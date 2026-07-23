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ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 16:00 น.
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามีวันนี้ เผย สภาพจิตใจแข็งแรงขึ้น จ่อเดินหน้าสู้คดีต่อ แม้ทางโรงพยาบาลยังไร้การติดต่อเรื่องเยียวยา

บรรยากาศความโศกเศร้าที่วัดบำเพ็ญเหนือ ศาลา 10 ในวันนี้ 23 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีอาลัย คุณเพอร์ฟูม สามีผู้ล่วงลับของ ครูทราย โดยในเวลา 11.00 น. ครูทรายพร้อมด้วยญาติและเพื่อนฝูงได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระเพื่ออุทิศส่วนกุศล ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในเวลา 14.00 น. โดยมี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ทีมข่าว โหนกระแส รายงานว่า มีการสัมภาษณ์ครูทรายอีกครั้งก่อนถึงช่วงเวลาของพิธีฌาปนกิจสามี ครูทราย เปิดใจว่า “เมื่อคืนในคืนสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้าย ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายมาร่วมงาน และพยายามพูดคุยกับคุณแม่สามีเรื่องการเยียวยา แต่คุณแม่ปฏิเสธและให้มาคุยกับเธอโดยตรงในฐานะผู้ดำเนินเรื่องทั้งหมด แต่จนถึงตอนนี้ตัวแทนโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยแต่อย่างใด หลังจากนี้ทุกอย่างจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นและเริ่มทำใจได้บ้างแล้วท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากประชาชน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ”

นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รับเรื่องร้องเรียนจากครูทราย
FB/ อิทธพร คณะเจริญ

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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