โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง
คนไทยดูดวงมาตั้งแต่ก่อนมีคำว่าประเทศไทย จากตำราใบลานในราชสำนัก สู่ตำราพรหมชาติประจำบ้าน จนมาถึงแอปดูดวงในมือถือ ความเชื่อนี้ไม่เคยหายไปไหน เปลี่ยนแค่รูปแบบ
แต่พอถามว่าโหราศาสตร์ไทยคืออะไรกันแน่ หลายคนตอบไม่ถูก บางคนนึกถึง 12 ราศี บางคนนึกถึงปีชง บางคนนึกถึงสีเสื้อประจำวัน ทั้งที่แต่ละอย่างมาจากคนละศาสตร์ คนละตำรา บางอย่างไม่ใช่ของไทยด้วยซ้ำ
ไทยเกอร์จะพาไปรู้จักโหราศาสตร์ไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ที่มา ศาสตร์หลักแต่ละแขนง วิธีอ่านดวงตัวเองเบื้องต้น ไปจนถึงบทบาทของโหราศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อ่านจบแล้วจะเห็นภาพรวมทั้งหมด และรู้ว่าควรเริ่มต้นตรงไหน
โหราศาสตร์ไทยคืออะไร
โหราศาสตร์ไทยคือศาสตร์การพยากรณ์ชะตาชีวิตโดยอาศัยตำแหน่งดวงดาว วันเวลาเกิด และระบบการคำนวณที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี คำว่า “โหรา” มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึงช่วงเวลา ส่วนโหรคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวลาและดวงดาว
รากฐานของโหราศาสตร์ไทยมาจากโหราศาสตร์อินเดีย เรียกว่าโหราศาสตร์ภารตะ เดินทางเข้ามาพร้อมศาสนาพราหมณ์และพุทธตั้งแต่ยุคทวารวดี จากนั้นค่อย ๆ ผสมกับความเชื่อพื้นถิ่น คติพุทธ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกลายเป็นระบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
จุดที่ทำให้โหราศาสตร์ไทยต่างจากศาสตร์อื่นชัดที่สุดมี 3 เรื่อง
ต่างจากดวงตะวันตก โหราศาสตร์ฝรั่งใช้ระบบสายนะ (Tropical) ยึดตำแหน่งดวงอาทิตย์เทียบกับฤดูกาล ส่วนโหราศาสตร์ไทยใช้ระบบนิรายนะ (Sidereal) ยึดตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าตามแบบอินเดีย ราศีจึงเหลื่อมกันประมาณ 23 ถึง 24 องศา คนที่เป็นราศีเมษในดวงฝรั่ง อาจเป็นราศีมีนในดวงไทย
ต่างจากดวงจีน ดวงจีนยึดปีเกิด ธาตุทั้งห้า และระบบกิ่งฟ้าก้านดิน ส่วนดวงไทยให้น้ำหนักกับวันเกิดในสัปดาห์มากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แทบไม่มีในศาสตร์อื่น คนไทยถามกันว่า “เกิดวันอะไร” ก่อนถามราศีเสมอ
มีหลายศาสตร์ซ้อนกัน โหราศาสตร์ไทยไม่ใช่ระบบเดียว แต่เป็นร่มใหญ่ที่มีหลายวิชาอยู่ข้างใน ทั้งการผูกดวงกำเนิด ทักษา เลข 7 ตัว ตำราพรหมชาติ และอีกมาก แต่ละศาสตร์มีวิธีคำนวณและจุดเด่นของตัวเอง หมอดูแต่ละคนก็ถนัดคนละทาง
จากโหรหลวงสู่แอปดูดวง
ในอดีต โหราศาสตร์เป็นวิชาชั้นสูงประจำราชสำนัก โหรหลวงมีหน้าที่คำนวณฤกษ์พระราชพิธี ผูกดวงพระราชสมภพ และถวายคำพยากรณ์ ตำราโหราศาสตร์สำคัญหลายฉบับเกิดขึ้นในวัง แม้แต่พระมหากษัตริย์บางพระองค์ก็ทรงเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ด้วยพระองค์เอง
