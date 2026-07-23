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สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 16:20 น.
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 อยู่กลุ่ม C ร่วมไทเป คีร์กีซสถาน มองโกเลีย เลี่ยงยักษ์ใหญ่ครบ

ผู้สื่อข่าวไทยเกอร์ รายงาน การจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิง มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่เมืองไอจิ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น มีผลออกมาแล้ว วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ซึ่งถือว่าเป็นสายที่เปิดโอกาสให้ลุ้นเข้ารอบได้ไม่ยาก

ผลการแบ่งกลุ่มวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนส์เกมส์ 2026

กลุ่ม A ประกอบด้วย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และเนปาล

กลุ่ม B ประกอบด้วย จีน คาซัคสถาน และฟิลิปปินส์

กลุ่ม C ประกอบด้วย ไทย ไชนีส ไทเป คีร์กีซสถาน และมองโกเลีย

กลุ่ม D ประกอบด้วย เวียดนาม เกาหลีใต้ ฮ่องกง และกาตาร์

วิเคราะห์สายของไทย

แฟนวอลเลย์บอลไทยยิ้มออก ทีมชาติไทยหลบเลี่ยงมหาอำนาจของทวีปได้ครบทุกทีม ทั้งญี่ปุ่นที่อยู่กลุ่ม A จีนที่อยู่กลุ่ม B และเกาหลีใต้ที่อยู่กลุ่ม D

คู่แข่งที่หนักที่สุดในกลุ่มของไทยคือไชนีส ไทเป ซึ่งเป็นทีมที่มีมาตรฐานสูสีและเคยสร้างปัญหาให้ไทยมาแล้วหลายครั้ง ส่วนคีร์กีซสถานกับมองโกเลียเป็นทีมที่อันดับโลกห่างจากไทยพอสมควร ทำให้ไทยมีโอกาสเก็บชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไป

สำหรับสายที่ถูกมองว่าโหดที่สุดคือกลุ่ม D ซึ่งมีทั้งเวียดนามที่ฟอร์มพุ่งขึ้นมากในช่วงหลัง และเกาหลีใต้ที่เป็นทีมระดับแนวหน้าของเอเชียมาโดยตลอด อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกัน

ข้อมูลการแข่งขัน

วอลเลย์บอลในเอเชียนเกมส์ 2026 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2569 ใช้สนามโอกาซากิ ชูโอ โซโง พาร์ค ยิมเนเซียม ในจังหวัดไอจิ และพาร์ค อารีนา โคมากิ เป็นสถานที่แข่งขัน

ทั้งนี้ สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือ AVC ยืนยันรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าร่วมแข่งขันเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 โดยพิจารณาจากอันดับโลก FIVB เป็นเกณฑ์

สำหรับมหกรรมเอเชียนเกมส์ 2026 จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2569 แต่การแข่งขันบางชนิดกีฬาจะเริ่มก่อนพิธีเปิด 9 วัน ซึ่งวอลเลย์บอลเป็นหนึ่งในนั้น ปีนี้ชิงชัยรวม 41 ชนิดกีฬา 68 ประเภท 461 เหรียญทอง

จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 16:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 16:20 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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