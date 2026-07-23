รู้แล้ว ที่มาฉายา “คุณหนูแอลลี่” พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส
แอลลี่เฉลยที่มาฉายาคุณหนูในโหนกระแส ไม่ได้มาจากฐานะครอบครัว พ่วงคำชี้แจงเรื่องชื่อจริงและรายได้ 5 แสนบาท
หลังถูกเรียกขานด้วยฉายา คุณหนู มานาน จนหลายคนสงสัยว่าที่มาจากฐานะครอบครัวหรือไม่ ล่าสุดคุณหนูแอลลี่ อลิชา อินฟลูฯ เจ้าของช่อง TikTok alyshass ออกมาเฉลยที่มาฉายานี้ผ่านรายการโหนกระแส ตอน “ไม่มี 5 แสน แขนไม่ได้จับ คุณหนูแอลลี่ จริงหรือปลอม” ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
แอลลี่อธิบายว่า คำว่า “คุณหนู” ไม่ได้มาจากชาติตระกูลหรือฐานะทางบ้านตามที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นฉายาที่คนรอบตัวใช้เรียก เนื่องจากเธอมุ่งทำงานเป็นหลัก ส่วนเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันมักให้คนอื่นช่วยจัดการหรือดูแลแทน ทำให้ดูเหมือนใช้ชีวิตง่ายและสบาย คนรอบข้างจึงติดปากเรียกว่าคุณหนูมาโดยตลอด
นอกจากปมฉายาแล้ว แอลลี่ยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นอื่นที่ค้างคาใจสังคมด้วย เริ่มจากเรื่องชื่อจริง เธอเปิดเผยว่าชื่อตั้งแต่เกิดคือโชติมณี ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออลิชาตั้งแต่ปี 2562 เพราะคนอ่านชื่อเดิมผิดบ่อยและตัวอักษรภาษาอังกฤษยาวเกินไป
ส่วนดราม่ารายได้ 500,000 บาทที่เป็นกระแสร้อนที่สุด แอลลี่ชี้แจงว่าอาชีพของตนไม่มีเงินเดือนประจำ มีลักษณะคล้ายฟรีแลนซ์ รายได้แต่ละเดือนจึงไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกระแสความนิยม ฤดูกาล และความเร่งด่วนของงาน แต่หากเฉลี่ยรายได้ทั้งปีแล้ว ตัวเลขจะอยู่ในเกณฑ์ 500,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่านั้นจริง ขณะที่ประเด็นคดีฟ้องร้อง ทนายความของเธอชี้แจงว่าเป็นคนละเรื่องกับดราม่ารายได้ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคคลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อความเสียหายต่อชื่อเสียง
สำหรับผู้ที่ติดตามดราม่านี้ ควรรับฟังคำชี้แจงในบริบทของรายการทั้งหมด เนื่องจากที่มาฉายาและตัวเลขรายได้ยังเป็นคำอธิบายฝ่ายเดียวจากเจ้าตัว ยังไม่มีการตรวจสอบยืนยันจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานใด
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