เมื่อการพิมพ์แพร่หลายในสมัยรัชกาลที่ 5 ตำราโหราศาสตร์เริ่มออกจากวังสู่ประชาชน ตำราพรหมชาติฉบับพิมพ์กลายเป็นหนังสือประจำบ้านของคนไทยแทบทุกครัวเรือน ใครอยากรู้ดวงก็เปิดอ่านเองได้ จากนั้นวิชาโหรก็ขยายสู่หมอดูอาชีพ คอลัมน์ดูดวงในหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ จนถึงยุคปัจจุบันที่ดูดวงผ่านแอป ไลฟ์สด และ AI
สมัยก่อน อุตตราษาฒ แห่งนิตยสารคู่สร้างคู่สม ถือว่าแม่นมากๆ ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร สุขเกษม โหราจารย์และนักพยากรณ์ชื่อดังระดับตำนานของไทย เจ้าของคอลัมน์ดูดวง “คู่สมกับราศี”
ทุกวันนี้ธุรกิจสายมูของไทยมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ครอบคลุมตั้งแต่ดูดวง วอลเปเปอร์เสริมดวง เครื่องประดับมงคล ไปจนถึงทัวร์ไหว้พระ ความเชื่อเก่าแก่นี้จึงไม่ได้จางหายตามยุคสมัย กลับปรับตัวเก่งกว่าที่คิด
ศาสตร์หลักของโหราศาสตร์ไทยที่ควรรู้จัก
ก่อนจะดูดวงเป็น ต้องรู้ก่อนว่ากำลังดูด้วยศาสตร์ไหน ต่อไปนี้คือระบบหลักที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด เรียงจากที่คนคุ้นเคยไปหาที่ลึกขึ้น
1. ดวงกำเนิดและ 12 ราศี (การผูกดวง)
นี่คือแกนกลางของโหราศาสตร์ไทยแบบเต็มรูปแบบ หมอดูจะใช้วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิด มาคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์บนท้องฟ้า ณ วินาทีที่เจ้าชะตาเกิด แล้ววาดลงในแผนภูมิวงกลมที่เรียกว่าดวงชะตา ขั้นตอนนี้เรียกว่าการผูกดวง
องค์ประกอบสำคัญมี 3 ส่วน
ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 (นพเคราะห์) แต่ละดวงมีเลขประจำตัวและความหมายเฉพาะ
- อาทิตย์ (1) อำนาจ เกียรติยศ ความเป็นผู้นำ
- จันทร์ (2) จิตใจ อารมณ์ เสน่ห์
- อังคาร (3) ความกล้า พลัง ความขยัน
- พุธ (4) การสื่อสาร สติปัญญา การเจรจา
- พฤหัสบดี (5) ความรู้ คุณธรรม ครูอาจารย์
- ศุกร์ (6) ความรัก ความงาม การเงิน ศิลปะ
- เสาร์ (7) ความอดทน ความทุกข์ บททดสอบ
- ราหู (8) ความลุ่มหลง มัวเมา สิ่งเหนือความคาดหมาย
- เกตุ (9) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลางสังหรณ์ เรื่องเหนือธรรมชาติ
จักรราศีทั้ง 12 เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ มีน แต่ละราศีมีธาตุประจำ (ไฟ ดิน ลม น้ำ) และมีดาวเจ้าเรือนครอง
ภพทั้ง 12 คือช่องชีวิตในดวงชะตา แต่ละภพแทนเรื่องหนึ่ง เช่น ตนุ (ตัวตน) กดุมภะ (การเงิน) ปัตนิ (คู่ครอง) กัมมะ (การงาน) ลาภะ (โชคลาภ) หมอดูจะดูว่าดาวดวงไหนตกอยู่ภพไหน สัมพันธ์กันอย่างไร แล้วแปลออกมาเป็นคำพยากรณ์
