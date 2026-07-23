ข่าวต่างประเทศ

ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 23:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 23:16 น.
ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน
(Pastor Marcus L. Martin via AP)

โศกนาฏกรรมกลางแม่น้ำโอไฮโอ 5 ชีวิตจมน้ำเสียชีวิตเพราะพยายามช่วยกัน เหลือเด็กกำพร้า 3 คน พร้อมภาพสุดท้ายก่อนเกิดเหตุ

เหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นที่แม่น้ำไซโอโต รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา กลุ่มเพื่อนและครอบครัว 5 คน ที่ออกมาตกปลาในวันหยุด จมน้ำเสียชีวิตทั้งหมดจากการพยายามช่วยเหลือกันเอง ทิ้งไว้เพียงเด็กเล็ก 3 คนที่ต้องกลายเป็นกำพร้า

เหตุเกิดเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2569 บริเวณพื้นที่ตกปลาริมถนนริเวอร์ไซด์ ใกล้กับสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำโอชอห์เนสซี ในเขตเทศมณฑลเดลาแวร์ ใกล้เมืองพาวเวลล์ รัฐโอไฮโอ

วันนั้นท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใส และอากาศร้อนจัดที่ยาวนานหลายสัปดาห์เพิ่งคลี่คลายลง นายโฆเซ มาริโอ ปิเนดา ดิอาส วัย 33 ปี กับนางมาริน่า ซูยาปา เรกาลาโด ภรรยาวัย 28 ปี จึงพาลูกทั้งสองคนออกมาตกปลาแบบสบายๆ โดยมีคู่สามีภรรยาอีกคู่หนึ่งและเพื่อนอีกหนึ่งคนร่วมเดินทางมาด้วย

ตามคำบอกเล่าของนายเจฟฟรีย์ บัลเซอร์ นายอำเภอเทศมณฑลเดลาแวร์ จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมคือ ผู้ใหญ่คนหนึ่งลงไปว่ายน้ำแล้วเกิดอาการว่ายไม่ไหว ผู้ใหญ่อีกสองคนจึงกระโดดลงไปช่วย จากนั้นอีกสองคนที่เหลือก็ลงไปช่วยตามอีก สุดท้ายไม่มีใครขึ้นฝั่งได้เลยแม้แต่คนเดียว

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. หลังจากผู้ขับรถผ่านสังเกตเห็นเด็กเล็กคนหนึ่งอยู่ในอาการตื่นตระหนกอย่างชัดเจน กำลังเดินอยู่ริมถนน จึงโทรแจ้ง 911

ผู้แจ้งเหตุระบุว่า เด็กชายอายุราว 4 ถึง 6 ปี ที่มีเพียงผ้าเช็ดตัวห่อตัวอยู่ กำลังร้องเรียกหาแม่และร้องไห้ พร้อมบอกว่าครอบครัวของตนอยู่ในแม่น้ำ ผู้แจ้งกังวลว่าเด็กกำลังจะเดินออกไปยังถนนหลายช่องจราจรที่ทอดยาวเลียบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถนำร่างผู้หญิงสองคนขึ้นจากแม่น้ำได้ในคืนนั้น และนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ก่อนแพทย์จะยืนยันว่าเสียชีวิต ส่วนร่างของผู้ชายอีกสามคนถูกพบในวันถัดมา

ภาพสุดท้ายที่อาจเป็นภาพขณะมีชีวิต

ประเด็นที่สะเทือนใจอย่างมากคือ ภาพถ่ายที่นายมาร์คัส แอล. มาร์ติน บาทหลวงนิกายแบปทิสต์ซึ่งล่องเรือในแม่น้ำสายนี้มานานกว่า 10 ปี บันทึกไว้ได้ในวันเกิดเหตุ

ภาพแสดงให้เห็นผู้ใหญ่ 5 คนยืนตกปลาอยู่ในน้ำระดับต้นขา ถือคันเบ็ดอยู่ในมือ และยืนล้อมรอบท่อนไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าคือกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้งห้าคน

