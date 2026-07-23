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สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:30 น.

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ตุรกี พบ แคนาดา รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก (VNL) 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เปิดฉากวันที่ 2 ด้วยเกมระหว่างตุรกี แชมป์เก่าปี 2023 พบกับแคนาดา ทีมหน้าใหม่เข้ารอบไฟนอลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทั้งคู่ลงสนามที่มาเก๊า อีสต์ เอเชียน เกมส์ โดม โดยผู้ชนะจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในรอบรองชนะเลิศ

  • ตุรกี พบ แคนาดา
  • แข่งขันวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:00 น.
  • ถ่ายทอดสดทาง Monomax

ผลงานรอบแรกของทั้งสองทีม

ตุรกีจบรอบแรกอันดับ 4 ด้วยสถิติชนะ 9 แพ้ 3 เก็บ 25 คะแนน สัปดาห์แรกที่บราซิลเปิดหัวด้วยการชนะสาธารณรัฐโดมินิกันและบัลแกเรีย ก่อนพ่ายเนเธอร์แลนด์และอิตาลี จากนั้นระเบิดฟอร์มในสัปดาห์ที่สองที่กรุงอังการา กวาดชัยรวด 4 นัดเหนือเยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส และจีน ส่วนสัปดาห์สุดท้ายชนะโปแลนด์ ญี่ปุ่น และไทย แพ้เพียงสหรัฐอเมริกาทีมเดียว

ฝั่งแคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ ผ่านเข้ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งแรก หลังจบอันดับ 5 ด้วยสถิติชนะ 8 แพ้ 4 เก็บ 24 คะแนน โดยมี เคียรา แวน ไรก์ ตัวตบหัวเสาของทีม ขึ้นแท่นดาวซัลโวสูงสุดของรอบแรก

ตุรกีรั้งอันดับ 4 ของโลก ส่วนแคนาดาอยู่อันดับ 11 ตุรกียังเหนือกว่าในแง่ผลงานระดับเมเจอร์ เพราะเพิ่งคว้ารองแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้ว และเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกปารีส 2024

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

สถิติการพบกัน (Head to Head)

ตุรกีครองความได้เปรียบแบบเบ็ดเสร็จ ชนะแคนาดา 4 นัดหลังสุดแบบไม่เสียเซตทั้งหมด ล่าสุดคือเกมในศึกชิงแชมป์โลก 2025 ส่วนชัยชนะครั้งเดียวของแคนาดาในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นในศึก VNL 2022

ทั้งสองทีมไม่ได้เจอกันในรอบแรกของ VNL 2026 เพราะอยู่คนละพูลตลอดสามสัปดาห์

ผลงานรอบไฟนอลปีที่ผ่านมา

ตุรกีคว้าแชมป์ VNL ในปี 2023 พร้อมเหรียญเงินและเหรียญทองแดงอย่างละ 1 เหรียญ โดยเหรียญเงินได้จากปี 2018 และเหรียญทองแดงจากปี 2021

ส่วนแคนาดายังไม่มีผลงานรอบไฟนอลให้พูดถึง เพราะปีนี้คือครั้งแรกที่ผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาต์

เกมนี้มีเรื่องราวซ้อนอยู่ที่ม้านั่งสำรอง เพราะ โจวานนี กุยเดตติ เฮดโค้ชแคนาดาชุดปัจจุบัน เคยคุมทีมชาติตุรกีมาก่อน การกลับมาเจอทีมเก่าในเกมน็อกเอาต์จึงเพิ่มดีกรีความเข้มข้นให้แมตช์นี้อีกชั้น

ทีมแชมป์ VNL 2026 จะได้รับเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนรองแชมป์ได้ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ รอบรองชนะเลิศทั้งสองคู่แข่งขันวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม ก่อนชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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