ด่วน! โจรใต้สวมไอ้โม่ง ประกบยิงหัวหน้าคนงานดับคาที่ จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี
คนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งประกบยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้าง พื้นที่บันนังสตา จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี เจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) เวลาประมาณ 11.45 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิง นายณรงค์ ลำพึงนิตย์ อายุ 48 ปี มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดชินวรยะลาก่อสร้าง เหตุเกิดขณะที่ผู้ตายกำลังปฏิบัติงานอยู่บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านดาแลแป ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา แรงกระสุนส่งผลให้เสียชีวิตคาที่ในจุดเกิดเหตุ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบพฤติกรรมของคนร้ายมีจำนวน 2 คน ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะหลบหนี และสวมหมวกไอ้โม่งอำพรางใบหน้าเพื่อปิดบังตัวตน โดยฉวยจังหวะเข้าประกบยิงผู้เสียชีวิตบริเวณด้านหลังรถแม็คโคร ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอธารโตอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุ ฝ่ายความมั่นคงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้สนธิกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ทันที พร้อมทั้งตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เก็บหลักฐานอย่างละเอียด และระดมกำลังไล่ล่าผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้เข้มงวดขึ้น
ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ออกมาประณามการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และบรรยากาศโดยรวมในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในละแวกใกล้เคียง หากใครมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวคนร้าย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือติดต่อผ่านสายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. หมายเลข 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลจาก Facebook : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
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