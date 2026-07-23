ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ อพยพผู้ป่วยวุ่น ควันดำลอยปกคลุม ยืนยันไร้คนเจ็บ
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ แจงสาเหตุไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ ล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้ว อพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย แจ้งงดให้บริการคลินิก SMC
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.40 น. มีรายงานเพลิงไหม้บริเวณเครื่องปั่นไฟด้านหลังอาคาร 11 ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ พร้อมอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ต่อมาเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย ยืนยันไม่มีเปลวไฟลุกลามไปยังอาคารผู้ป่วยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งการให้ทีมช่างเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดทันที
หลังสถานการณ์คลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปลอดภัย เจ้าหน้าที่ได้ทยอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับเข้าสู่พื้นที่รักษาพยาบาลตามปกติ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้
ล่าสุด โรงพยาบาลนครพิงค์ออกประกาศแจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง (SMC) ชั่วคราว หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
ข้อมูลจาก Facebook : โรงพยาบาลนครพิงค์ และ วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่
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