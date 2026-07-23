สถานทูตจีนล้วงลูก ขอไทย ถอดโลโก้ไต้หวัน ออกจากงานเทศกาลหนัง
ผู้อำนวยการชาวไทยของงานเทศกาลภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์ไต้หวันในกรุงเทพฯ (Taiwan Documentary & Film Festival in Bangkok) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่การทูตจากสถานทูตจีนพยายามกดดันผู้จัดงาน ให้ถอดชื่อและโลโก้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน
ธิดา ผู้จัดงาน เล่ากับข่าวสดอิงลิชว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนโทรศัพท์ไปยังโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 แห่งที่ร่วมจัดงาน บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่เห็นโลโก้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน และขอให้ถอดออก ปลายสายพูดภาษาไทยสำเนียงจีน เมื่อปฏิเสธ อีกฝ่ายก็เริ่มขึ้นเสียงและแสดงท่าทีข่มขู่
เรื่องไม่จบแค่นั้น วันอังคาร เจ้าหน้าที่สถานทูตจีนอีกรายเดินทางไปที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งด้วยตัวเอง และยื่นข้อเรียกร้องเดิมกับทีมงาน
เทศกาลนี้จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO Thailand) และพันธมิตรอื่น ๆ สื่อไต้หวันรายงานว่า งานเปิดฉากที่กรุงเทพฯ เมื่อคืนวันพุธ และนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่จัดเทศกาลหนังไต้หวันแล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
ผู้จัดงานยืนยันว่าไม่ถอดโลโก้ พร้อมตอบกลับว่า หากสถานทูตจีนต้องการคัดค้านอย่างเป็นทางการ ก็สามารถยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ ซึ่งได้แจ้งเหตุการณ์ให้ TECO Thailand รับทราบแล้วตั้งแต่วันอังคาร
เจ้าหน้าที่ TECO Thailand ยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริง และ ปีเตอร์ หลาน ผู้แทน TECO จะกล่าวถึงประเด็นนี้ในพิธีเปิดงานที่ House สามย่าน เย็นวันพุธ
ทั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่สถานทูตจีนในกรุงเทพฯ เข้าแทรกแซงงานวัฒนธรรมในไทย เมื่อปี 2568 เคยกดดันหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ให้ถอดผลงานที่วิจารณ์จีนออกจากนิทรรศการ ซึ่งภายหลังทางหอศิลป์ยอมถอดออก โดยชี้แจงว่าถูกเตือนว่านิทรรศการอาจสร้างความตึงเครียดทางการทูตระหว่างไทยกับจีน
ย้อนรอยสถานทูตจีนในไทย จากหอศิลป์ถึงห้องข่าว
กรณีหอศิลป์ BACC
กรกฎาคม 2568 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดนิทรรศการ “Constellation of Complicity” ว่าด้วยความร่วมมือของรัฐอำนาจนิยมทั่วโลก รวบรวมผลงานศิลปินพลัดถิ่นจากจีน รัสเซีย และอิหร่าน เปิดงานได้เพียง 3 วัน เจ้าหน้าที่สถานทูตจีนพร้อมเจ้าหน้าที่ กทม. ก็เข้ามาในนิทรรศการและเรียกร้องให้ปิดงาน ตามคำบอกเล่าของ Sai ศิลปินชาวเมียนมาผู้ร่วมคัดสรรผลงาน
อีเมลของหอศิลป์ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ระบุว่า ถูกกดดันจากสถานทูตจีนผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และโดยเฉพาะ กทม. ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก พร้อมคำเตือนว่านิทรรศการอาจสร้างความตึงเครียดทางการทูตระหว่างไทยกับจีน
ผลคือนิทรรศการถูกเซ็นเซอร์ครั้งใหญ่ คำว่า “จีน” ในรายชื่อประเทศกดขี่ถูกปิดทับด้วยเทปดำทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อและถิ่นฐานของศิลปิน 3 รายจากฮ่องกง ทิเบต และชาวอุยกูร์พลัดถิ่น ถูกปิดทับเช่นกัน ธงทิเบตและธงอุยกูร์ถูกถอดออก วิดีโอทั้งหมดของศิลปินทิเบตถูกปลด รวมถึงโปสการ์ดที่อ้างอิงถึงสีจิ้นผิง แม้ยอมทำตามแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตยังกลับมาขอให้เซ็นเซอร์เพิ่ม พร้อมย้ำเตือนหอศิลป์ให้ยึดนโยบายจีนเดียว
กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์หลังเรื่องแดงว่า การที่ไทยดำเนินการอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเอกราชทิเบต ขบวนการเตอร์กิสถานตะวันออก และเอกราชฮ่องกง ไม่มีที่ยืนในเวทีนานาชาติ
ม็อบหน้ากากสีจิ้นผิง
ต้นกรกฎาคม 2569 เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้จีนรับผิดชอบปัญหามลพิษข้ามพรมแดน ซึ่งเกิดจากเหมืองแร่ทุนจีนในรัฐฉาน เมียนมา ภายใต้ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การชุมนุมหน้าสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่เมื่อ 6 กรกฎาคม จบลงด้วยการสลายการชุมนุมจนมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย โดยมีนักกิจกรรมรายหนึ่งแขนหัก
วันที่ 8 กรกฎาคม ผู้ชุมนุมจึงยกระดับมารวมตัวหน้าสถานทูตจีนในกรุงเทพฯ ชูป้าย “CHINA HANDS OFF THAILAND” และ “ไทยไม่ใช่ขี้ข้าจีน” บางส่วนสวมหน้ากากรูปใบหน้าสีจิ้นผิง ทั้งแบบใบหน้าปกติ และแบบที่มีจมูกการ์ตูนวินนี่ เดอะ พูห์ พร้อมเทน้ำที่เก็บจากพื้นที่จริงลงบนแผนที่ไทยและเมียนมา เพื่อสื่อถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำกก สาย รวก และโขง
ภาพหน้ากากสีจิ้นผิงกลายเป็นชนวนรอบใหม่ บทวิเคราะห์ในข่าวสดอิงลิชเมื่อ 16 กรกฎาคม 2569 เปิดเผยว่า นักข่าวไทยหลายรายระบุว่า สถานทูตจีนติดต่อไปยังสำนักข่าวต้นสังกัด เพื่อขอให้เซ็นเซอร์ภาพผู้ชุมนุมที่สวมหน้ากากสีจิ้นผิง สื่อบางแห่งยอมทำตาม บางแห่งปฏิเสธ มีผู้สังเกตว่ารายงานข่าวของไทยพีบีเอสเบลอใบหน้าผู้ชุมนุมที่สวมหน้ากากสีจิ้นผิง จนนักกิจกรรมออกมาทวงถามคำอธิบายจากองค์กรข่าว
แหล่งข่าวยังยืนยันด้วยว่า เดือนก่อนหน้านั้น สถานทูตจีนขอให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าแทรกแซง เพื่อยับยั้งไม่ให้สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย (FCCT) จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่ง
เมื่อไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมด จากหอศิลป์ สู่ท้องถนน ห้องข่าว จนถึงโรงหนัง จะเห็นแบบแผนเดียวกัน คือการใช้ช่องทางไม่เป็นทางการกดดันโดยตรงถึงตัวผู้จัดหรือองค์กร แทนการยื่นเรื่องผ่านช่องทางการทูตปกติ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ผู้จัดเทศกาลหนังไต้หวันตั้งคำถามถึง
ดราม่าแถลงการณ์ร่วมไทยจีน ทำไต้หวันเดือด
ในช่วงเวลาใกล้กันนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2569 ตามคำเชิญของหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่นครเซี่ยงไฮ้ พบหลี่ เฉียง ที่ปักกิ่ง พบจ้าว เล่อจี้ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ และร่วมงาน World AI Conference 2026 ระหว่างการเยือน สองประเทศลงนามเอกสารความร่วมมือหลายฉบับ ครอบคลุมการค้า เกษตร เทคโนโลยี AI การบิน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
วันที่ 21 กรกฎาคม เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่แถลงการณ์ร่วมระหว่างรัฐบาลจีนกับไทย ข้อ 6 ของแถลงการณ์ระบุว่า ไทยยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียว ยอมรับว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งหมด ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ สนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติอย่างหนักแน่น จะไม่สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของไต้หวันใด ๆ และไทยยังสนับสนุนนโยบายหนึ่งประเทศ สองระบบของจีนด้วย