มาร์ตินเล่ากับสำนักข่าว AP ว่า ตนรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่เห็นกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ลึกเข้าไปในบริเวณที่ตนรู้ว่าอันตราย เพราะถูกสอนมาว่าพื้นที่แถบนั้นมีความลาดชันสูงและมีจุดที่พื้นแม่น้ำลึกลงกะทันหัน

In this photo provided by Pastor Marcus L. Martin, a group of people he believes were those who died in a recent drowning accident, are shown fishing along the Scioto river in Powell, Ohio, Sunday, July 19, 2026. (Pastor Marcus L. Martin via AP)

เขาเล่าว่าขณะล่องเรือผ่าน เห็นผู้ใหญ่ 5 คนอยู่ในน้ำ และเด็ก 2 คนอยู่บนตลิ่งหญ้าใกล้ๆ และเมื่อกลับมาอีกครั้งในอีกสองชั่วโมงต่อมา กลุ่มคนเหล่านั้นก็ยังอยู่ที่เดิม เขาบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรทำให้รู้สึกแบบนั้น แต่ตนคิดว่าจำเป็นต้องถ่ายภาพนี้ไว้

มาร์ตินยอมรับว่าเคยคิดจะเตือนกลุ่มคนเหล่านั้นถึงอันตราย แต่ไม่อยากขับเรือตัดผ่านระหว่างเรือลำอื่นอีกสองสามลำที่อยู่ใกล้กัน เพราะจะทำให้เกิดคลื่นมากเกินไป และหลังทราบข่าว เขาก็นอนไม่หลับกับการตัดสินใจครั้งนั้น

ทั้งนี้ สำนักข่าว AP ระบุว่า หลังจากถ่ายภาพนี้ หากเป็นกลุ่มเดียวกันจริง กลุ่มดังกล่าวอาจกลับขึ้นฝั่งไปแล้วก็เป็นได้ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในจุดนี้

แม่น้ำที่ดูสงบแต่ไหลเชี่ยว

สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้อันตรายกว่าที่ตาเห็น คือสภาพแม่น้ำในวันนั้น แม้ผิวน้ำจะดูสงบ แต่ข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ำของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ ที่เขื่อนใกล้เคียง ระบุว่าแม่น้ำมีระดับสูงและไหลเชี่ยว ด้วยอัตราการไหล 350 ลูกบาศก์ฟุตต่อวินาที ซึ่งมากกว่าอัตราเฉลี่ยปกติกว่าเท่าตัว

ทางการฮอนดูรัสยืนยันเมื่อวันอังคารว่า ผู้เสียชีวิต 4 ใน 5 คนเป็นพลเมืองฮอนดูรัส ประกอบด้วยคู่สามีภรรยาสองคู่

คู่แรกคือนายโฆเซ มาริโอ ปิเนดา ดิอาส วัย 33 ปี และนางมาริน่า ซูยาปา เรกาลาโด วัย 28 ปี ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กสองคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ โดยทั้งคู่ย้ายมาอยู่ที่เมืองโคลัมบัสเมื่อ 6 ปีก่อน และมาริน่าป่วยเป็นมะเร็งมาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

คู่ที่สองคือนายมิเกล อังเคล เกร์รา และนางคาร์เมน อิดาเลีย ลารา เฟอร์เรรา ทั้งคู่อายุ 33 ปี ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนจากสำนักงานประธานาธิบดีฮอนดูรัสและกระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัส โดยทั้งคู่มีลูกสาววัย 7 ขวบ

ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ห้า ทางการยังไม่เปิดเผยชื่อ โดยรอการแจ้งครอบครัวก่อน

นางฟลาเบีย ซาโมรา ผู้อำนวยการฝ่ายกงสุล กระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัส ระบุว่า ขณะนี้กำลังประสานงานกับทางการสหรัฐฯ เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศ โดยกระบวนการส่งกลับจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อระบุตัวตนผู้เสียชีวิตครบทุกรายแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน

สำหรับเด็กสองคนของปิเนดาและเรกาลาโด ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐโอไฮโอ และจะมีการจัดการเพื่อส่งกลับไปอยู่กับญาติในฮอนดูรัส ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนได้เปิดระดมทุนผ่าน GoFundMe เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิด

ขณะนี้การสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตยังคงดำเนินอยู่

ที่มา: Associated Press, ABC News, NBC News, New York Post, WSYX, NBC4 Columbus, สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ

อ่านข่าวท่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน ข่าวต่างประเทศ

ทริปตกปลามรณะ ภาพสุดท้ายก่อนกลายเป็น 5 ศพ เหลือเด็กกำพร้า 3 คน

5 นาที ที่แล้ว
คู่รักหนุ่มสาวนอนนัวเนียดูดดื่ม บนเตียง IKEA กลางโชว์รูม ไม่สนคนเดินผ่าน จ่อโดนโทษคดีอาญา ข่าวต่างประเทศ

คู่รักนัวเนียดูดดื่ม บนเตียง IKEA ไม่สนคนเดินผ่าน จ่อโดนโทษคดีอาญา

21 นาที ที่แล้ว
บราซิลเถื่อน อินฟลูดัง-สามี ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนน เชื่อถูกทรมานโหดก่อนตาย บันเทิง

บราซิลเถื่อน อินฟลูดัง-สามี ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนน เชื่อถูกทรมานโหดก่อนตาย

35 นาที ที่แล้ว
นาทีเฉียดตาย! ผดส.สายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน ความสูง 15,000 ฟุต ข่าวต่างประเทศ

นาทีเฉียดตาย! ผดส.สายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน ความสูง 15,000 ฟุต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/8/69 สรุปชุดเลขท้าย เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพนักข่าวกีฬาอิตาลีถูกเผา กล้องจับชายปริศนานั่งรถมาด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้บ้านเปรูคร่า 10 ชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้บ้านเปรู คลอกร่าง 10 ศพ สลดเด็ก 3 ขวบดับคากองเพลิง ผู้รอดชีวิตหนีตายฝ่าควันไฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI เศรษฐกิจ

วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ ตรวจหวย

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน ข่าวต่างประเทศ

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา &quot;หนิง ปัทมา&quot; หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท จ่อโดนอีกเพียบ บันเทิง

3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าว

สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1 ส.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/8/69 เทียบเลขเด่นชน 3 สำนัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป ข่าวกีฬา

แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ ยืนยันคำเดิม ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ยืนยัน ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ยังต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซ้อเปาลั่น ถ้าตร.ละเลย ต่อไปใส่เสื้อลายธงชาติกระทืบใครก็รอด จี้เร่งสอบด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เคลื่อนไหวหลังแม่ถอนฟ้อง เผย 2 สัปดาห์ยังไร้การติดต่อ ข่าว

ทราย สมุทร เผยแม่ถอนฟ้อง 2 สัปดาห์แล้ว แต่ไร้คนติดต่อขอคุยแก้ปัญหา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ ข่าว

ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ อพยพผู้ป่วยวุ่น ควันดำลอยปกคลุม ยืนยันไร้คนเจ็บ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง ข่าว

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย วอลเลย์บอล

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล ข่าว

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ข่าว

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 23:15 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 23:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บราซิลเถื่อน อินฟลูดัง-สามี ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนน เชื่อถูกทรมานโหดก่อนตาย

บราซิลเถื่อน อินฟลูดัง-สามี ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนน เชื่อถูกทรมานโหดก่อนตาย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 1/8/69 สรุปชุดเลขท้าย เตรียมรับทรัพย์ถ้วนหน้า

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI

วิกฤตสื่อ เลิกจ้าง 2,300 ตำแหน่ง แค่ครึ่งปี 2026 พิษเศรษฐกิจ AI

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button