ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามีวันนี้ เผย สภาพจิตใจแข็งแรงขึ้น จ่อเดินหน้าสู้คดีต่อ แม้ทางโรงพยาบาลยังไร้การติดต่อเรื่องเยียวยา
บรรยากาศความโศกเศร้าที่วัดบำเพ็ญเหนือ ศาลา 10 ในวันนี้ 23 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีอาลัย คุณเพอร์ฟูม สามีผู้ล่วงลับของ ครูทราย โดยในเวลา 11.00 น. ครูทรายพร้อมด้วยญาติและเพื่อนฝูงได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระเพื่ออุทิศส่วนกุศล ก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจในเวลา 14.00 น. โดยมี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ทีมข่าว โหนกระแส รายงานว่า มีการสัมภาษณ์ครูทรายอีกครั้งก่อนถึงช่วงเวลาของพิธีฌาปนกิจสามี ครูทราย เปิดใจว่า “เมื่อคืนในคืนสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้าย ทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้ทีมกฎหมายมาร่วมงาน และพยายามพูดคุยกับคุณแม่สามีเรื่องการเยียวยา แต่คุณแม่ปฏิเสธและให้มาคุยกับเธอโดยตรงในฐานะผู้ดำเนินเรื่องทั้งหมด แต่จนถึงตอนนี้ตัวแทนโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยแต่อย่างใด หลังจากนี้ทุกอย่างจะถูกปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นและเริ่มทำใจได้บ้างแล้วท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากประชาชน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ”
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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