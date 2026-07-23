คุณหนูแอลลี่ ลั่นกลางรายการ ไม่คุยกับหนุ่มอายุต่ำกว่า 40 เผยชอบคนมีวุฒิภาวะ
คุณหนูแอลลี่ แจงตั้งสเปกผู้ชายรายได้ 5 แสน ลั่นกลางรายการ ไม่คุยกับหนุ่มอายุต่ำกว่า 40 เผยชอบคนมีวุฒิภาวะและสอนให้เติบโตได้
จากกระแสในโลกออนไลน์ที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกับกรณี “คุณหนูแอลลี่” หรือ “แอลลี่ อลิชา” ครูติวเตอร์และนักธุรกิจสาว หลังก่อนหน้านี้เธอลงคลิประบุสเปกความรักว่าไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่ารายได้ของเธอหลายเท่า จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์
ล่าสุด คุณหนูแอลลี่พร้อมด้วยทนายความ ได้ออกรายการโหนกระแส ช่วงหนึ่งเธอได้เล่าย้อนถึงเรื่องราวความรัก โดยระบุว่า ตนมีความรักแต่ไม่ได้มากตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ส่วนตอนมัธยม แอลลี่เผยว่าตนมีแฟนเยอะ แต่ก็เป็นในลักษณะ puppy love และด้วยความที่ตนเป็นตัวแทนของโรงเรียนซึ่งค่อนข้างเด่น จึงมีผู้ชายเข้ามาพูดคุย
เมื่อทนายตุ๋ยตั้งคำถามว่า การตั้งมาตรฐานรายได้สำหรับผู้ชายไว้สูงเช่นนี้ อาจทำให้ไม่สามารถมีความรักได้ตามที่คาดหวัง ว่า ตนทำงานหาเงินตั้งแต่เด็ก ตนทำหลายอย่างมาก ทั้งสอนหนังสือ ไลฟ์ขายของ ทำทุกอย่างที่ได้เงิน ตนอยู่กับเงินหลักแสน หาเงินหลักแสนได้ตั้งแต่อายุ 17-18 ปี จากการสอนหนังสือ
แอลลี่ ระบุต่อว่า ตนยังมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาตัวเอง บางคนอาจมองว่า 5 แสนเป็นเงินที่สูง แต่สำหรับตนรู้สึกว่าเมื่อเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ตนอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน เป้าหมายของตนจึงอยู่สูงไปกว่านั้น จึงอาจมีคำพูดออกไปว่าความสามารถเราต้องไปได้ไกลกว่านั้น
แอลลี่ เผยว่า เคยคบคนที่อายุ 50 กว่าปี คนที่อายุต่ำกว่า 40 ปี ตนไม่คุยและจากที่ผ่านมาที่เคยคบและคุยด้วยกันมาก็อายุ 40-50 ปี เพราะวุฒิภาวะ ซึ่งแต่ละคนมีจุดโฟกัสที่ไม่เหมือนกัน อาจจะชอบคนอายุน้อย ดูดี แต่ตนชอบคนที่สอนให้เติบโตได้ทุกแง่มุม ทุกมิติ แม้ว่าอาจจะมองว่ามาตรฐานสูงสำหรับคนทั่วไป แต่อาจมีคนบางกลุ่มที่มองว่าไม่ได้มาตรฐานสูง
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