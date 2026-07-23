ตรวจหวยหวยลาว

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 19:00 น.
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

ถ่ายทอดสดหวยลาวพัฒนา งวด 23 กรกฎาคม 2569 รางวัลเลข 6 ตัว พร้อมวิเคราะห์สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี และเลขตำราสัตว์

กองสลาก สปป.ลาว เตรียมหมุนวงล้อประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569 ประชาชนและนักเสี่ยงโชคสามารถรอติดตามการออกรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

คอหวยลาวสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live ได้โดยตรง หากไม่สะดวกรับชมแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบรายงานสรุปผลรางวัลทุกตัวเลขได้ทันทีหลังกระบวนการออกรางวัลเสร็จสิ้น

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 23/7/69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 23 กรกฎาคม 2569

  • เลข 6 ตัว :
  • เลข 5 ตัว :
  • เลข 4 ตัว :
  • เลข 3 ตัว :
  • เลข 2 ตัว :

วิเคราะห์ตัวเลขจากตำราเลขสัตว์

ก่อนถึงเวลาประกาศผลมีการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขน่าสนใจจากตำราเลขสัตว์เพื่อเป็นตัวเลือกในการลุ้นรางวัล แบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ใหญ่ที่มาแรง และ กลุ่มสัตว์เล็กที่น่าจับตาในงวดนี้

  • สัตว์ใหญ่มาแรง :
  • สัตว์เล็กน่าจับตา :

สถิติหวยลาวออกวันพฤหัสบดี

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสถิติหวยลาวที่ออกเฉพาะวันพฤหัสบดีย้อนหลัง เพื่อให้นักเสี่ยงโชคนำไปวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นของตัวเลข มีรายละเอียดดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
16/7/69 6395 395 95 5
9/7/69 2891 891 91 1
2/7/69 9460 460 60 0
25/6/69 9179 179 79 9
18/6/69 3430 430 30 0
11/6/69 5411 411 11 1
4/6/69 3026 026 26 6
28/5/69 2415 415 15 5
21/5/69 8769 769 69 9
14/5/69 9996 996 96 6
7/5/69 9700 700 00 0
30/4/69 5292 292 92 2
23/4/69 2179 179 79 9
9/4/69 1478 478 78 8
2/4/69 0643 643 43 3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ ตรวจหวย

ตรวจผลหวยลาววันนี้ 23/7/69 เลข 6 ตัวออกอะไร เลขเด็ดตำราสัตว์ วิเคราะห์สถิติ

3 นาที ที่แล้ว
ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน ข่าวต่างประเทศ

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

33 นาที ที่แล้ว
3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา &quot;หนิง ปัทมา&quot; หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท จ่อโดนอีกเพียบ บันเทิง

3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

48 นาที ที่แล้ว
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าว

สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1 ส.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 1/8/69 เทียบเลขเด่นชน 3 สำนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป ข่าวกีฬา

แข้งเตะอังกฤษ U-16 ซัดนัวกันในโรงแรม เพื่อนร่วมทีมไม่มีใครห้าม เอาแต่ยืนอัดคลิป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่ ยืนยันคำเดิม ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ยืนยัน ไม่ลดมาตรฐาน แฟนในอนาคต ยังต้องรายได้ 5 แสนขึ้นไปเท่านั้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ ข่าว

เปิดเลขอายุราชการ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เหลืออีกกี่ปี ก่อนเกษียณ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ซ้อเปาลั่น ถ้าตร.ละเลย ต่อไปใส่เสื้อลายธงชาติกระทืบใครก็รอด จี้เร่งสอบด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สมุทร เคลื่อนไหวหลังแม่ถอนฟ้อง เผย 2 สัปดาห์ยังไร้การติดต่อ ข่าว

ทราย สมุทร เผยแม่ถอนฟ้อง 2 สัปดาห์แล้ว แต่ไร้คนติดต่อขอคุยแก้ปัญหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ร่วมยินดี MrBeast จูงมือแฟนสาว จัดงานแต่งเรียบง่าย บนเกาะส่วนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ ข่าว

ไฟไหม้เครื่องปั่นไฟ รพ.นครพิงค์ อพยพผู้ป่วยวุ่น ควันดำลอยปกคลุม ยืนยันไร้คนเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งทัณฑ์บนครู บังคับเด็กอมถุงเท้าใส่แล้ว เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามบอกผู้ปกครอง ข่าว

สั่งทัณฑ์บนครู บังคับนักเรียน ป.3 อมถุงเท้า เหตุฉุนคุยเสียงดัง ขู่ซ้ำห้ามฟ้องผู้ปกครอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย วอลเลย์บอล

สาวไทยเฮ จับสลากแบ่งสาย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ทางฉลุย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยาจากตัวแทนโรงพยาบาล ข่าว

ครูทราย เปิดใจก่อนพิธีฌาปนกิจสามี เผยเข้มแข็งขึ้นมาก แต่ยังไร้การติดต่อเยียวยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสม. ประณามเหตุคนร้ายถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี จ.นราธิวาส ข่าว

กสม. ประณามโจรระเบิดจุดตรวจบูเก๊ะซามี สูญเสีย 5 วีรบุรุษ เด็ก 3 ขวบเจ็บหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ช็อก! คุณหนูแอลลี่ เคยคิดสั้น ถูกครอบครัวสั่งให้ลาออกจากคณะทันตะ ตั้งแต่เพิ่งสอบติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ ข่าวกีฬา

รถถัง คัมแบ็ก! เซ็นสัญญาใหม่กับ ONE กลับคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ดูวอลเลย์บอลสด สหรัฐ พบ จีน VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย สถิติก่อนแข่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง ดูดวง

โหราศาสตร์ไทย ฉบับสมบูรณ์ รู้จักทุกศาสตร์ดูดวง พร้อมวิธีอ่านดวงตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก ข่าว

หมอของขวัญ งงเด็กทันตะปี 5 ลาออก เพราะแพ้ถุงมือ-อะคริลิก ชี้จะออกได้ปัญหาต้องแรงมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สด ตุรกี พบ แคนาดา วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย เช็กสถิติก่อนเกมที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้ายยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างเสียชีวิตในอำเภอบันนังสตา ข่าว

ด่วน! โจรใต้สวมไอ้โม่ง ประกบยิงหัวหน้าคนงานดับคาที่ จ.ยะลา ก่อนซิ่งรถหนี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้ว ที่มาฉายา &quot;คุณหนูแอลลี่&quot; พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส ข่าว

รู้แล้ว ที่มาฉายา “คุณหนูแอลลี่” พร้อมแจงครบทุกปมในโหนกระแส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 19:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

ไฟป่าถล่มชายฝั่งฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวแตกฮือ วิ่งหนีกว่าหมื่นคน

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา &quot;หนิง ปัทมา&quot; หลังโดนฟ้องหมิ่นประมาท จ่อโดนอีกเพียบ

3 ชาวเน็ตปากแซ่บ ยกพานขอขมา “หนิง ปัทมา” หลังโดนฟ้องหมิ่น ล็อต 2 อีกเพียบ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

ผลจับสลากแบ่งสาย ฟุตบอลชาย-หญิง เอเชียนเกมส์ 2026

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สะเทือนใจ ชายชรานั่งขอข้าวขอเงินในตลาด สุดช้ำไม่รู้จัก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เผยแพร่: 23 กรกฎาคม 2569
Back to top button