การผูกดวงเป็นศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดและต้องเรียนนานที่สุด แต่ก็ให้คำตอบได้ลึกที่สุดเช่นกัน ทั้งพื้นดวงนิสัย จังหวะชีวิตรายปี (ดาวจร) และการเปรียบเทียบดวงคู่รัก
2. ทักษาและดาวประจำวันเกิด
ถ้าการผูกดวงคือวิชาระดับมหาวิทยาลัย ทักษาก็คือวิชาพื้นฐานที่คนไทยใช้จริงในชีวิตประจำวันมากที่สุด ระบบนี้ยึดวันเกิดในสัปดาห์เป็นหลัก โดยแบ่งคนออกเป็น 8 กลุ่ม คือ 7 วันปกติ บวกกับพุธกลางคืนซึ่งนับแยกเป็นวันราหู
หลักของทักษาคือการหมุนวงล้อ 8 ตำแหน่ง เริ่มนับจากดาววันเกิดของเจ้าชะตาเป็นตำแหน่งแรก แล้วไล่ไปตามลำดับ
- บริวาร ลูกน้อง คนในปกครอง ครอบครัว
- อายุ สุขภาพ ความเป็นอยู่
- เดช อำนาจ บารมี ชื่อเสียง
- ศรี โชคลาภ สิริมงคล เสน่ห์
- มูละ ทรัพย์สิน มรดก ฐานะ
- อุตสาหะ ความขยัน ความสำเร็จจากน้ำพักน้ำแรง
- มนตรี ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ
- กาลกิณี เคราะห์ อุปสรรค สิ่งอัปมงคล
ตำแหน่งที่คนสนใจมากที่สุดคือกาลกิณี เพราะเป็นตัวชี้ว่าอะไรควรเลี่ยง ทั้งสี ตัวอักษร และทิศทาง ระบบทักษานี่เองที่อยู่เบื้องหลังการตั้งชื่อมงคล การเลือกสีเสื้อ สีรถ และสีกระเป๋าสตางค์ของคนไทย
3. เลข 7 ตัว (เลขศาสตร์กำลังวัน)
เลข 7 ตัวเป็นศาสตร์ยอดนิยมในหมู่หมอดูไทย เพราะคำนวณไว แม่นเรื่องนิสัยและจังหวะชีวิต วิธีการคือนำวันเกิด เดือนเกิด และปีนักษัตรของเจ้าชะตา มาตั้งเป็นฐานตัวเลข แล้วคำนวณต่อจนได้ตารางเลข 7 ตัว 3 ฐาน (บางสำนักขยายเป็น 9 ฐาน จึงเรียกเลข 7 ตัว 9 ฐาน)
ตัวเลขแต่ละตัวแทนดาวพระเคราะห์ เลข 1 คืออาทิตย์ เลข 2 คือจันทร์ ไล่ไปจนเลข 8 คือราหู หมอดูจะอ่านความสัมพันธ์ของเลขในตาราง ทั้งเลขคู่ เลขโดด เลขที่ขาดหาย แล้วแปลเป็นคำทำนายเรื่องนิสัยพื้นฐาน จุดแข็งจุดอ่อน และช่วงดวงขึ้นดวงตกของชีวิต
จุดเด่นของเลข 7 ตัวคือไม่ต้องรู้เวลาเกิดก็ดูได้ ใช้แค่วัน เดือน ปี จึงเข้าถึงง่ายกว่าการผูกดวงเต็มรูปแบบ
4. ตำราพรหมชาติ
พูดถึงตำราดูดวงของคนไทย ไม่มีเล่มไหนคลาสสิกเท่าพรหมชาติ นี่คือหนังสือรวมศาสตร์พยากรณ์สารพัดแขนงไว้ในเล่มเดียว สมัยก่อนแทบทุกบ้านมีติดหิ้งไว้ ปู่ย่าตายายเปิดดูเองได้โดยไม่ต้องพึ่งหมอดู
ในตำราพรหมชาติมีทั้งการทำนายตามวันเดือนปีเกิดแบบสำเร็จรูป การดูลักษณะเนื้อคู่ ตำราเศษพระจอมเกล้าที่ใช้การหารตัวเลขจากปีและเดือนเกิดเพื่อทำนายชะตา การทำนายฝัน ตำราดูลักษณะแมวมงคล ยันต์ และฤกษ์ยามต่าง ๆ เรียกว่าเป็นสารานุกรมความเชื่อของคนไทยฉบับย่อม ๆ
ข้อควรรู้คือพรหมชาติมีหลายสำนักพิมพ์ หลายฉบับ เนื้อหาแต่ละเล่มไม่ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ คำทำนายเดียวกันอาจต่างกันในรายละเอียด
