สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง
โรงเรียนสั่งทัณฑ์บนครูบรรจุใหม่ บังคับนักเรียนชั้น ป.3 อมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง
23 ก.ค. 2569 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชลบุรี เขต 3) เพื่อสอบข้อเท็จจริง หลังเกิดเหตุครูบรรจุใหม่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ลงโทษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยบังคับให้ใช้ปากอมถุงเท้าที่ใส่แล้ว เนื่องจากไม่พอใจที่เด็กส่งเสียงดังคุยกันในห้องเรียน
นอกจากนี้ ครูยังได้พูดข่มขู่นักเรียนไม่ให้นำเรื่องไปบอกผู้ปกครอง โดยระบุว่าหากรู้ภายหลังจะลงโทษซ้ำอีก ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่จึงเข้าพูดคุยปลอบประโลมเด็กนักเรียนในห้องเรียน ซึ่งเด็กๆ ต่างสะท้อนความรู้สึกว่าไม่พอใจกับวิธีการลงโทษดังกล่าว พร้อมให้กำลังใจผู้ปกครองที่กล้ายืนหยัดปกป้องสิทธิของบุตรหลาน
สำหรับการดำเนินการทางวินัย สพป.ชลบุรี เขต 3 สั่งทำทัณฑ์บนกับครูผู้ก่อเหตุทันที ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ตักเตือนในเบื้องต้น เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นครูบรรจุใหม่ที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมสั่งย้ายไปสอนในชั้นเรียนอื่น และมอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอยดูแลควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันติดตามพฤติกรรมของครูผู้ก่อเหตุ ให้คำปรึกษา และดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
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