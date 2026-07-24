เงินบำนาญ ส.ค. 69 เข้าวันไหน เช็กวันโอนข้าราชการ-ประกันสังคมให้ชัด

กรมบัญชีกลางจ่ายบำนาญข้าราชการวันที่ 24 สิงหาคม ส่วนผู้รับบำนาญชราภาพประกันสังคมได้เงินวันที่ 25 สิงหาคม เช็กบัญชีให้ถูกวัน
ผู้รับเงินบำนาญที่กำลังรอเงินเข้าบัญชีในเดือนสิงหาคม 2569 ต้องแยกให้ชัดก่อนว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหน เพราะบำนาญข้าราชการกับบำนาญชราภาพประกันสังคมมีวันโอนต่างกัน แม้จะห่างกันเพียงวันเดียวก็ตาม
กรมบัญชีกลางกำหนดจ่ายเงินบำนาญข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม 2569 ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม โดยโอนเข้าบัญชีเพียงรอบเดียว ไม่มีการแบ่งจ่าย 2 รอบเหมือนเงินเดือนข้าราชการปกติ กลุ่มนี้คือผู้ที่เคยรับราชการและได้รับสิทธิบำนาญจากภาครัฐโดยตรง
ส่วนอีกกลุ่มคือผู้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคม ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ปกติจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนมาจ่ายในวันทำการก่อนหน้า สำหรับเดือนสิงหาคม 2569 วันที่ 25 ตรงกับวันอังคาร จึงจ่ายตามกำหนดเดิมคือวันอังคารที่ 25 สิงหาคม
สำหรับผู้ที่อยากดูภาพรวมทั้งเดือน ปฏิทินเงินราชการเดือนสิงหาคม 2569 มีดังนี้ เงินเดือนข้าราชการรอบแรกจ่ายวันที่ 14 สิงหาคม เงินบำนาญข้าราชการจ่ายวันที่ 24 สิงหาคม เงินบำนาญชราภาพประกันสังคมจ่ายวันที่ 25 สิงหาคม และเงินเดือนข้าราชการรอบสองจ่ายวันที่ 26 สิงหาคม ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เลือกแบ่งรับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในรอบที่สอง ส่วนผู้รับบำนาญข้าราชการจะได้รับเงินเพียงรอบเดียวตามวันที่กรมบัญชีกลางกำหนดเท่านั้น
หากใกล้ถึงวันโอนแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชี แนะนำให้ตรวจสอบยอดเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่ผูกไว้รับเงินบำนาญ หรือติดต่อกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมตามกลุ่มสิทธิของตนเองเพื่อความชัดเจน
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