5. ปีนักษัตร 12 ปี
ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน คนไทยรู้จักปีนักษัตรกันทุกคน แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นดวงจีน
จริงอยู่ที่ระบบ 12 นักษัตรมีต้นทางเชื่อมโยงกับจีนและหลายชาติในเอเชีย แต่ไทยรับมาปรับใช้จนเป็นระบบของตัวเอง จุดต่างสำคัญคือการเริ่มปีนักษัตร จีนเปลี่ยนปีนักษัตรตามวันตรุษจีน ส่วนตำราไทยมีหลายแนวทาง บางสำนักเปลี่ยนตามวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย บางสำนักเปลี่ยนตามวันสงกรานต์ บางสำนักใช้วันที่ 1 มกราคมตามปีปฏิทิน คนที่เกิดช่วงรอยต่อต้นปีจึงควรเช็กให้ดีว่าตำราที่ใช้นับแบบไหน เพราะปีนักษัตรอาจไม่ตรงกับที่เข้าใจ
ในโหราศาสตร์ไทย ปีนักษัตรถูกใช้เป็นส่วนประกอบของศาสตร์อื่นด้วย เช่น เป็นฐานหนึ่งในการคำนวณเลข 7 ตัว และใช้ดูดวงสมพงศ์คู่รักตามปีเกิด
6. ศาสตร์อื่น ๆ ที่น่ารู้จัก
นอกจากศาสตร์หลักข้างต้น ยังมีวิชาพยากรณ์อีกหลายแขนงในร่มโหราศาสตร์และศาสตร์ความเชื่อไทย เช่น เศษพระจอมเกล้าที่กล่าวถึงแล้วในพรหมชาติ การดูลายมือแบบไทย ตำราดูโหงวเฮ้งซึ่งรับอิทธิพลจีนมาผสม การเสี่ยงเซียมซีตามวัด และไพ่พยากรณ์ที่หมอดูไทยนิยมใช้ควบกับดวงไทย แต่ละอย่างมีที่มาต่างกัน บางอย่างไม่ใช่โหราศาสตร์แท้ แต่ทั้งหมดหลอมรวมอยู่ในวัฒนธรรมดูดวงของคนไทยจนแยกไม่ออก
อ่านดวงตัวเองเบื้องต้น เริ่มจากวันเกิด
ทฤษฎีมาเยอะแล้ว มาลองใช้งานจริงกันบ้าง ขั้นแรกของการดูดวงไทยทุกศาสตร์คือต้องรู้วันเกิดที่ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งไม่ง่ายอย่างที่คิด
เช็กวันเกิดจริงตามคติโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์ไทยไม่ได้เปลี่ยนวันตอนเที่ยงคืนแบบปฏิทินสากล ตำราส่วนใหญ่ถือว่าวันใหม่เริ่มตอนรุ่งเช้า ประมาณ 06.00 น. คนที่เกิดตี 3 ของวันอังคารตามบัตรประชาชน ในทางโหราศาสตร์จึงยังนับเป็นคนวันจันทร์อยู่
อีกกรณีสำคัญคือคนเกิดวันพุธ ตำราไทยแยกพุธออกเป็น 2 วัน คนเกิดวันพุธช่วงกลางวัน (06.00 ถึง 17.59 น.) นับเป็นวันพุธปกติ ดาวประจำวันคือพุธ ส่วนคนเกิดคืนวันพุธ (18.00 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้าวันพฤหัส) นับเป็นพุธกลางคืน มีราหูเป็นดาวประจำวัน
ทั้งนี้เกณฑ์เวลาแบ่งวันมีรายละเอียดต่างกันในแต่ละสำนัก บางสำนักใช้เวลาย่ำรุ่งจริงตามฤดูกาล ใครเกิดช่วงคาบเกี่ยวควรปรึกษาโหรที่ผูกดวงละเอียดอีกครั้ง
ดาวประจำวันเกิด นิสัยพื้นฐาน และสีประจำวัน
เมื่อรู้วันเกิดจริงแล้ว มาดูกันว่าตำราว่าอย่างไร ตารางนี้สรุปดาวประจำวัน นิสัยเด่นตามตำรา สีมงคลประจำวัน และสีกาลกิณีที่ควรเลี่ยงตามหลักทักษา
|วันเกิด
|ดาวประจำวัน
|นิสัยเด่นตามตำรา
