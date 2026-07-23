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นาทีเฉียดตาย! ผดส.สายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน ความสูง 15,000 ฟุต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 22:00 น.
นาทีเฉียดตาย! ผดส.สายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน ความสูง 15,000 ฟุต

นาทีเฉียดตาย! ผู้โดยสารสายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังหน้าต่างแตกความสูง 15,000 ฟุต จี้สายการบินจ่ายค่าชดเชย

เหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นกับชายที่ชื่อ ลูบิซา คาโรวิช ชาวเซอร์เบียวัย 61 ปี เปิดใจถึงเหตุการณ์บนเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินไรอันแอร์ ขณะเดินทางไปฉลองวันเกิดน้องชายที่ประเทศเยอรมนี เมื่อหน้าต่างเครื่องบินแตกหลังขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง แรงดันอากาศดูดศีรษะและหัวไหล่ออกไปนอกหน้าต่างที่ระดับความสูง 15,000 ฟุต (4,572 เมตร) ขณะที่เครื่องบินกำลังบินด้วยความเร็วมากกว่า 600 กม./ชม.

ลูบิซา คาโรวิช รอดมาได้อย่างหวุดหวิด เนื่องจากเขาได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ ขณะที่ภรรยาซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่น ภรรยาระบุว่าลูกเรือไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ ส่วนผู้โดยสารอีกคนพยายามดึงร่างของเขาให้กลับเข้ามาด้านใน กระทั่งผู้โดยสารชายคนดังกล่าวนำกระเป๋าเดินทางมาอุดช่องหน้าต่างที่แตกจนสำเร็จ

สภาพหน้าต่างเครื่องบินที่แตกกลางอากาศ
IG/ radio_thessaloniki

คาโรวิช เล่าถึงช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุว่า มีเสียงระเบิดดังสนั่นคล้ายเสียงยางระเบิด เสียงระเบิดนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลา คาโรวิช หมดสติไปถึงสองครั้งและสลบอีกรอบเมื่อกลับเข้ามาด้านในเครื่องบิน ด้วยแรงดันและกระแสลมภายนอกทำให้ใบหน้าของเขาบวมและผิดรูปไปชั่วขณะ

ในส่วนของอาการบาดเจ็บ แพทย์ได้ประเมินว่า คาโรวิช มีแผลพุพองและรอยฟกช้ำบริเวณแขนขวาลามไปถึงหน้าอกและรักแร้ ต้องสวมเฝือกดามคอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ รวมถึงอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาเพิ่มเติม

คาโรวิช เผยว่า ต้องการให้สายการบินจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และการที่สายการบินส่งอีเมลเพื่อเสนอจองเที่ยวบินใหม่นี้ไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่มา: brobible

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 22:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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