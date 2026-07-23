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พบศพนักข่าวกีฬาอิตาลีถูกเผา กล้องจับชายปริศนานั่งรถมาด้วย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 20:31 น.
ภาพจาก : People

ตำรวจเร่งสอบชายปริศนาที่นั่งรถไปกับ ลูกา เอสโปซิโต ก่อนพบศพไหม้เกรียมกลางไร่ที่เอโบลี อิตาลี ผลชันสูตรยังไม่สรุปสาเหตุตาย

เจ้าหน้าที่พบศพชายไหม้เกรียมกลางพื้นที่เกษตรเขตคอนตราดา ชอฟฟี เมืองเอโบลี ทางตอนใต้ของอิตาลี เมื่อเช้ามืดวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตคือ ลูกา เอสโปซิโต นักข่าวและนักวิเคราะห์ฟุตบอลท้องถิ่นวัย 53 ปี

หน่วยดับเพลิงพบศพระหว่างเข้าควบคุมไฟไหม้พงหญ้าที่เริ่มขึ้นราว 03.30 น. รถยนต์ Lancia Y สีขาวของเอสโปซิโตจอดล็อกอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 100 เมตร ส่วนกุญแจรถอยู่กับตัวผู้เสียชีวิต ตำรวจจึงเชื่อว่าเขาลงจากรถด้วยตัวเอง และอาจเดินทางไปนัดพบคนที่รู้จัก

กล้องจับภาพชายปริศนา ผลชันสูตรที่ยังไม่ฟันธง

ความคืบหน้าล่าสุดมาจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่รถของเอสโปซิโตแล่นผ่าน ภาพจับได้ว่ามีชายอีกคนนั่งอยู่บนเบาะผู้โดยสาร ตำรวจกำลังเร่งระบุตัวบุคคลนี้ แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต

ชายปริศนาในภาพอาจเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ อาจเป็นคนที่นัดพบเอสโปซิโต หรืออาจเป็นเพียงคนรู้จักที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลยก็ได้ ทุกความเป็นไปได้ยังเปิดกว้าง

ผลชันสูตรเบื้องต้นพบกระดูกหักหลายจุด ทั้งใบหน้า กะโหลก ซี่โครง ไหปลาร้า และกระดูกเชิงกราน แพทย์ยังต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อแยกว่าอาการบาดเจ็บส่วนใดเกิดจากการถูกทำร้าย และส่วนใดเป็นผลจากความร้อนที่ทำลายกระดูก

เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนใกล้ที่เกิดเหตุ แต่ผลตรวจยังไม่พบร่องรอยยืนยันว่าเอสโปซิโตถูกยิง ขณะที่รายงานล่าสุดจากสื่อท้องถิ่นก็ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนของการรัดคอเช่นกัน ตำรวจต้องรอผลตรวจเนื้อเยื่อ พิษวิทยา และพันธุกรรมเพิ่มเติม รวมถึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเสียชีวิตก่อนหรือหลังถูกจุดไฟเผา

โทรศัพท์ที่หายไป แรงจูงใจที่ยังไม่มีใครรู้

โทรศัพท์มือถือของเอสโปซิโตยังไม่พบ ทั้งในรถและบริเวณใกล้ศพ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าเขาใช้งาน WhatsApp ครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 22.47 น. ขณะที่กล้องบันทึกรถของเขาแล่นผ่านราว 23.00 น.

ตำรวจเชื่อว่าข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องนี้อาจไขปมได้ว่าเขานัดพบใคร และคุยกับใครในคืนเกิดเหตุ

ตำรวจให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์ส่วนตัว ปัญหาการเงิน หรือความขัดแย้งนอกวงการข่าวมากกว่าประเด็นจากการทำงาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว ร่วมกับสหพันธ์นักข่าวยุโรปและสากล เรียกร้องให้ทางการอิตาลีตรวจสอบด้วยว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับงานสื่อของเขาหรือไม่

เอสโปซิโตเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ฟุตบอล TuttoSalernitana.com ร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ La Città di Salerno เป็นผู้วิเคราะห์ฟุตบอลให้สถานี Otto Channel และเขียนบทวิเคราะห์ฟุตบอลเซเรีย ซี ให้เว็บไซต์ TuttoC.com

คดีนี้ยังเหลือคำถามหลักสามข้อที่ตำรวจต้องไข ชายปริศนาในรถคือใคร เอสโปซิโตเสียชีวิตด้วยวิธีใดกันแน่ และแรงจูงใจเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวหรืองานข่าวที่เขาทำ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 20:31 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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