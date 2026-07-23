การเงินเศรษฐกิจ

“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ ติดตัวจนตาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 13:08 น.
“กรมบัญชีกลาง” ยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้

“อธิบดีกรมบัญชีกลาง” ยืนยันไม่ตัด “บำนาญ” ข้าราชการ สบายใจได้ อยู่ติดตัวไปตลอดชีวิต

ท่ามกลางความกังวลของข้าราชการและผู้รับบำนาญ หลังรัฐบาลเดินหน้าหลายมาตรการเพื่อลดรายจ่ายประจำของภาครัฐ ล่าสุดกรมบัญชีกลางออกมายืนยันชัดเจนว่า สิทธิบำนาญไม่สามารถถูกตัดได้

แพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กกรมบัญชีกลาง ถึงข้อสงสัยว่าเงินบำนาญจะถูกตัดหรือไม่ ยืนยันว่าตัดไม่ได้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบายว่า บำนาญตัดไม่ได้ เพราะการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับราชการมาตามสัญญาจ้างที่เคยรับราชการ เมื่อพ้นออกไปแล้วก็ยังได้สิทธิเดิมอยู่ แม้กระทั่งข้าราชการในปัจจุบัน สิทธิเป็นอย่างไรก็ยังคงอยู่ตลอดไป จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ความกังวลของเหล่าข้าราชการมาจากบริบทที่รัฐบาลกำลังเร่งลดรายจ่ายประจำ เนื่องจากงบบุคลากร ค่ารักษาพยาบาล และบำเหน็จบำนาญ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 70% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ทำให้เหลืองบไปลงทุนและช่วยเหลือประชาชนน้อยลง

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องพร้อมกัน ทั้งการที่สำนักงาน ก.พ. เริ่มเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือเออร์ลี่รีไทร์ และการที่กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตามมา

ก่อนหน้านี้ยังเคยมีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ที่อ้างว่ารัฐจะยกเลิกสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งกรมบัญชีกลางชี้แจงเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 ว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรและลดภาระทางการคลัง คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2570 และจะสรุปมาตรการที่ชัดเจนอีกครั้ง ไม่ได้บังคับใช้ทันทีตามที่คลิปกล่าวอ้าง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 ก.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 23 ก.ค. 2569 13:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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