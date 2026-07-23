กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก
กสม. ประณามเหตุคนร้ายกราดยิง-ขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเก๊ะซามี พรากชีวิต 5 ทหารพราน ทำเด็ก 3 ขวบเจ็บหนักจากกระสุน ชี้ไร้มนุษยธรรม เรียกร้องคนทำผิดรับโทษ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ประณามกลุ่มคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 5 นาย และมีประชาชนบาดเจ็บ 6 คน ในจำนวนดังกล่าวมีเด็กอายุเพียง 3 ขวบและ 10 ขวบรวมอยู่ด้วย
แถลงการณ์ระบุชัดเจนว่า การกระทำรุนแรงพรากชีวิตและทำร้ายผู้อื่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ไม่อาจยอมรับได้ ไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างอุดมการณ์หรือความขัดแย้งใดก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานสำคัญที่สุดของมนุษย์ สิทธินี้ได้รับการรับรองตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคี
กสม. เป็นห่วงกังวลอย่างยิ่งกรณีเด็กต้องมาบาดเจ็บจากกระสุนและระเบิด เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอด เติบโต และต้องได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ที่ไทยผูกพันต้องปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ ความรุนแรงไม่เคยเลือกว่าใครศาสนาหรือเชื้อชาติ ผู้สูญเสียและเจ็บปวดล้วนเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กสม. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บทุกคนหายเป็นปกติโดยเร็ว พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ยังขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน การปฏิบัติงานต้องตั้งอยู่บนความเป็นธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เหมารวมหรือสร้างความหวาดระแวงให้ชุมชน เพื่อให้พื้นที่ชายแดนใต้กลับมาสงบสุขและปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
สำหรับรายชื่อกำลังพลผู้เสียชีวิต ได้แก่
1. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
2. อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
3. อาสาสมัครทหารพราน ซาการียะ เจ๊ะน๊ะ
4. อาสาสมัครทหารพรา ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
5. อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามของ อาสาสมัครทหารพราน ซาการียา เจ๊ะน๊ะ ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรง พร้อมมอบข้าวสารและสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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