|สีมงคลประจำวัน
|สีกาลกิณี (ควรเลี่ยง)
|อาทิตย์
|อาทิตย์ (1)
|ทะเยอทะยาน รักศักดิ์ศรี ใจร้อนแต่จริงใจ มีความเป็นผู้นำ
|แดง
|ฟ้า น้ำเงิน (สีประจำดาวศุกร์)
|จันทร์
|จันทร์ (2)
|อ่อนโยน ขี้เกรงใจ เจ้าอารมณ์ มีเสน่ห์ ช่างฝัน
|เหลือง ครีม
|แดง (สีประจำดาวอาทิตย์)
|อังคาร
|อังคาร (3)
|กล้าได้กล้าเสีย ขยัน มุทะลุ ไม่ยอมคน นักสู้
|ชมพู
|เหลือง ครีม (สีประจำดาวจันทร์)
|พุธ (กลางวัน)
|พุธ (4)
|ฉลาด พูดเก่ง ปรับตัวไว ช่างเจรจา รักการเรียนรู้
|เขียว
|ชมพู (สีประจำดาวอังคาร)
|พุธกลางคืน
|ราหู (8)
|ลึกลับ มีพลังพิเศษ ชีวิตพลิกผันบ่อย ชอบทางลัด
|เทา ดำ
|ส้ม (สีประจำดาวพฤหัสบดี)
|พฤหัสบดี
|พฤหัสบดี (5)
|ใฝ่รู้ มีคุณธรรม เป็นที่พึ่งของคนอื่น เจ้าหลักการ
|ส้ม แสด
|ดำ ม่วง (สีประจำดาวเสาร์)
|ศุกร์
|ศุกร์ (6)
|รักสวยรักงาม โรแมนติก ใจอ่อน มีศิลปะในหัวใจ
|ฟ้า น้ำเงิน
|เทา สีเมฆหมอก (สีประจำราหู)
|เสาร์
|เสาร์ (7)
|อดทน หนักแน่น เก็บความรู้สึกเก่ง ชีวิตต้องสู้แต่ยั่งยืน
|ม่วง ดำ
|เขียว (สีประจำดาวพุธ)
หมายเหตุ สีมงคลและสีกาลกิณีข้างต้นเป็นเกณฑ์ตามหลักทักษาที่นิยมใช้กันแพร่หลาย บางตำราอาจกำหนดเฉดสีต่างออกไปบ้าง
ตัวอย่างการอ่านทักษา คนเกิดวันศุกร์
เพื่อให้เห็นภาพว่าทักษาใช้งานอย่างไร ลองยกเคสคนเกิดวันศุกร์มาไล่ดูทีละตำแหน่ง
การหมุนทักษาเริ่มจากดาววันเกิดเป็นบริวาร แล้วไล่ตามลำดับวงทักษา สำหรับคนวันศุกร์จะได้ผลดังนี้ ศุกร์เป็นบริวาร อาทิตย์เป็นอายุ จันทร์เป็นเดช อังคารเป็นศรี พุธเป็นมูละ เสาร์เป็นอุตสาหะ พฤหัสบดีเป็นมนตรี และราหูเป็นกาลกิณี
แปลเป็นการใช้งานจริงได้ว่า คนวันศุกร์อยากเสริมอำนาจบารมีในวันสำคัญ เช่น วันนำเสนองาน ให้หยิบสีเหลืองครีมของดาวจันทร์ซึ่งเป็นเดชมาใช้ อยากเสริมเสน่ห์และโชคลาภให้ใช้สีชมพูของดาวอังคารซึ่งเป็นศรี อยากได้ผู้ใหญ่เมตตาให้พึ่งสีส้มของพฤหัสบดีซึ่งเป็นมนตรี ส่วนสีที่ควรเลี่ยงคือสีเทาหม่นของราหูซึ่งเป็นกาลกิณี รวมถึงเลี่ยงการตั้งชื่อที่ใช้อักษรวรรคกาลกิณีของวันเกิดตัวเองด้วย
หลักคิดเดียวกันนี้ใช้ได้กับทุกวันเกิด แค่หมุนวงทักษาใหม่ตามดาววันเกิดของแต่ละคน
โหราศาสตร์ในชีวิตประจำวันของคนไทย
ความพิเศษของโหราศาสตร์ไทยคือไม่ได้อยู่แค่ในร้านหมอดู แต่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย
ฤกษ์ยาม ศาสตร์แห่งการเลือกเวลา
คนไทยเชื่อว่าการเริ่มต้นสิ่งสำคัญในเวลาที่ดี จะส่งผลให้เรื่องนั้นราบรื่น การหาฤกษ์จึงเป็นบริการยอดนิยมของโหรมาทุกยุค ฤกษ์ที่คนถามหามากที่สุด ได้แก่ ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปิดกิจการ ฤกษ์ผ่าคลอด และฤกษ์บวช
