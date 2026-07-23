ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว
ร่วมยินดี! MrBeast ยูทูเบอร์เบอร์ 1 ของโลก จูงมือแฟนสาว “เธีย บอยเซน” เข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดง เมื่อ จิมมี่ ดอนัลด์สัน (Jimmy Donaldson) หรือ มิสเตอร์บีสต์ (MrBeast) ยูทูเบอร์ชื่อก้องโลก เจ้าของผู้ติดตามช่องมากที่สุดในโลก 500 ล้านคน ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุข หลังจูงมือแฟนสาว เธีย บอยเซน (Thea Booysen) เข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บนเกาะส่วนตัว หลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันคริสต์มาสปี 2024 ที่ผ่านมา
สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า MrBeast และภรรยาสาว เลือกจัดพิธีแต่งงานเล็ก ๆ แต่อบอุ่น บน เนกเกอร์ ไอแลนด์ (Necker Island) ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของเศรษฐีชื่อดัง ริชาร์ด แบรนสัน ในหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ MrBeast ได้ประกาศข่าวผ่านโพสต์อินสตาแกรมร่วมกัน พร้อมข้อความหวานซึ้งว่า “I found MrsBeast and it was the best day of my life” (ฉันพบคุณนายบีสต์แล้ว และมันเป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตของฉัน)
ภาพบรรยากาศในวันแต่งงานที่ยูทูปเบอร์อันดับ 1 ของโลก โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็น ฝ่ายหญิงสวมชุดแต่งงานผ้าลูกไม้ลายดอกไม้ยาวระพื้นในพิธีหลัก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดเดรสสั้นประดับเลื่อมและกระโปรงขนนกในช่วงพิธีตัดเค้ก รวมถึงชุดซาตินเปิดไหล่สำหรับงานเลี้ยงช่วงค่ำ ขณะที่เจ้าบ่าวมาในชุดทักซิโด้สีขาวหล่อเหลา+
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