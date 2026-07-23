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อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 แม่โจ้ เสียชีวิต จากไปอายุยังน้อย
อาลัย น้องออม นักศึกษาปี 4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสียชีวิต ศิษย์เก่า-นักศึกษา เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
เพจ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : School of Administrative Studies โพสต์ข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของนักศึกษา ความว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสีย นางสาวอริสรา บัวหาญ หรือ น้องออม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แม่โจ้ รุ่นที่ 88 สิงห์ไพร 19 ด้วยความเคารพและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
หลังโพสต์มีศิษย์เก่า และ นักศึกษา เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
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