เคลียร์ดราม่า “คุณหนูแอลลี่” แจงปมรายได้ 5 แสน ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่
พี่หนุ่ม กรรชัย พิธีกรโหนกระแส จี้ถามปม คุณหนูแอลลี่ พูดขัดแย้งเรื่องรายได้ต่อเดือนกับต่อปี ก่อนชี้แจงว่าเป็นตัวเลขเฉลี่ยทั้งปี
ประเด็นที่ถูกซักถามหนักที่สุดในรายการโหนกระแส คือตัวเลขรายได้ 500,000 บาทของ คุณหนูแอลลี่ อลิชา ว่าแท้จริงแล้วเป็นรายได้ต่อเดือนหรือต่อปีกันแน่ เนื่องจากคำตอบของเธอในช่วงแรกของรายการดูขัดแย้งกับคลิปต้นเรื่องที่เคยโพสต์ไว้
จุดเริ่มต้นความสับสนเกิดขึ้นเมื่อพี่หนุ่มถามเรื่องรายได้ แอลลี่ตอบในตอนแรกว่ารายได้ของตนเองเกิน 500,000 บาทต่อปี พิธีกรจึงเปิดคลิปต้นเรื่องย้อนให้ดู ซึ่งในคลิปนั้นแอลลี่ระบุชัดเจนว่าผู้ชายที่จะเข้ามาคุยด้วยต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท เพราะเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ตนเองหาได้ต่อเดือน พิธีกรจึงตั้งข้อสังเกตว่าคำพูดทั้งสองครั้งขัดแย้งกันเอง และอาจทำให้สังคมมองว่าเธอพูดไม่ตรงความจริง
แอลลี่ชี้แจงเพื่อคลี่คลายความสับสนว่า อาชีพของตนเองไม่มีเงินเดือนประจำ มีลักษณะใกล้เคียงกับฟรีแลนซ์ ทำให้รายได้แต่ละเดือนไม่แน่นอน บางเดือนทำรายได้เกิน 500,000 บาท บางเดือนก็ไม่ถึงเป้า ขึ้นอยู่กับกระแสความนิยม ฤดูกาล และความเร่งด่วนของงานที่เข้ามาในช่วงนั้นๆ
เพื่อให้ภาพชัดขึ้น พิธีกรสรุปให้ฟังว่าหมายถึงการถัวเฉลี่ยรายรับทั้งปีให้ตกเดือนละ 500,000 บาท หรือคิดเป็นราว 6 ล้านบาทต่อปีใช่หรือไม่ แอลลี่ยืนยันว่าเมื่อดูภาพรวมทั้งปีแล้ว ตัวเลขรายได้ของเธออยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวหรือมากกว่านั้นจริง พร้อมให้เหตุผลว่าหากรายได้รวมทั้งปีมีเพียง 500,000 บาทตามที่เผลอพูดไปในตอนแรก ก็คงไม่มีงบเพียงพอสำหรับดูแลลูกน้องและทีมงานที่ช่วยทำคอนเทนต์ เพราะอาชีพนี้มีค่าใช้จ่ายด้านทีมงานค่อนข้างสูง
ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงในโซเชียลว่าคำชี้แจงเรื่องตัวเลขเฉลี่ยรายปีเพียงพอจะอธิบายความขัดแย้งของคำพูดในช่วงแรกได้หรือไม่ ผู้ที่ติดตามดราม่านี้ควรฟังบทสัมภาษณ์เต็มจากรายการโหนกระแสประกอบ เพื่อพิจารณาบริบทของคำตอบแต่ละช่วงให้ครบถ้วนก่อนสรุปด้วยตัวเอง
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