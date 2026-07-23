ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 สหรัฐอเมริกา พบ จีน รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่
รอบ 8 ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 ปิดท้ายด้วยเกมระหว่างสหรัฐอเมริกา จ่าฝูงรอบแรก พบกับจีน เจ้าภาพรอบไฟนอลที่ได้สิทธิ์เข้ารอบอัตโนมัติ ทั้งคู่ลงสนามที่มาเก๊า อีสต์ เอเชียน เกมส์ โดม โดยผู้ชนะจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างตุรกีกับแคนาดาในรอบรองชนะเลิศ
โปรแกรมและช่องถ่ายทอดสด
- สหรัฐอเมริกา พบ จีน
- แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 18:30 น.
- ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports ช่อง 29 และแอป Monomax
- แฟนกีฬาชาวไทยรับชมฟรีได้ผ่านช่อง 29
ผลงานรอบแรกของทั้งสองทีม
สหรัฐอเมริกาจบรอบแรกเป็นจ่าฝูงด้วยสถิติชนะ 10 แพ้ 2 เก็บ 29 คะแนน แพ้เพียงแคนาดาในสัปดาห์แรกและโปแลนด์ในสัปดาห์ที่สามเท่านั้น นัดปิดท้ายยืนยันฟอร์มด้วยการชนะบราซิล 3-0 เซต (26-24, 25-22, 25-16) ที่โอซากา โดย เอเวอรี สกินเนอร์ ทำไป 21 คะแนน และ จอร์แดน ธอมป์สัน เติมอีก 16 คะแนน
ฝั่งจีนเข้ารอบด้วยฐานะเจ้าภาพ เพราะจบรอบแรกอันดับ 9 ด้วยสถิติชนะ 6 แพ้ 6 เก็บ 19 คะแนน ลงแข่งในตำแหน่งมือวางอันดับ 8 ตามรูปแบบการแข่งขัน นัดสุดท้ายรอบแรกที่ฮ่องกง พ่ายอิตาลีแบบสูสี 2-3 เซต (19-25, 25-21, 25-22, 12-25, 12-15)
สหรัฐอเมริกาอยู่อันดับ 3 ของโลก ส่วนจีนรั้งอันดับ 7 โดยสหรัฐฯ ตามหลังอิตาลีและบราซิลเท่านั้น พร้อมดีกรีเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปารีส 2024
สถิติการพบกัน (Head to Head)
สหรัฐ กับ จีน พบกันมาแล้ว 80 ครั้งในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก จีนชนะไป 45 ครั้ง รวมถึง 4 นัดหลังสุดที่กวาดชัยรวด โดย 3 ใน 4 นัดนั้นต้องสู้กันถึงเซตตัดสิน ส่วนชัยชนะครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ ต้องย้อนกลับไปถึงศึก VNL 2022
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุด
- VNL 2025 รอบแรก (13 ก.ค. 2568) จีน ชนะ 3-2 เซต โดยตามหลัง 0-2 เซตก่อนพลิกกลับมาชนะรวด 3 เซต
- โอลิมปิก ปารีส 2024 (29 ก.ค. 2567) จีน ชนะ 3-2 เซต (25-20, 25-19, 17-25, 20-25, 15-13)
- VNL 2024 รอบแรก (17 พ.ค. 2567) จีน ชนะ 3-1 เซต (23-25, 25-23, 25-22, 25-19)
- VNL 2023 รอบแรก (2 ก.ค. 2566) จีน ชนะ 3-2 เซต (18-25, 25-19, 19-25, 25-20, 15-8)
- VNL 2022 รอบแรก (18 มิ.ย. 2565) สหรัฐอเมริกา ชนะ 3-0 เซต (25-21, 25-23, 25-21)
ทั้งสองทีมไม่ได้เจอกันในรอบแรกของ VNL 2026 เพราะอยู่คนละพูลตลอดสามสัปดาห์
ผลงานรอบไฟนอลปีที่ผ่านมา
สหรัฐอเมริกามีเหรียญ VNL ในมือ 3 เหรียญ และเป็นเหรียญทองทั้งหมด จากปี 2018, 2019 และ 2021 ปีนี้จึงเป็นการไล่ล่าโพเดียมสมัยที่ 4 และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2021 โดยฤดูกาลที่แล้วตกรอบ 8 ทีมสุดท้าย
ส่วนจีนเก็บเหรียญ VNL มาแล้ว 3 เหรียญเช่นกัน เป็นเหรียญทองแดง 2 เหรียญ และเหรียญเงินในปี 2023
จีนส่งชุดที่อายุน้อยและประสบการณ์ไม่มากนักลงลุยรอบไฟนอล โดยประกาศรายชื่อ 16 คนไปเมื่อวันจันทร์ และเสีย อู๋ เมิ่งเจี๋ย ตัวตบหัวเสา จากอาการบาดเจ็บ ขณะที่ กง เซียงหยู กัปตันทีม ระบุว่าทีมเตรียมแผนเฉพาะสำหรับเกมนี้ไว้แล้วและพร้อมเล่นให้ได้ตามมาตรฐาน การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนเจ้าถิ่นน่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญ
ทีมแชมป์ VNL 2026 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ รอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่แข่งขันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ก่อนชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม
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