การให้ฤกษ์แบบเต็มตำราไม่ใช่แค่เลือกวันดี แต่ต้องคำนวณให้เวลานั้นสัมพันธ์กับดวงชะตาของเจ้าของงานด้วย ฤกษ์เดียวกันจึงอาจดีกับคนหนึ่งแต่ไม่ดีกับอีกคน
วันดีวันร้ายประจำปี
ตำราโหราศาสตร์ไทยกำหนดวันพิเศษประจำปีไว้ 4 ประเภท คำนวณจากเกณฑ์ปีทางจันทรคติ แต่ละปีจึงตกคนละวันกัน
- วันธงชัย วันแห่งชัยชนะ เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทุกอย่าง
- วันอธิบดี วันแห่งความยิ่งใหญ่ เหมาะกับงานมงคลและการสร้างฐานะ
- วันอุบาทว์ วันอัปมงคล ควรเลี่ยงการเริ่มงานสำคัญ
- วันโลกาวินาศ วันร้ายแรงที่สุดในรอบสัปดาห์ของปีนั้น ตำราห้ามทำการมงคลเด็ดขาด
คนโบราณจะเช็กวันเหล่านี้จากปฏิทินโหรก่อนกำหนดงานสำคัญเสมอ ปัจจุบันปฏิทินฤกษ์ยามรายปีก็ยังระบุวันเหล่านี้อยู่
การตั้งชื่อมงคล
ชื่อของคนไทยจำนวนมากผ่านการคำนวณตามหลักทักษามาแล้ว หลักการคือเลือกตัวอักษรจากวรรคที่เป็นมงคลกับวันเกิด เช่น วรรคเดชเพื่อเสริมอำนาจ วรรคศรีเพื่อเสริมโชคลาภ และต้องเลี่ยงตัวอักษรวรรคกาลกิณีของวันเกิดนั้นโดยเด็ดขาด บางสำนักคำนวณเลขศาสตร์ผลรวมของชื่อควบคู่ไปด้วย ธุรกิจรับตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อจึงเฟื่องฟูไม่เคยตก เพราะคนไทยเชื่อว่าชื่อคือดวงที่พกติดตัวตลอดชีวิต
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง และปีชง
เมื่อดวงตก คนไทยไม่ได้นั่งรอเฉย ๆ แต่มีพิธีแก้ อาทิ การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่วัด การไหว้พระราหูด้วยของดำ 8 อย่างช่วงราหูย้าย การทำบุญตามกำลังวันเกิด และการปล่อยสัตว์
ส่วนคำว่าปีชงที่ได้ยินกันทุกต้นปี แท้จริงเป็นคติจีนล้วน ๆ มาจากความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่ปะทะกับเทพไท้ส่วยเอี๊ยประจำปี ไม่มีในตำราโหราศาสตร์ไทยดั้งเดิม แต่คนไทยรับมาผสมจนกลายเป็นธรรมเนียมประจำปีไปแล้ว วัดจีนและวัดไทยหลายแห่งจัดพิธีแก้ชงรับคนแน่นทุกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ นี่คือตัวอย่างชัดที่สุดว่าวัฒนธรรมความเชื่อของไทยเปิดรับและหลอมรวมของใหม่เข้ามาเสมอ
คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงไทยกับดวงจีนต่างกันอย่างไร
ต่างกันตั้งแต่รากฐาน ดวงไทยมาจากโหราศาสตร์อินเดีย ยึดดาวพระเคราะห์ 9 ดวง ราศี และวันเกิดในสัปดาห์เป็นหลัก ส่วนดวงจีนยึดปีนักษัตร ธาตุทั้งห้า และหลักหยินหยาง จุดสังเกตง่าย ๆ คือถ้าหมอดูถามวันเกิดในสัปดาห์ นั่นคือแนวไทย ถ้าถามปีเกิดและเวลาเกิดเป็นยามจีน นั่นคือแนวจีน
ผูกดวงต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าไม่รู้เวลาเกิดทำอย่างไร
