ชัชชาติ โต้ โดดประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้า ชี้แจงทุกญัตติ
ชัชชาติโพสต์ชี้แจง ปมถูก ส.ก. ตำหนิ ฝ่ายบริหารไม่อยู่ร่วมประชุมสภา กทม. ยันอยู่ครบตั้งแต่เช้าและชี้แจงทุกญัตติ
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. บางคนออกมาตำหนิว่าผู้ว่าฯ และฝ่ายบริหารไม่เข้าร่วมประชุมสภา กทม. จนทำให้ต้องยุติการประชุม
นายชัชชาติระบุว่า ตนและทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชุมสภา กทม. มาโดยตลอด ตนเองจะไม่ขาดประชุม ยกเว้นติดภารกิจสำคัญจริงๆ
สำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 มีวาระกระทู้สด 2 เรื่อง และเรื่องที่เสนอใหม่เป็นญัตติอีก 9 เรื่อง โดยตนพร้อมรองผู้ว่าฯ ทั้ง 4 คน ประธานที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 10.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.10 น. กลับมาประชุมต่อเวลา 13.10 น. และได้ชี้แจงในทุกกระทู้และทุกญัตติ
แต่เมื่อเวลา 15.00 น. หลังจบวาระที่ 7.3 ที่ประชุมขอเลื่อนวาระที่ 7.9 ซึ่งเป็นญัตติร่างข้อบังคับการประชุมสภาขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยนายชัชชาติระบุว่าญัตติดังกล่าวเป็นเรื่องของสภาโดยตรง ไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร ทางฝ่ายบริหารซึ่งยังอยู่กันครบถ้วนจึงออกจากห้องประชุมมารออยู่ด้านนอก
ปรากฏว่าญัตตินั้นมีการหารือกันนานกว่า 2 ชั่วโมง และเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 17.10 น. ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ติดภารกิจอื่นและคาดว่าจะมีการปิดประชุม เนื่องจากมีการเลื่อนวาระสุดท้ายขึ้นมาพิจารณาก่อน จึงเดินทางกลับไปทำงานของตัวเอง
นายชัชชาติอธิบายเพิ่มเติมว่า ในการประชุมสภา กทม. ผู้ว่าฯ และทีมผู้บริหารไม่ได้นับเป็นองค์ประชุม แต่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ว่าฯ มีหน้าที่ต้องมาตอบกระทู้และเสนอญัตติสำคัญ เช่น ข้อบัญญัติต่างๆ
ส่วนการชี้แจงญัตติอื่น แม้บางครั้งผู้ว่าฯ ไม่ได้เข้าประชุมเพราะติดภารกิจ การประชุมก็ดำเนินการได้ตามปกติ และฝ่ายบริหารยังต้องทำหนังสือชี้แจงข้อซักถามในญัตติที่เกี่ยวข้องให้สภาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกญัตติอยู่แล้ว
ญัตติที่ทำให้เกิดเหตุ
สำหรับวาระที่ 7.9 ที่ถูกเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้น เป็นร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ที่เสนอโดยนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก. เขตบางนา พรรคประชาชน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับฉบับปี 2562 มีสาระสำคัญ 3 ประเด็น
ประเด็นแรกคือการเพิ่มเติมข้อ 72 กำหนดให้สำนักงานเลขานุการสภา กทม. ต้องเปิดเผยผลการลงมติของ ส.ก. แต่ละคนให้ประชาชนรับทราบ เฉพาะกรณีที่ลงคะแนนแบบเปิดเผยด้วยเครื่องออกเสียง หรือการเรียกชื่อเป็นรายบุคคล
ประเด็นที่สองคือการแก้ไขข้อ 84 ปลดล็อกโควตาการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสามัญ โดยยกเว้นไม่นับตำแหน่งกรรมการประสานงานร่วมสภา กทม. รวมในโควตา 3 คณะ
ประเด็นที่สามคือการเพิ่มข้อ 92/1 กำหนดให้การประชุมของคณะกรรมการถือเป็นการเปิดเผย และประธานคณะกรรมการอาจจัดให้มีการถ่ายทอดสดได้หากเห็นสมควร โดยหากมีกรรมการไม่ประสงค์ให้ถ่ายทอด ต้องร้องขอต่อที่ประชุมพร้อมผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน แล้วให้ที่ประชุมลงมติชี้ขาด
ผลการลงมติ ที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ด้วยคะแนน 37 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง จากผู้ร่วมประชุม 39 คน พร้อมตั้งคณะกรรมการพิจารณา 12 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 2 วัน และระยะเวลาพิจารณา 5 วัน
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย ประธานสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ที่มา: เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: