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงประมาณ 150 คัน พร้อมเครื่องบินทิ้งน้ำ 4 ลำเข้าควบคุมไฟตลอดคืนที่ผ่านมา และเตรียมเสริมกำลังอากาศยานเพิ่มในช่วงเช้า โดยนักดับเพลิงกว่า 500 คนยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์ ทางการระบุว่าไฟมีความรุนแรงและยังควบคุมได้ยาก ด้านเทศบาลเลฌ กัป แฟร์เรต์แจ้งว่าการอพยพในบางพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังจำกัดการเดินทางเข้าสู่คาบสมุทรเฉพาะผู้ประกอบอาชีพที่จำเป็น พร้อมระงับกิจกรรมกีฬา สมาคม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ไว้ก่อน
สำหรับสาเหตุไฟป่าครั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแหล่งข่าวหลัก ผู้ที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวบริเวณอ่าวอาร์กาชงหรือใกล้เคียงในช่วงนี้ควรติดตามประกาศจากทางการฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
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