จุดที่ทำให้เกิดดราม่าคือ 2 วลีหลัง การ “สนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติ” และการรับรอง “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ถือเป็นถ้อยคำที่เกินกว่าสูตรมาตรฐานเรื่องจีนเดียวที่หลายประเทศใช้กัน ซึ่งมักหยุดอยู่แค่การ “รับทราบ” หรือ “ยอมรับ” จุดยืนของปักกิ่ง โดยไม่รับรองแนวทางการรวมชาติหรือระบบการปกครองที่จีนเสนอ
ไต้หวันตอบโต้
บ่ายวันที่ 21 กรกฎาคม กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ทันที ชี้ว่าถ้อยคำในแถลงการณ์บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง ขอประท้วงและประณามรัฐบาลจีนที่เผยแพร่ถ้อยแถลงอันเป็นเท็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อลดทอนอธิปไตยของไต้หวัน พร้อมแสดงความผิดหวังและเสียใจต่อรัฐบาลไทยที่เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงและยอมจำนนต่อแนวทางของจีน ย้ำว่าสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นรัฐเอกราชที่มีอธิปไตย ไม่ได้ขึ้นต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลิน เจียหลง รัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวัน กล่าวว่า ไต้หวันคัดค้านการที่จีนใช้เวทีระหว่างประเทศบ่อนทำลายสถานะของไต้หวัน เมื่อนักข่าวถามว่าจะกระทบมาตรการฟรีวีซ่าระหว่างไต้หวันกับไทยหรือไม่ ตอบว่าไต้หวันกำหนดนโยบายวีซ่าตามหลักถ้อยทีถ้อยอาศัยและการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ซึ่งถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนแบบนุ่มนวล เพราะฟรีวีซ่าไต้หวันมีผลต่อนักท่องเที่ยวไทยจำนวนมาก
ไทม์ไลน์ของสองเหตุการณ์ซ้อนกันพอดี วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม ผู้อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตจีนโทรกดดันโรงหนัง 2 แห่งให้ถอดโลโก้กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน วันอังคารที่ 21 เจ้าหน้าที่อีกรายไปที่โรงหนังด้วยตัวเอง ตรงกับวันที่แถลงการณ์ร่วมเผยแพร่พอดี ก่อนเทศกาลหนังไต้หวันเปิดฉากในคืนวันพุธ
ท่าทีแข็งกร้าวเรื่องไต้หวันของจีนในไทยไม่ได้เพิ่งเกิด เมื่อ 21 พฤษภาคม 2569 จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทย เผยแพร่บทความย้ำจุดยืนจีนเดียว โดยระบุว่าไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน และอ้างคำเตือนของหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ว่าหากจัดการปัญหานี้ไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรง นักวิเคราะห์ไทยมองว่าจีนกำลังส่งสารว่าไต้หวันคือเส้นแดงที่ห้ามข้ามเด็ดขาด แม้จะพร้อมร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ก็ตาม
ทั้งนี้ ไทยกับไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการอยู่แล้ว โดยไทยมีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ทำหน้าที่เป็นสถานทูตโดยพฤตินัย ส่วนไต้หวันมี TECO Thailand ในกรุงเทพฯ ประเด็นจึงไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะทางการทูต แต่เป็นถ้อยคำในแถลงการณ์ที่ไปไกลกว่าเดิม จนไต้หวันมองว่าไทยเลือกข้างปักกิ่งชัดเจนขึ้น
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