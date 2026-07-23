ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 23 กรกฎาคม 2569 รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี และเลขตำราสัตว์
กองสลาก สปป.ลาว เตรียมหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ประชาชนและนักเสี่ยงโชคสามารถรอติดตามการออกรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย
คอหวยลาวสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ได้โดยตรง หากไม่สะดวกรับชมแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบรายงานสรุปผลรางวัลทุกตัวเลขได้ทันทีหลังกระบวนการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 23/7/69
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 23 กรกฎาคม 2569
- เลข 6 ตัว :
- เลข 5 ตัว :
- เลข 4 ตัว :
- เลข 3 ตัว :
- เลข 2 ตัว :
วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์
ก่อนถึงเวลาประกาศผลมีการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขน่าสนใจจากตำราเลขสัตว์เพื่อเป็นตัวเลือกในการลุ้นรางวัล แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ใหญ่ที่มาแรง และ กลุ่มสัตว์เล็กที่น่าจับตาในงวดนี้
- สัตว์ใหญ่มาแรง :
- สัตว์เล็กน่าจับตา :
สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อให้นักเสี่ยงโชคนำไปวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของตัวเลข มีรายละเอียดดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|16/7/69
|6395
|395
|95
|5
|9/7/69
|2891
|891
|91
|1
|2/7/69
|9460
|460
|60
|0
|25/6/69
|9179
|179
|79
|9
|18/6/69
|3430
|430
|30
|0
|11/6/69
|5411
|411
|11
|1
|4/6/69
|3026
|026
|26
|6
|28/5/69
|2415
|415
|15
|5
|21/5/69
|8769
|769
|69
|9
|14/5/69
|9996
|996
|96
|6
|7/5/69
|9700
|700
|00
|0
|30/4/69
|5292
|292
|92
|2
|23/4/69
|2179
|179
|79
|9
|9/4/69
|1478
|478
|78
|8
|2/4/69
|0643
|643
|43
|3
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