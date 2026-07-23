บันเทิง

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 16:49 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 16:49 น.

ร่วมยินดี! MrBeast ยูทูเบอร์เบอร์ 1 ของโลก จูงมือแฟนสาว “เธีย บอยเซน” เข้าพิธีแต่งงานอย่างเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวป้ายแดง เมื่อ จิมมี่ ดอนัลด์สัน (Jimmy Donaldson) หรือ มิสเตอร์บีสต์ (MrBeast) ยูทูเบอร์ชื่อก้องโลก เจ้าของผู้ติดตามช่องมากที่สุดในโลก 500 ล้านคน ได้โพสต์ภาพบรรยากาศแห่งความสุข หลังจูงมือแฟนสาว เธีย บอยเซน (Thea Booysen) เข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บนเกาะส่วนตัว หลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อวันคริสต์มาสปี 2024 ที่ผ่านมา

สื่อสหรัฐฯ รายงานว่า MrBeast และภรรยาสาว เลือกจัดพิธีแต่งงานเล็ก ๆ แต่อบอุ่น บน เนกเกอร์ ไอแลนด์ (Necker Island) ซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวของเศรษฐีชื่อดัง ริชาร์ด แบรนสัน ในหมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ MrBeast ได้ประกาศข่าวผ่านโพสต์อินสตาแกรมร่วมกัน พร้อมข้อความหวานซึ้งว่า “I found MrsBeast and it was the best day of my life” (ฉันพบคุณนายบีสต์แล้ว และมันเป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตของฉัน)

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-1

ภาพบรรยากาศในวันแต่งงานที่ยูทูปเบอร์อันดับ 1 ของโลก โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเผยให้เห็น ฝ่ายหญิงสวมชุดแต่งงานผ้าลูกไม้ลายดอกไม้ยาวระพื้นในพิธีหลัก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดเดรสสั้นประดับเลื่อมและกระโปรงขนนกในช่วงพิธีตัดเค้ก รวมถึงชุดซาตินเปิดไหล่สำหรับงานเลี้ยงช่วงค่ำ ขณะที่เจ้าบ่าวมาในชุดทักซิโด้สีขาวหล่อเหลา+

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-2

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-3

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-4

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-5

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว-6

 

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อ้างอิงจาก : IG mrbeast, bbc

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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