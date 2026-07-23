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หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:45 น.
หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออกจากมหาวิทยาลัย เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก ส่วนตัวไม่เคยเห็นแบบนี้

พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ หรือ “หมอของขวัญ” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “โดยทั่วไปคณะแพทย์ หรือทันตะ ถ้าจะมีใครลาออกหรือต้องออกหรือเรียนไม่จบทั้ง ๆ ที่อยู่ปี 5 แล้วนะ เรื่องนั้นต้องแรงมากๆๆๆๆๆๆ แบบปัญหาชีวิตขั้นสุด ปัญหาสุขภาพขั้นวิกฤต ประเมินจิตเวชขั้นแอดมิต สอบตกนี่ต้องตกระดับตกนรก หรือทำผิดร้ายแรงขั้นอภัยไม่ได้

ถ้าแบบ…แพ้ถุงมือ แพ้อคริลิค จุ๊งจิ๊งจุ๊งจิ๊ง หรือไม่ได้รับสายห้างตอนสอบแล้วพลาดราวขายของในห้างเนี่ย ส่วนตัวไม่เคยเห็นนะ ที่เรื่องแค่นี้แล้วต้องเรียนไม่จบ มันแหม่งๆๆๆๆ ยิ่งคนที่โซพราวววและพูดตลอดเวลาว่าเคยอยู่คณะนี้นะ เหลืออีกปีเดียว โดยปรกติแล้วกอดบันไดคณะลากถูลากถูจนจบทุกคน

โพสต์ของ หมอของขวัญ
FB/ Doctorkatekate

ด้วยความใส่ใจก็เลยโทรไปถามเพื่อนทันตะว่าแพ้วัสดุในแลปนี่มันต้องลาออกเลยหรอวะ ถุงมือก็มี Non Allergenic นิ แล้วตอนผ่าอจ.ใหญ่ปี 2 นางผ่ามือเปล่ารึไง อีเพื่อนก็ช่วยใส่ใจโดยไปถามน้อง Dent TU ที่รหัส 61-62 รุ่นเดียวกับนางว่าเกิดอะไรขึ้น”

นอกจากนี้ หมอของขวัญ ยังได้โพสต์ระบุว่า “เพิ่งคุยกับ อจ. คณะทันตะว่าถ้ามีนักเรียกแพ้อะคริลิคปี 5 ต้องทำยังไง อจ. บอกว่าก็เอาใบรับรองแพทย์มาแล้วเลี่ยงไปทำแลปใช้วัสดุอื่น ในวิชาฟันปลอมวิชาเดียว แล้วต้องลาออกมั้ย อจ.บอกว่า บ้า!”

FB/ Doctorkatekate

จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตได้แสดงความคิดต่อข้อความดังกล่าว เช่น “เรื่องจริงค่ะ เพื่อนสนิทเรียนทันตะ cicm ตอนปี 1 อยากลาออกเพราะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ที่ปรึกษาต่าง ๆ ยังเรียกคุยแล้วคุยอีก ตรวจสอบกันนานมาก สรุปอยู่ต่อจนตอนนี้นางปี 6 ละ555555” , “ปกติ ไม่ว่าจะคณะไหน ถ้าเด็กไม่หมดใจสุดๆจริงๆอาจารย์เรียกไปเป่ากระหม่อมให้ทุกคน” เป็นต้น

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 14:41 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 14:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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