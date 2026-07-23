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รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 15:20 น.
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ
ภาพจาก : IG/rodtang_jimungnon

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชกชาวไทยกลับมาร่วมงานกับ ONE Championship พร้อมตั้งเป้าทวงคืนสถานะระดับโลก เตรียมขึ้นชกงานครบรอบ 30 ปีค่ายจิตรเมืองนนท์ วันที่ 28 ตุลาคมนี้

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ประกาศกลับมาร่วมงานกับ ONE Championship อย่างเป็นทางการ หลังลงนามในสัญญาฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ 29 ปีของเจ้าตัว

พิธีลงนามจัดขึ้นที่ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ โดยมี สมจิตร แว่นแก้ว, “ซ้อเอ๋” สุนทรี โลหะพืช และ “ปลาย” จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE Championship ประเทศไทย เข้าร่วมแถลงข่าว

จิติณัฐเปิดเผยว่า รถถังและ ONE ตกลงกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งภายใต้สัญญาฉบับใหม่ พร้อมระบุว่าสัญญาครั้งนี้มีมูลค่าอยู่ในระดับประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังไม่เปิดเผยระยะเวลาของสัญญา ค่าตัวต่อการแข่งขัน หรือมูลค่ารวมต่อสาธารณะ

รถถังกล่าวถึงการกลับมาครั้งนี้ว่า หน้าที่หลักของตนยังคงเป็นนักมวย จึงให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมและการเตรียมร่างกาย ส่วนกิจกรรมอื่น เช่น การวิ่งและการเล่นฟุตบอล เป็นสิ่งที่ทำในช่วงว่างจากการแข่งขัน

เจ้าตัวยังยืนยันว่าการทำกิจกรรมหลายประเภทไม่ได้ทำให้เป้าหมายบนสังเวียนเปลี่ยนไป เพราะนักกีฬาแต่ละคนมีแนวทางดูแลร่างกายแตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องจัดเวลาให้เหมาะสมและพร้อมสำหรับการแข่งขัน

สำหรับโปรแกรมต่อไป รถถังเตรียมขึ้นชกในงานฉลองครบรอบ 30 ปี ค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ส่วนคู่ชกและรายละเอียดการแข่งขันยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

การเซ็นสัญญาครั้งนี้ทำให้แฟนมวยเตรียมติดตามว่า ONE จะวางโปรแกรมให้รถถังกลับมาชกในรายการใด รวมถึงใครจะเป็นคู่ต่อสู้รายแรกภายใต้สัญญาฉบับใหม่

กลับมาร่วมงานกับ ONE Championship พร้อมตั้งเป้าทวงคืนสถานะระดับโลก
ภาพจาก : IG/rodtang_jimungnon

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 15:20 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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