การผูกดวงเต็มรูปแบบต้องใช้วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด และจังหวัดที่เกิด เวลาเกิดสำคัญมากเพราะกำหนดลัคนาหรือจุดตั้งต้นของดวงชะตา ถ้าไม่รู้เวลาเกิด ให้ลองเช็กจากสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านก่อน หากหาไม่ได้จริง ๆ ยังดูดวงได้ด้วยศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้เวลาเกิด เช่น เลข 7 ตัว ทักษา หรือตำราพรหมชาติ ซึ่งใช้แค่วัน เดือน ปีเกิดก็เพียงพอ
ราหูคืออะไร ทำไมคนไทยกลัวนัก
ในทางดาราศาสตร์ ราหูไม่ใช่ดาวจริง แต่เป็นจุดตัดวงโคจรของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา คนโบราณจึงผูกตำนานว่าราหูคืออสูรที่อมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ในทางโหราศาสตร์ ราหูแทนความลุ่มหลง มัวเมา และความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัว ช่วงราหูย้ายราศีทุก 1 ปีครึ่งโดยประมาณ จึงเป็นช่วงที่คนแห่ไหว้ราหูกันทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ตำราไม่ได้บอกว่าราหูร้ายเสมอไป กับดวงบางคนราหูกลับให้คุณเรื่องลาภลอยและชื่อเสียง
โหราศาสตร์ไทยเชื่อถือได้แค่ไหน
ตอบตรง ๆ ว่าโหราศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าตำแหน่งดาวกำหนดชะตาชีวิตได้จริง แต่โหราศาสตร์ไทยมีคุณค่าในฐานะภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนวิธีคิดของคนไทยมาหลายศตวรรษ หลายคนใช้เป็นเครื่องมือทบทวนตัวเอง วางแผนชีวิต และสร้างกำลังใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหาย ตราบใดที่ไม่งมงายจนละเลยเหตุผล หรือเสียทรัพย์เกินตัวไปกับการแก้ดวง
เริ่มต้นอย่างไรสำหรับมือใหม่
ถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอยากลองศึกษาจริงจัง แนะนำเส้นทางตามลำดับนี้
เริ่มจากเช็กวันเกิดที่แท้จริงของตัวเองตามเกณฑ์โหราศาสตร์ อย่าลืมเรื่องเวลาก่อน 06.00 น. และกรณีพุธกลางคืน จากนั้นศึกษาดาวประจำวันเกิดและหลักทักษาให้แม่น เพราะเป็นพื้นฐานที่ต่อยอดไปได้ทุกศาสตร์ เมื่อคล่องแล้วค่อยขยับไปเลข 7 ตัวซึ่งซับซ้อนขึ้นแต่ยังเรียนเองได้ ส่วนการผูกดวงเต็มรูปแบบควรหาครูหรือคอร์สเรียนเป็นเรื่องเป็นราว เพราะมีรายละเอียดการคำนวณเยอะมาก
สุดท้ายขอฝากไว้ว่า โหรโบราณสอนเสมอว่าดวงชะตาเป็นเพียงแผนที่ ไม่ใช่คำพิพากษา ดาวบอกแนวโน้ม แต่คนเลือกทางเดินเอง ดูดวงให้เป็นเครื่องมือ อย่าให้เป็นเครื่องผูกมัด แล้วศาสตร์เก่าแก่นี้จะให้ทั้งความรู้ ความสนุก และมุมมองใหม่ต่อชีวิตได้ไม่รู้จบ
บทความนี้นำเสนอโหราศาสตร์ในฐานะความรู้ทางวัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องดวงชะตาเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคล คำทำนายและเกณฑ์ต่าง ๆ อาจแตกต่างกันตามตำราแต่ละสำนัก
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