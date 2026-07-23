ข่าวการเมือง

ชัชชาติ โต้ โดดประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้า ชี้แจงทุกญัตติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:07 น.
ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วม

ชัชชาติโพสต์ชี้แจง ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วมประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้าและชี้แจงทุกญัตติ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. บางคนออกมาตำหนิว่าผู้ว่าฯ และฝ่ายบริหารไม่เข้าร่วมประชุมสภา กทม. จนทำให้ต้องยุติการประชุม

นายชัชชาติระบุว่า ตนและทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชุมสภา กทม. มาโดยตลอด ตนเองจะไม่ขาดประชุม ยกเว้นติดภารกิจสำคัญจริงๆ

สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 มีวาระกระทู้สด 2 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่เป็นญัตติอีก 9 เรื่อง โดยตนพร้อมรองผู้ว่าฯ ทั้ง 4 คน ประธานที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.10 น. กลับมาประชุมต่อเวลา 13.10 น. และได้ชี้แจงในทุกกระทู้และทุกญัตติ

แต่เมื่อเวลา 15.00 น. หลังจบวาระที่ 7.3 ที่ประชุมขอเลื่อนวาระที่ 7.9 ซึ่งเป็นญัตติร่างข้อบังคับการประชุมสภาขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยนายชัชชาติระบุว่าญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องของสภาโดยตรง ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ทางฝ่ายบริหารซึ่งยังอยู่กันครบถ้วนจึงออกจากห้องประชุมมารออยู่ด้านนอก

ปรากฏว่าญัตตินั้นมีการหารือกันนานกว่า 2 ชั่วโมง และเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 17.10 น. ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ติดภารกิจอื่นและคาดว่าจะมีการปิดประชุม เนื่องจากมีการเลื่อนวาระสุดท้ายขึ้นมาพิจารณาก่อน จึงเดินทางกลับไปทำงานของตัวเอง

นายชัชชาติอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภา กทม. ผู้ว่าฯ และทีมผู้บริหารไม่ได้นับเป็นองค์ประชุม แต่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องมาตอบกระทู้และเสนอญัตติสำคัญ เช่น ข้อบัญญัติต่างๆ

ส่วนการชี้แจงญัตติอื่น แม้บางครั้งผู้ว่าฯ ไม่ได้เข้าประชุมเพราะติดภารกิจ การประชุมก็ดำเนินการได้ตามปกติ และฝ่ายบริหารยังต้องทำหนังสือชี้แจงข้อซักถามในญัตติที่เกี่ยวข้องให้สภาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกญัตติอยู่แล้ว

ญัตติที่ทำให้เกิดเหตุ

สำหรับวาระที่ 7.9 ที่ถูกเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้น เป็นร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่เสนอโดยนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก. เขตบางนา พรรคประชาชน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับฉบับปี 2562 มีสาระสำคัญ 3 ประเด็น

ประเด็นแรกคือการเพิ่มเติมข้อ 72 กำหนดให้สำนักงานเลขานุการสภา กทม. ต้องเปิดเผยผลการลงมติของ ส.ก. แต่ละคนให้ประชาชนรับทราบ เฉพาะกรณีที่ลงคะแนนแบบเปิดเผยด้วยเครื่องออกเสียง หรือการเรียกชื่อเป็นรายบุคคล

ประเด็นที่สองคือการแก้ไขข้อ 84 ปลดล็อกโควตาการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสามัญ โดยยกเว้นไม่นับตำแหน่งกรรมการประสานงานร่วมสภา กทม. รวมในโควตา 3 คณะ

ประเด็นที่สามคือการเพิ่มข้อ 92/1 กำหนดให้การประชุมของคณะกรรมการถือเป็นการเปิดเผย และประธานคณะกรรมการอาจจัดให้มีการถ่ายทอดสดได้หากเห็นสมควร โดยหากมีกรรมการไม่ประสงค์ให้ถ่ายทอด ต้องร้องขอต่อที่ประชุมพร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้วให้ที่ประชุมลงมติชี้ขาด

ผลการลงมติ ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน 37 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง จากผู้ร่วมประชุม 39 คน พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณา 12 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 2 วัน และระยะเวลาพิจารณา 5 วัน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ชัชชาติโพสต์ชี้แจง ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วมประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้าและชี้แจงทุกญัตติ

ที่มา: เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง ข่าว

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

3 นาที ที่แล้ว
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย วอลเลย์บอล

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

9 นาที ที่แล้ว
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล ข่าว

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

29 นาที ที่แล้ว
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ข่าว

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

38 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น ถูกครอบครัวสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ ตั้งแต่เพิ่งสอบติด

51 นาที ที่แล้ว
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง ดูดวง

โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก ข่าว

หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในอำเภอบันนังสตา ข่าว

ด่วน! โจรใต้สวมไอ้โม่ง ประกบยิงหัวหน้าคนงานดับคาที่ จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว ที่มาฉายา &quot;คุณหนูแอลลี่&quot; พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส ข่าว

รู้แล้ว ที่มาฉายา “คุณหนูแอลลี่” พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วม ข่าวการเมือง

ชัชชาติ โต้ โดดประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้า ชี้แจงทุกญัตติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ แจงปมรายได้ 5 แสน ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่ ข่าว

เคลียร์ดราม่า “คุณหนูแอลลี่” แจงปมรายได้ 5 แสน ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ลั่นกลางรายการ ไม่คุยกับหนุ่มอายุต่ำกว่า 40 เผยชอบคนมีวุฒิภาวะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อายุจริงคุณหนูแอลลี่ ข่าว

อายุจริง คุณหนูแอลลี่ อินฟลูสาวอนาคตไกล ดีกรีวิทยาศาสตรบัณฑิต ผันตัวเป็นติวเตอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมุลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง ข่าว

ทนายคุณหนูแอลลี่ ฟ้องแน่ เพจ-ชาวเน็ต โพสต์ข้อมูลบิดเบือน หมิ่นประมาท ทำเสียชื่อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน เศรษฐกิจ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ เศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง ข่าวการเมือง

สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ ข่าว

ครูต่างชาติแฉ โรงเรียนไทย ทุจริต ขู่ปล่อยหลักฐานลับ ด้าน รร.ชี้แจงยิบ ฟ้องกลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ รักชนก จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบันรุมทำร้าย ผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง ข่าว

สส.ไอซ์ จี้ปมคลิปกลุ่มคนอ้างรักสถาบัน รุมทำร้ายผู้ต้องสงสัยหมิ่นเบื้องสูง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ อาลัย 5 ทหารพราน เหตุบุกถล่มจุดตรวจ นราธิวาส จี้นายกฯ เร่งล่าตัวคนผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สเปกหนุ่มคุณหนูแอลลี่ ข่าว

ส่องสเปกหนุ่ม คุณหนูแอลลี่ ชอบคนสูง-มีกล้าม ตอบแล้วคนไทยมีสิทธิไหม?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:07 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button