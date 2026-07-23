นาทีเฉียดตาย! ผดส.สายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน ความสูง 15,000 ฟุต
นาทีเฉียดตาย! ผู้โดยสารสายการบินดัง เกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังหน้าต่างแตกความสูง 15,000 ฟุต จี้สายการบินจ่ายค่าชดเชย
เหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นกับชายที่ชื่อ ลูบิซา คาโรวิช ชาวเซอร์เบียวัย 61 ปี เปิดใจถึงเหตุการณ์บนเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ของสายการบินไรอันแอร์ ขณะเดินทางไปฉลองวันเกิดน้องชายที่ประเทศเยอรมนี เมื่อหน้าต่างเครื่องบินแตกหลังขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง แรงดันอากาศดูดศีรษะและหัวไหล่ออกไปนอกหน้าต่างที่ระดับความสูง 15,000 ฟุต (4,572 เมตร) ขณะที่เครื่องบินกำลังบินด้วยความเร็วมากกว่า 600 กม./ชม.
ลูบิซา คาโรวิช รอดมาได้อย่างหวุดหวิด เนื่องจากเขาได้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ ขณะที่ภรรยาซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่น ภรรยาระบุว่าลูกเรือไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้ ส่วนผู้โดยสารอีกคนพยายามดึงร่างของเขาให้กลับเข้ามาด้านใน กระทั่งผู้โดยสารชายคนดังกล่าวนำกระเป๋าเดินทางมาอุดช่องหน้าต่างที่แตกจนสำเร็จ
คาโรวิช เล่าถึงช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุว่า มีเสียงระเบิดดังสนั่นคล้ายเสียงยางระเบิด เสียงระเบิดนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลา คาโรวิช หมดสติไปถึงสองครั้งและสลบอีกรอบเมื่อกลับเข้ามาด้านในเครื่องบิน ด้วยแรงดันและกระแสลมภายนอกทำให้ใบหน้าของเขาบวมและผิดรูปไปชั่วขณะ
ในส่วนของอาการบาดเจ็บ แพทย์ได้ประเมินว่า คาโรวิช มีแผลพุพองและรอยฟกช้ำบริเวณแขนขวาลามไปถึงหน้าอกและรักแร้ ต้องสวมเฝือกดามคอเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ รวมถึงอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาเพิ่มเติม
คาโรวิช เผยว่า ต้องการให้สายการบินจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น และการที่สายการบินส่งอีเมลเพื่อเสนอจองเที่ยวบินใหม่นี้ไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา: brobible
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝรั่งเศสเผย คลื่นความร้อน คร่าชีวิตคนเกินปกติ 5,764 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2003
- นาทีสลด! ก๊าซระเบิด อุโมงค์ถล่มทับคนงาน ดับ 12 ศพ กู้ภัยเร่งหาผู้สูญหายใต้ซาก
- ชายชอบกินเบคอน ปวดหัวนาน 4 เดือน กินยาก็ไม่หาย หมอเอกซเรย์เจอพยาธิขึ้นสมอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: