ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69 แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กคุณอยู่กลุ่มไหน

เช็กอัตรา ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลงจริง แต่ไม่เท่ากันทุกบ้าน เช็กว่าคุณอยู่กลุ่มไหน และใครเป็นคนออกส่วนต่างให้
บิลค่าไฟที่จะมาถึงมือคนไทยเดือนกันยายน 2569 จะหน้าตาไม่เหมือนเดิม เพราะเป็นบิลแรกที่ใช้โครงสร้างค่าไฟใหม่ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. โดยเริ่มคิดจากการใช้ไฟเดือนสิงหาคม 2569 แล้วมาเรียกเก็บในรอบบิลเดือนกันยายน
เรื่องนี้กำลังทำให้หลายคนสับสน เพราะมีสองมาตรการที่ชื่อคล้ายกันแต่คนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง หนึ่งคือค่าไฟถูกลงที่ทุกบ้านได้อัตโนมัติ อีกหนึ่งคือเงินช่วยค่าไฟของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องไปลงทะเบียนเอง
เรื่องแรก ทุกบ้านค่าไฟถูกลง ไม่ต้องทำอะไรเลย
โครงสร้างใหม่ไฟฟ้า 200 หน่วยแรกของบ้านอยู่อาศัย จะคิดในอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย จากเดิมที่ราคาเฉลี่ยรวมค่า Ft อยู่ราว 3.90 ถึง 4.18 บาทต่อหน่วย ส่วนหน่วยที่ 201 ขึ้นไปยังคิดอัตราเดิม
สิทธินี้ได้อัตโนมัติทุกครัวเรือน ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใด ไม่มีใครมาให้กรอกข้อมูล ใครได้รับข้อความหรือลิงก์ชวนลงทะเบียนรับค่าไฟถูก ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ
ยังมีของแถมอีกสองอย่าง อย่างแรกคือการปรับลดค่าไฟประเภทมิเตอร์ชั่วคราวให้เท่ากับอัตราบ้านอยู่อาศัย อย่างที่สองคือการแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะ หรือค่าไฟส่องถนนและที่สาธารณะ ออกจากบิลของประชาชน ซึ่งเดิมถูกบวกอยู่ในบิลราวหน่วยละ 0.09 บาท ทำให้ทุกบ้านได้ลดเพิ่มอีกทางหนึ่ง
คำนวณให้เห็นภาพ ประหยัดค่าไฟได้เท่าไร
คิดง่ายๆ บ้านที่ใช้ไฟ 200 หน่วยต่อเดือนพอดี เดิมจ่ายราว 780 ถึง 836 บาท เมื่อคิดที่ 3 บาทต่อหน่วยจะเหลือประมาณ 600 บาท ประหยัดได้ราว 180 ถึง 230 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมส่วนลดค่าไฟสาธารณะอีกราว 18 บาท
ตัวเลขอาจดูไม่มาก แต่สำหรับครัวเรือนรายได้น้อย เงินระดับ 200 บาทต่อเดือน คือค่ากับข้าวหลายมื้อ และเมื่อคูณ 12 เดือน จะเท่ากับเงินก้อนราว 2,400 บาทต่อปี
ใครได้เต็มๆ ใครได้ครึ่งเดียว
ข้อมูลจากการจัดกลุ่มผู้ใช้ไฟ ชี้ว่าผลกระทบไม่เท่ากัน
กลุ่มที่ได้ประโยชน์เต็มที่สุดคือ ผู้ใช้ไฟไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน ซึ่งมีมากถึง 15.4 ล้านครัวเรือน ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ กลุ่มนี้ได้ราคา 3 บาทต่อหน่วยเต็มทั้งบิล
กลุ่มที่สองคือผู้ใช้ไฟเกิน 200 หน่วยแต่ไม่เกิน 400 หน่วย ราว 4.6 ล้านครัวเรือน กลุ่มนี้ได้ประโยชน์แค่ครึ่งเดียว เพราะ 200 หน่วยแรกได้ราคา 3 บาท แต่ส่วนที่เกินยังถูกคิดในอัตราปกติราว 3.95 บาทต่อหน่วย
ส่วนกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน 400 หน่วยขึ้นไป จะได้ส่วนลดเป็นสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับบิลทั้งใบ เพราะโครงสร้างใหม่ออกแบบมาแบบขั้นบันได ยิ่งใช้มากยิ่งจ่ายแพงขึ้นตามขั้น เพื่อจูงใจให้ประหยัดไฟ
ที่สำคัญคือสิทธินี้ใช้กับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภาคเกษตร และผู้ที่ใช้มิเตอร์แบบ TOU ที่แยกค่าไฟตามช่วงเวลา
เรื่องที่สอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องลงทะเบียนเอง
คนละเรื่องกับข้างต้นโดยสิ้นเชิง คือมาตรการช่วยค่าไฟสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์เดิม
มาตรการนี้ไม่ได้อัตโนมัติ ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเอง ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 ใครไม่ลงทะเบียนในกรอบเวลานี้จะพลาดสิทธิ
พูดง่ายๆ คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สองต่อ ต่อแรกคือค่าไฟ 200 หน่วยแรกที่ถูกลงอัตโนมัติเหมือนทุกบ้าน ต่อที่สองคือวงเงินช่วยเหลือ 315 บาทที่ต้องไปลงทะเบียน
คำถามที่รัฐยังไม่ได้ตอบ ใครเป็นคนออกส่วนต่าง
ค่าไฟที่ถูกลงไม่ได้แปลว่าต้นทุนการผลิตไฟลดลง แต่คือมีคนต้องรับภาระส่วนต่างแทน
แนวคิดที่ถูกเสนอคือ ใช้รายได้หรือกำไรจากการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. มาสำรองจ่ายชดเชยไปก่อน แล้วเมื่อรัฐบาลหารายได้เพิ่มจากกลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่อย่างศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ได้ หรือลดต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟแบบแอดเดอร์ได้แล้ว จึงจะนำเงินส่วนนั้นมาคืนให้ กฟผ.
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ตั้งข้อสังเกตว่า นโยบายนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น แต่อาจสร้างภาระหนี้ให้ภาครัฐในระยะยาว ซึ่งท้ายที่สุดประชาชนต้องเป็นผู้รับภาระอยู่ดี
TDRI ยังมองว่าการอุดหนุนแบบหว่านแหให้ทุกครัวเรือนโดยไม่แยกกลุ่ม ใช้งบประมาณสูงแต่ไม่ตรงเป้า เพราะบ้านที่มีรายได้สูงก็ได้ส่วนลด 200 หน่วยแรกเท่ากับบ้านที่เดือดร้อนจริง จึงเสนอให้มุ่งช่วยกลุ่มเปราะบางแบบเจาะจง ควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนจริง โดยเฉพาะการรื้อค่าความพร้อมจ่ายที่รัฐต้องจ่ายให้โรงไฟฟ้าแม้ไม่ได้เดินเครื่อง
สรุปสิ่งที่ต้องทำ
- ถ้าเป็นครัวเรือนทั่วไป ไม่ต้องทำอะไรเลย รอดูบิลเดือนกันยายน และระวังมิจฉาชีพที่อ้างให้ลงทะเบียน
- ถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2569 เพื่อรับสิทธิ 315 บาทต่อเดือน
- ถ้าบ้านใช้ไฟเกิน 200 หน่วยเป็นประจำ ลองดูบิลย้อนหลังว่าใช้เท่าไร เพราะยิ่งดันตัวเลขให้ต่ำกว่า 200 หน่วยได้ ส่วนลดที่ได้จะยิ่งคุ้ม
ที่มา: มติ กพช., กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพลังงาน, ไทยพีบีเอส, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, The Standard, JustPow, TDRI
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