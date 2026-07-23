การเงินเศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 06:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 06:35 น.
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2569 เงินเข้า 1000 บาท รายใหม่ได้ไม่พร้อมกัน

เช็กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2569 รายเดิมได้ 1,000 บาท เข้า 1 ส.ค. ส่วนรายใหม่ต้องรอถึงตุลาคม

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เตรียมใช้สิทธิได้แล้ว โดยกรมบัญชีกลางแบ่งการเริ่มใช้สิทธิออกเป็นสองช่วง ตามกลุ่มผู้ถือบัตร ซึ่งเป็นจุดที่หลายคนยังสับสน

รายเดิมเริ่ม 1 สิงหาคม รายใหม่เริ่ม 1 ตุลาคม

ผู้มีสิทธิรายเดิม หมายถึงผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการปี 2565 อยู่แล้ว และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการปี 2569 กลุ่มนี้เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 05.00 ถึง 23.00 น. ของทุกวัน โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่

ส่วนผู้มีสิทธิรายใหม่ที่เพิ่งได้บัตรครั้งแรก รวมถึงผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ ต้องยืนยันตัวตนหรือ e-KYC ทุกคนก่อน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร แล้วจะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569

สำหรับกำหนดการยืนยันตัวตน ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2569 ถึง 12 มกราคม 2570 ส่วนอีก 4 ธนาคาร คือ ธ.ก.ส. ออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569 กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน ต้องไปดำเนินการที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งรายเดิมและรายใหม่

เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 สิงหาคม ได้อะไรบ้าง

วงเงินซื้อสินค้า ช่วงนี้ยังอยู่ในมาตรการพิเศษ ทำให้ได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน แทนที่จะเป็น 300 บาทตามปกติ

ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มวงเงินอีก 700 บาทต่อคนต่อเดือน จากวงเงินปกติ 300 บาท รวมเป็น 1,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงาน โดยให้เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 ซึ่งหมายความว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ 3 ของมาตรการ และจะเหลืออีกเพียงเดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้าย

สิทธิที่ได้รับในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ประกอบด้วย

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สำหรับรอบเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ใช้ได้กับ บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

วงเงินทั้งหมดนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สะสมไปใช้ในเดือนถัดไป หากใช้ไม่หมดจะถูกตัดทิ้งเมื่อขึ้นเดือนใหม่

วันที่ 20 สิงหาคม สำหรับผู้พิการ

เฉพาะผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน โอนในวันที่ 20 สิงหาคม 2569

การโอนจะเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทเดิม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางโอนทุกวันที่ 20 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนมาโอนในวันทำการก่อนหน้า สำหรับผู้พิการที่เป็นรายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ จะเริ่มได้รับในวันที่ 20 ตุลาคม 2569

รายใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เท่าไร

ผู้ที่เพิ่งได้บัตรครั้งแรกจะได้วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่ใช่ 1,000 บาท เพราะเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่มาตรการเพิ่มเงินพิเศษ 700 บาทสิ้นสุดลงแล้ว

สิทธิที่รายใหม่จะได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน วงเงินค่าเดินทาง 750 บาทต่อเดือน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงื่อนไขค่าน้ำค่าไฟที่ต้องเข้าใจ

สำหรับค่าไฟฟ้า หากใช้เกินวงเงิน 315 บาท ผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าไฟทั้งหมดเอง ไม่ได้รับส่วนลดใดๆ

ส่วนค่าน้ำประปา หากใช้เกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 315 บาท ยังได้รับการสนับสนุน 100 บาท และจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินเอง แต่หากใช้เกิน 315 บาท ต้องรับภาระทั้งหมดเอง

ทั้งนี้ สิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาไม่ได้มาอัตโนมัติ ผู้มีสิทธิต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าและการประปาในพื้นที่ของตนเองด้วย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ก.ค. 2569 06:34 น.| อัปเดต: 24 ก.ค. 2569 06:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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