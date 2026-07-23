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ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น ถูกครอบครัวสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ ตั้งแต่เพิ่งสอบติด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 15:38 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 15:38 น.

ช็อก! หวิดสิ้นชื่อ “คุณหนูแอลลี่” เล่าเคยคิดสั้นกระโดดอพาร์ทเมนท์ หลังพ่อสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ เหตุไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม

จากกรณีที่ คุณหนูแอลลี่ ถูกสังคมรวมถึง หมอของขวัญ ตั้งคำถามเกี่ยวกับการลาออกจากคณะทันตแพทย์กะทันหัน ทั้ง ๆ ที่อีกเพียง 1 ปีก็จะเรียนจบแล้ว โดยก่อนหน้านี้เธอยืนยันว่าที่ลาออกเพราะมีอาการแพ้ถุงมือ ซึ่งในรายการ โหนกระแส คุณหนูแอลลี่ก็ยังคงยืนยันเหตุผลการลาออกเหมือนเดิม

ช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแส ภายหลังเปิดโพสต์ล่าสุดของ หมอของขวัญ ที่เคลื่อนไหวถึงประเด็นการลาออกจากคณะทันตแพทย์ ของคุณหนูแอลลี่ เพราะแพ้ถุงมือ ระบุว่า “เพิ่งคุยกับ อจ. คณะทันตะว่าถ้ามีนักเรียกแพ้อะคริลิคปี 5 ต้องทำยังไง อจ. บอกว่าก็เอาใบรับรองแพทย์มาแล้วเลี่ยงไปทำแลปใช้วัสดุอื่น ในวิชาฟันปลอมวิชาเดียว แล้วต้องลาออกมั้ย อจ.บอกว่า บ้า!”

FB/ Doctorkatekate

จากนั้น พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ได้เปิดคลิปของคุณแอลลี่ที่เธอเคยโพสต์อธิบายสาเหตุจริง ๆ ที่ต้องลาออกจากการเรียนคณะทันตแพทย์ ซึ่งเนื้อหาในคลิปดังกล่าวไม่มีการพูดถึงประเด็นเรื่อง “แพ้ถุงมือ” เลยแม้แต่นิดเดียว

“กว่าจะได้ปริญญาใบนี้มาโดนพ่อบอกให้ลาออกจากคณทะทันตะฯตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอม พี่แอลลี่จะมาเล่าถึงความเป็นมาว่ากว่าพี่แอลลี่จะได้ปริญญาใบนี้มามันผ่านอะไรมาบ้าง ถึงได้ทำให้น้อง ๆ หลาย ๆ คนมองว่าพี่แอลลี่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง วันนี้ก็จะมาแชร์เพื่อให้ผู้ปกครองหลาย ๆ ท่าน น้อง ๆ หลาย ๆ คนที่ติดตามพี่แอลลี่อยู่ได้มารู้จักตัวตนของพี่แอลลี่มากยิ่งขึ้น

ในคลิปก่อนหน้านี้ที่เคยลงไปนานแล้วที่ได้พูดถึงว่า ทำไมพี่แอลลี่ถึงไม่เป็นหมอ เพราะน้องหลาย ๆ คนชอบมาถามพี่แอลลี่ว่า ทำไมพี่แอลลี่ไม่เป็นหมอ เพราะพี่แอลลี่ไม่ได้อยากเป็นหมอ พี่อยากเรียน BR ธรรมศาสตร์ พี่อยากเป็นทูต แต่ด้วยความที่พี่เรียนหนังสือเก่ง วิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษเด่น คนที่บ้านก็เลยมั่นหมายว่า พี่แอลลี่ต้องเป็นหมอ เพราะคนอื่นในบ้านเรียนไม่เก่ง หรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ

ซึ่งพอสอบติดทันตะ CICM ธรรมศาสตร์ ซึ่งค่าเทอมปีละ 1.2 ล้าน วันที่พี่กำลังจะไปรับน้อง ยังไม่ทันเปิดเทอม ทางบ้านขับรถมาหาที่อพาร์ทเมนท์แถวมหาวิทยาลัย เดือนละ 6 พัน แล้วก็มาบอกว่า ‘พ่อบอกให้ลาออก เพราะคิดว่าจ่ายค่าเทอมไม่ไหว’ มันเหนื่อยมากกว่าจะสอบติด แล้วพอเราสอบติดได้ก็มาบอกว่าไม่ให้เราเรียน เพราะส่งไม่ไหว แล้วทำไมถึงไม่พูดตั้งแต่แรกว่ามันไม่ได้ เราจะได้ทำอย่างอื่น

วันนั้นก็เกือบจะจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงมาจากห้องพักตัวเอง แต่ว่าเพื่อนกับแม่ของเพื่อนมาช่วยเอาไว้ได้ทัน และให้ไปอยู่บ้านกับเขาก่อนประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้เราสงบสติอารมณ์ แล้วเขาก็ไปช่วยคุยกับพ่อ คุยกับคณะ

ตั้งแต่ปี 1 เทอม 1 ก็ต้องทำเรื่องผ่อนผันค่าเทอม เพราะพ่อไม่ยอมจ่าย มันก็เลยเป็นจุดที่พี่แอลลี่ต้องพึ่งพาตัวเองแล้ว ต้องมีเงินมาซัพพอร์ตตัวเอง พ่อแม่ไม่ได้มาซัพพอร์ตเราเหมือนพ่อแม่คนอื่น ตอนเรียนทำรีเทนเนอร์ ทำฟันปลอม เราทรมานมาก แต่ก็มีเพื่อนช่วยจนจบมาได้ ณ ตอนที่เรียนจบปี 4 กำลังจะขึ้นปี 5 มันเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ เพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ธุรกิจเสื้อผ้ากำลังโตสุด ๆ และเราก็ไม่ชอบทันตะสุด ๆ เพราะเรารู้แล้วว่าเราทำไม่ได้แน่นอน ถ้าเราไปต่อเราต้องไปทำกับคนไข้จริงแล้วถ้าเราทำผิดพลาดไปนิดเดียวคือมันเกิดปัญหา อาจจะเรียนไม่จบ หรือเรียนจบช้า แล้วก็มีหลายอย่างมาก

สุดท้ายแล้วก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ว่า ไม่เอาแล้ว ตัดสินใจแล้วว่าจะลาออก เพราะ ที่บ้านไม่สามารถซัพพอร์ตได้ เราไม่สามารถหาเงินปีละ 3-4 ล้าน เรียนหมอไปด้วย ทำงานไปด้วยมันเยอะเกินไปสำหรับเด็กคนนึง เลยตัดสินใจลาออกก่อนเปิดเทอมขึ้นปี 5 เพียง 1 อาทิตย์ แต่พอออกก็ยังได้ปริญญาอยู่ เพราะเราเรียนจบ 4 ปี ถือว่าเรียนจบปริญญาตรี แต่วุฒิจะเขียนเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิต แต่มันยังจะเขียนว่าเราจบมาจากคณะทันตแพทย์อยู่ กว่าจะได้ปริญญาใบนี้มาค่าเทอมเทอมสุดท้าย พี่ต้องเอาเงินก้อนไปปิด 6 แสน เพราะตัดสินใจออกกะทันหัน พ่อไม่ได้ช่วย เราซัพพอร์ตตัวเอง”

ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น หลังพ่อสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ เหตุไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม-1

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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