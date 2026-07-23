ไฟไหม้บ้านเปรู คลอกร่าง 10 ศพ สลดเด็ก 3 ขวบดับคากองเพลิง ผู้รอดชีวิตหนีตายฝ่าควันไฟ
ไฟไหม้บ้านเปรู คร่าชีวิตครอบครัวเดียวกัน 10 ศพ สลดเด็กอายุ 3 ขวบไม่รอด ผู้รอดชีวิตเล่านาทีหนีตายวิ่งฝ่าควันไฟ คาดสาเหตุลอบวางเพลิงขู่กรรโชกทรัพย์
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก 2 หลังในเขตลาวิกตอเรีย ทางตอนใต้ของกรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น พยานเห็นเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากหน้าต่างทำให้สมาชิกครอบครัวเดียวกันเสียชีวิตถึง 10 คน และมีผู้บาดเจ็บ 2 คน
พลตำรวจโท ออสการ์ อาร์ริโอลา จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรู ยืนยันว่าขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในอาคาร 17 คน หนีรอดออกมาได้ 7 คน ไฟคลอกร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 10 คนจนจำเค้าโครงเดิมไม่ได้ รายละเอียดผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นเด็ก 5 คน อายุ 3, 6 ขวบ 2 คน, 8 และ 15 ปี และผู้ใหญ่ 5 คน ได้แก่ อายุ 29, 35, 42 และ 72 ปี ส่วนอีก 1 คนยังไม่สามารถระบุอายุได้
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บ 2 คนส่งโรงพยาบาล อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
จีนา วิลเชซ หนึ่งในผู้รอดชีวิต เล่านาทีหนีตายว่า เธอพาเด็ก ๆ วิ่งฝ่าควันไฟและหลบซากปรักหักพังที่ร่วงหล่นลงมาจนรอดชีวิตมาได้
ขณะนี้ ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุและจุดต้นเพลิง สื่อท้องถิ่นรายงานว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตทำธุรกิจผลิตที่นอนและเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนหน้านี้เคยได้รับคำขู่กรรโชกทรัพย์ ตำรวจจึงมุ่งปมสืบสวนไปที่การลอบวางเพลิง
สำนักข่าว Andina รายงานคำให้การของเพื่อนบ้านว่า กลุ่มคนไม่ทราบชื่อจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จอดอยู่หน้าบ้าน เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะบ้านหลังนี้ผลิตที่นอนและมีวัสดุไวไฟจำนวนมาก
เคอิโกะ ฟูจิโมริ ว่าที่ประธานาธิบดีเปรู ลงพื้นที่ตรวจดูซากความเสียหาย พร้อมกล่าวประณามโศกนาฏกรรมครั้งนี้ว่าเป็นการสังหารหมู่ที่เลวร้าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรูออกแถลงการณ์ไว้อาลัย ระบุว่าวันนี้ชาวเปรูทั้งประเทศขอหยุดนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศต้องตกอยู่ในความโศกเศร้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลดแอลจีเรีย! ไฟไหม้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ดับ 11 ศพ ชาวบ้านช็อกเห็นภาพคาตา
- น่ากลัวมาก! ดินถล่มอินเดียซัดรถตกเหว ชาวบ้านวิ่งหนีตาย ดับ 5 ศพ เร่งหาคนหายติดใต้ซาก
- นาทีหนีตาย! ไฟไหม้ท่อส่งสารเคมีอินเดีย เพลิงคลอกคนงาน-ชาวบ้าน เจ็บสาหัส 14 ชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: